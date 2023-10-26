İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP), Türkiye İş Kurumu tarafından işsizlerin geçici süreliğine istihdam edilmesini sağlayan bir programdır. Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere pek çok kamu kurumu TYP ile işçi alımı gerçekleştiriyor. Peki TYP alımları başladı mı, ne zaman başlıyor? TYP'ye Nasıl Başvurulur? İŞKUR TYP’ye kimler başvurulur, çalışma süresi ne kadar?