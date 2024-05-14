İSKİ tel no, İSKİ Çağrı Merkezi müşteri hizmetleri numarası kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 2560 sayılı İSKİ Kanunu ile 1981 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak kurulmuştur. İstanbul'a içme suyu temini, atık suların toplanması ve arıtılması, su havzalarının korunması ve derelerin ıslah edilmesi gibi amaçları vardır.