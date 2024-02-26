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İŞKUR personel alımı iş ilanlarını yayınladı! KPSS’siz binlerce alım yapılacak

İŞKUR, Türkiye'de istihdam ve işgücü piyasası hizmetlerini sağlayan bir kamu kurumudur. İŞKUR, iş arayanlara iş bulma, işverenlere eleman bulma, işgücü piyasası araştırmaları yapma ve işsizlik sigortası hizmetleri sunmaktadır. İŞKUR tarafından kamu ve özel sektör için en az ilkokul mezunu olan 73 bin 879 personel ve işçi alımı yapılacağı açıklandı. Peki İŞKUR iş ilanı ile hangi kurum alım yapıyor? İŞKUR alımları başvurusu nasıl, nereden yapılacak? İşte alım yapılacak kadro ve branş dağılımı.

12:11 - 26/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 12:12 - 26/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
İŞKUR iş ilanları
İŞKUR iş ilanları

İş arayan vatandaşlara umut olan İŞKUR’un Mart ayı personel alımları yayınladı. İŞKUR, farklı branşlarda ve çok sayıda KPSS şartı aranmaksızın, personel alımları yapacak.

İŞKUR, her yıl çeşitli sektörlerde ve pozisyonlarda personel alımı yapmaktadır. İŞKUR alımlarına, İŞKUR'a kayıtlı işsizler başvurabilmektedir. İŞKUR alımlarının başvuru şartları, alım yapılan pozisyona göre değişmektedir. Türkiye'nin 81 ilinde yapılacak olan alımlar için başvurular https://esube.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden alınacak. Peki İŞKUR Mart ayı açık iş ilanları hangisi? İşte İŞKUR alım yapacak meslek ve kontenjanları.

İŞKUR Mart ayı açık iş ilanları hangisi?

İŞKUR, mart ayı personel alım ilanları güncelleyerek, yeni personel alımları yayınladı. İŞKUR aracılığıyla yayınlanan mart ayı aktif iş ilanlarından bazıları şu şekilde yer alıyor;

  1. Servis Elemanı: 1.813
  2. Beden İşçisi: 22 540
  3. Beden İşçisi: 578
  4. Büro Memuru: 878
  5. Depo İşçisi: 1.262
  6. Depo Sevkiyat Sorumlusu: 508
  7. Elektrikçi: 861
  8. Forklift Operatörü: 775
  9. Şoför (Yolcu Taşıma) 506
  10. Şoför (Yük Taşıma) 1 577
  11. Kurye: 199

İŞKUR is ilanlarına nasıl başvurulur?

İŞKUR iş ilanları başvurusu nasıl yapılır?İŞKUR üzerinden beden işçisi alımı ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen adaylar, aşağıdaki adımları takip ederek kolayca başvurularını yapabilirler:

İŞKUR resmi internet sitesine giriş yapın.

Ana sayfada yer alan "İş İlanları" sekmesine tıklayın.

Açılan menüden "Meslek" bölümünü seçin ve "Beden İşçisi" seçeneğini belirleyin.

Arama butonuna tıklayarak sonuçları görüntüleyin.

Açılan sayfada beden işçisi alımlarıyla ilgili tüm ilanları bulabilirsiniz. İlgilendiğiniz ilana tıklayarak detayları inceleyin.

İlan detay sayfasında, başvuru formunu doldurarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Başvuru formunda kişisel bilgilerinizin yanı sıra eğitim ve iş deneyimi gibi detayları da eksiksiz olarak doldurmanız gerekmektedir.

Hangi kurumlar İŞKUR aracılığıyla kamu işçi alımı yapar?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinde bu konu düzenlenmektedir. Maddenin;

Birinci fıkra kapsamına giren kuruluşlar işçilerini Kurumumuz aracılığı ile işe almaktadır. Bu kapsamdaki işçi alım ilanları İŞKUR internet şubesinin açık iş ilanları bölümünde (https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx) yayımlanmaktadır.

İkinci fıkrada sayılan kapsam dışı kuruluş ve pozisyonlar için yapılacak işçi alım ilanları İŞKUR’a duyuru amacıyla bildirilmektedir. Bu ilanlar İŞKUR internet sitesinde “Kurum Dışı Kamu İşçi Alım İlanları” bölümünde (https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/) yayımlanmaktadır.

İŞKUR aracılığıyla yapılan kamu işçi alımlarına iş arayanlar nasıl başvuru yapabilir?

Kamu işçi ilanları İŞKUR internet şubesinde yayımlanmaktadır. İlanlara başvuru süresi beş gündür. Başvurunun son gününün resmi tatile denk gelmesi durumunda, başvuru süresi takip eden ilk işgünü bitimine kadar uzatılmaktadır.

İş arayanlar niteliklerine uygun kamu ilanlarına başvuru işlemini; İŞKUR internet şubesinden https://esube.iskur.gov.tr/ Alo 170 İletişim Hattı üzerinden En yakın İŞKUR birimine şahsen müracaat ederek yapabilir.

İŞKUR alımı başvuru şartları neler?

Genel olarak İŞKUR alımlarına başvuru şartları şunlardır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • En az lise mezunu olmak,
  • 18 yaşını doldurmuş olmak,
  • Emekli veya malul aylığı almamak,
  • Öğrenci olmamak (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç).
  • İŞKUR alımlarına başvurular, İŞKUR'un internet sitesi üzerinden veya İŞKUR şubelerinden yapılabilmektedir.

İŞKUR tarafından yapılan alımların bazı örnekleri şunlardır:

Genel memur alımları
: İŞKUR, her yıl çeşitli kamu kurumlarına memur alımı yapmaktadır. Bu alımlar, KPSS puanı ile yapılmaktadır.
İŞKUR TYP alımları
: İŞKUR, Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu alanlarda geçici süreli personel alımı yapmaktadır. TYP alımları, İŞKUR'un internet sitesi üzerinden yapılmaktadır.
İŞKUR özel sektör alımları
: İŞKUR, özel sektör işverenlerinin ilan ettiği iş ilanları için, iş arayanlara iş bulma hizmeti vermektedir. İş arayanlar, İŞKUR'un internet sitesi üzerinden veya İŞKUR şubelerinden bu ilanlara başvurabilirler.

İŞKUR alımlarına başvuru yapmak için, İŞKUR'a kayıt olmak gerekmektedir. İŞKUR'a kayıt olmak için, İŞKUR'un internet sitesi üzerinden veya İŞKUR şubelerinden başvuru yapılabilmektedir.

İŞKUR kayıt için istenen belgeler neler?

İŞKUR'a kayıt olmak için gerekli belgeler şunlardır:

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi,

Kimlik fotokopisi,

Adli sicil kaydı,

İşsizlik sigortası başvuru formu.



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