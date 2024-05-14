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İSKİ telefonu çağrı merkezi numarası kaç?

İSKİ arıza başta olmak üzere su kesinti, İSKİ yeni abone ve abonelik iptali gibi durumlarda vatandaşlar, İSKİ telefon numarasını aramakta. İstanbul’da su ve kanalizasyon işleri başta olmak üzere su konusunda bir sıkıntı olması durumunda İstanbul’da oturanlar İSKİ müşteri numarasını tuşlayarak sorununu dile getirmekte. İSKİ müşteri hizmetleri aracılığıyla pek çok hizmet yerine getirilmekte. Peki İSKİ tel no kaç? İSKİ müşteri hizmetleri numarası nedir?

11:45 - 14/05/2024 Salı
Güncelleme: 12:02 - 14/05/2024 Salı
Yeni Şafak
İSKİ telefonu müşteri hizmetleri numarası
İSKİ telefonu müşteri hizmetleri numarası

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 2560 sayılı İSKİ Kanunu ile 1981 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak kurulmuştur. İstanbul'a içme suyu temini, atık suların toplanması ve arıtılması, su havzalarının korunması ve derelerin ıslah edilmesi gibi amaçları vardır.

İSKİ nedir, ne iş yapar, görevleri neler?

İstanbul'a içme suyu temin eden tek kuruluştur.

Atık suların arıtılması ve denize deşarj edilmesi konusunda sorumludur.

Su havzalarının korunması için çalışmalar yürütmektedir.

Kanalizasyon şebekesinin işletilmesi ve bakımını yapmaktadır.

Yağmur suyu yönetimi konusunda da çalışmalar yürütmektedir.

İstanbul'un su kaynaklarının korunması için çalışmalar yürütülür.

İSKİ tel no, İSKİ Çağrı Merkezi müşteri hizmetleri numarası kaç?

İSKİ tel no: 0212 321 00 00 - 0212 301 20 00

İstanbul Dışı Aramalar İçin Çağrı Merkezi: 0212 185 00 00

İSKİ Çağrı Merkezi: 185

İSKİ iletişim adresi

Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No:7 PK: 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL

İSKİ arıza kesinti sorgulama

İSKİ su arıza, su kesintisi sorgulama

İSKİ su sorununuzu çözmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

Arıza Bildirimi:

Alo 185 Su ve Kanal Arıza Hattını arayın. 7/24 hizmet veren bu hattı arayarak su arıza bildiriminde bulunabilirsiniz.

İSKİ web sitesi üzerinden arıza bildirimi yapabilirsiniz. http://iski.istanbul/ adresini ziyaret ederek, gerekli bilgileri doldurarak ve varsa fotoğraf ekleyerek arıza bildiriminde bulunabilirsiniz.

İSKİ mobil uygulaması üzerinden arıza bildirimi yapabilirsiniz. İSKİ mobil uygulamasını akıllı telefonunuza indirerek, uygulama üzerinden konumunuzu seçerek ve gerekli bilgileri doldurarak arıza bildiriminde bulunabilirsiniz. İSKİ Genel Müdürlüğü'ne veya en yakın şubesine şahsen başvurabilirsiniz.

İSKİ abonelik işlemleri nasıl yapılır?

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#İSKİ Çağrı Merkezi
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