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İŞKUR personel alımı iş ilanı

İŞKUR, Türkiye'de istihdam ve işgücü piyasası hizmetlerini sağlayan bir kamu kurumudur. İŞKUR, iş arayanlara iş bulma, işverenlere eleman bulma, işgücü piyasası araştırmaları yapma ve işsizlik sigortası hizmetleri sunmaktadır. İŞKUR tarafından 35 bin beden işçisi alımı yapılacağı duyuruldu. Peki İŞKUR 35 bin işçi alımı başvuru şartları neler?

16:40 - 26/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İŞKUR iş ilanları

İŞKUR iş ilanları

İŞKUR, her yıl çeşitli sektörlerde ve pozisyonlarda personel alımı yapmaktadır. İŞKUR alımlarına, İŞKUR'a kayıtlı işsizler başvurabilmektedir. İŞKUR alımlarının başvuru şartları, alım yapılan pozisyona göre değişmektedir. Türkiye'nin 81 ilinde yapılacak olan alımlar için başvurular https://esube.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden alınacak. Peki başvuru şartları neler?

İŞKUR alımı başvuru şartları neler?

Genel olarak İŞKUR alımlarına başvuru şartları şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise mezunu olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Emekli veya malul aylığı almamak,

Öğrenci olmamak (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç).

İŞKUR alımlarına başvurular, İŞKUR'un internet sitesi üzerinden veya İŞKUR şubelerinden yapılabilmektedir.

İŞKUR tarafından yapılan alımların bazı örnekleri şunlardır:

Genel memur alımları
: İŞKUR, her yıl çeşitli kamu kurumlarına memur alımı yapmaktadır. Bu alımlar, KPSS puanı ile yapılmaktadır.
İŞKUR TYP alımları
: İŞKUR, Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu alanlarda geçici süreli personel alımı yapmaktadır. TYP alımları, İŞKUR'un internet sitesi üzerinden yapılmaktadır.
İŞKUR özel sektör alımları
: İŞKUR, özel sektör işverenlerinin ilan ettiği iş ilanları için, iş arayanlara iş bulma hizmeti vermektedir. İş arayanlar, İŞKUR'un internet sitesi üzerinden veya İŞKUR şubelerinden bu ilanlara başvurabilirler.

İŞKUR alımlarına başvuru yapmak için, İŞKUR'a kayıt olmak gerekmektedir. İŞKUR'a kayıt olmak için, İŞKUR'un internet sitesi üzerinden veya İŞKUR şubelerinden başvuru yapılabilmektedir.

İŞKUR kayıt için istenen belgeler neler?

İŞKUR'a kayıt olmak için gerekli belgeler şunlardır:

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi,

Kimlik fotokopisi,

Adli sicil kaydı,

İşsizlik sigortası başvuru formu.



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