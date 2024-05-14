İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 2560 sayılı İSKİ Kanunu ile 1981 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak kurulmuştur. İstanbul'a içme suyu temini, atık suların toplanması ve arıtılması, su havzalarının korunması ve derelerin ıslah edilmesi gibi amaçları vardır.
İSKİ nedir, ne iş yapar, görevleri neler?
İstanbul'a içme suyu temin eden tek kuruluştur.
Atık suların arıtılması ve denize deşarj edilmesi konusunda sorumludur.
Su havzalarının korunması için çalışmalar yürütmektedir.
Kanalizasyon şebekesinin işletilmesi ve bakımını yapmaktadır.
Yağmur suyu yönetimi konusunda da çalışmalar yürütmektedir.
İstanbul'un su kaynaklarının korunması için çalışmalar yürütülür.
İSKİ tel no, İSKİ Çağrı Merkezi müşteri hizmetleri numarası kaç?
İSKİ tel no: 0212 321 00 00 - 0212 301 20 00
İstanbul Dışı Aramalar İçin Çağrı Merkezi: 0212 185 00 00
İSKİ Çağrı Merkezi: 185
İSKİ iletişim adresi
Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No:7 PK: 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL
İSKİ arıza kesinti sorgulama
İSKİ su arıza, su kesintisi sorgulama
İSKİ su sorununuzu çözmek için şu adımları izleyebilirsiniz:
Alo 185 Su ve Kanal Arıza Hattını arayın. 7/24 hizmet veren bu hattı arayarak su arıza bildiriminde bulunabilirsiniz.
İSKİ web sitesi üzerinden arıza bildirimi yapabilirsiniz. http://iski.istanbul/ adresini ziyaret ederek, gerekli bilgileri doldurarak ve varsa fotoğraf ekleyerek arıza bildiriminde bulunabilirsiniz.
İSKİ mobil uygulaması üzerinden arıza bildirimi yapabilirsiniz. İSKİ mobil uygulamasını akıllı telefonunuza indirerek, uygulama üzerinden konumunuzu seçerek ve gerekli bilgileri doldurarak arıza bildiriminde bulunabilirsiniz. İSKİ Genel Müdürlüğü'ne veya en yakın şubesine şahsen başvurabilirsiniz.