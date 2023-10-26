İŞKUR iş ilanları
İŞKUR, her yıl çeşitli sektörlerde ve pozisyonlarda personel alımı yapmaktadır. İŞKUR alımlarına, İŞKUR'a kayıtlı işsizler başvurabilmektedir. İŞKUR alımlarının başvuru şartları, alım yapılan pozisyona göre değişmektedir. Türkiye'nin 81 ilinde yapılacak olan alımlar için başvurular https://esube.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden alınacak. Peki başvuru şartları neler?
İŞKUR alımı başvuru şartları neler?
Genel olarak İŞKUR alımlarına başvuru şartları şunlardır:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az lise mezunu olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
Emekli veya malul aylığı almamak,
Öğrenci olmamak (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç).
İŞKUR alımlarına başvurular, İŞKUR'un internet sitesi üzerinden veya İŞKUR şubelerinden yapılabilmektedir.
İŞKUR tarafından yapılan alımların bazı örnekleri şunlardır:
İŞKUR alımlarına başvuru yapmak için, İŞKUR'a kayıt olmak gerekmektedir. İŞKUR'a kayıt olmak için, İŞKUR'un internet sitesi üzerinden veya İŞKUR şubelerinden başvuru yapılabilmektedir.
İŞKUR kayıt için istenen belgeler neler?
İŞKUR'a kayıt olmak için gerekli belgeler şunlardır:
Nüfus cüzdanı fotokopisi,
Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi,
Kimlik fotokopisi,
Adli sicil kaydı,
İşsizlik sigortası başvuru formu.