İş arayan vatandaşlara umut olan İŞKUR’un Mart ayı personel alımları yayınladı. İŞKUR, farklı branşlarda ve çok sayıda KPSS şartı aranmaksızın, personel alımları yapacak.

İŞKUR, her yıl çeşitli sektörlerde ve pozisyonlarda personel alımı yapmaktadır. İŞKUR alımlarına, İŞKUR'a kayıtlı işsizler başvurabilmektedir. İŞKUR alımlarının başvuru şartları, alım yapılan pozisyona göre değişmektedir. Türkiye'nin 81 ilinde yapılacak olan alımlar için başvurular https://esube.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden alınacak. Peki İŞKUR Mart ayı açık iş ilanları hangisi? İşte İŞKUR alım yapacak meslek ve kontenjanları.

İŞKUR Mart ayı açık iş ilanları hangisi?

İŞKUR, mart ayı personel alım ilanları güncelleyerek, yeni personel alımları yayınladı. İŞKUR aracılığıyla yayınlanan mart ayı aktif iş ilanlarından bazıları şu şekilde yer alıyor;

Servis Elemanı: 1.813 Beden İşçisi: 22 540 Beden İşçisi: 578 Büro Memuru: 878 Depo İşçisi: 1.262 Depo Sevkiyat Sorumlusu: 508 Elektrikçi: 861 Forklift Operatörü: 775 Şoför (Yolcu Taşıma) 506 Şoför (Yük Taşıma) 1 577 Kurye: 199

İŞKUR is ilanlarına nasıl başvurulur?

İŞKUR iş ilanları başvurusu nasıl yapılır?İŞKUR üzerinden beden işçisi alımı ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen adaylar, aşağıdaki adımları takip ederek kolayca başvurularını yapabilirler:

İŞKUR resmi internet sitesine giriş yapın.

Ana sayfada yer alan "İş İlanları" sekmesine tıklayın.

Açılan menüden "Meslek" bölümünü seçin ve "Beden İşçisi" seçeneğini belirleyin.

Arama butonuna tıklayarak sonuçları görüntüleyin.

Açılan sayfada beden işçisi alımlarıyla ilgili tüm ilanları bulabilirsiniz. İlgilendiğiniz ilana tıklayarak detayları inceleyin.

İlan detay sayfasında, başvuru formunu doldurarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Başvuru formunda kişisel bilgilerinizin yanı sıra eğitim ve iş deneyimi gibi detayları da eksiksiz olarak doldurmanız gerekmektedir.

Hangi kurumlar İŞKUR aracılığıyla kamu işçi alımı yapar?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinde bu konu düzenlenmektedir. Maddenin;

Birinci fıkra kapsamına giren kuruluşlar işçilerini Kurumumuz aracılığı ile işe almaktadır. Bu kapsamdaki işçi alım ilanları İŞKUR internet şubesinin açık iş ilanları bölümünde (https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx) yayımlanmaktadır.

İkinci fıkrada sayılan kapsam dışı kuruluş ve pozisyonlar için yapılacak işçi alım ilanları İŞKUR’a duyuru amacıyla bildirilmektedir. Bu ilanlar İŞKUR internet sitesinde “Kurum Dışı Kamu İşçi Alım İlanları” bölümünde (https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/) yayımlanmaktadır.

İŞKUR aracılığıyla yapılan kamu işçi alımlarına iş arayanlar nasıl başvuru yapabilir?

Kamu işçi ilanları İŞKUR internet şubesinde yayımlanmaktadır. İlanlara başvuru süresi beş gündür. Başvurunun son gününün resmi tatile denk gelmesi durumunda, başvuru süresi takip eden ilk işgünü bitimine kadar uzatılmaktadır.

İş arayanlar niteliklerine uygun kamu ilanlarına başvuru işlemini; İŞKUR internet şubesinden https://esube.iskur.gov.tr/ Alo 170 İletişim Hattı üzerinden En yakın İŞKUR birimine şahsen müracaat ederek yapabilir.

İŞKUR alımı başvuru şartları neler?

Genel olarak İŞKUR alımlarına başvuru şartları şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise mezunu olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Emekli veya malul aylığı almamak,

Öğrenci olmamak (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç).

İŞKUR alımlarına başvurular, İŞKUR'un internet sitesi üzerinden veya İŞKUR şubelerinden yapılabilmektedir.

İŞKUR tarafından yapılan alımların bazı örnekleri şunlardır:

Genel memur alımları : İŞKUR, her yıl çeşitli kamu kurumlarına memur alımı yapmaktadır. Bu alımlar, KPSS puanı ile yapılmaktadır.

İŞKUR TYP alımları : İŞKUR, Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu alanlarda geçici süreli personel alımı yapmaktadır. TYP alımları, İŞKUR'un internet sitesi üzerinden yapılmaktadır.

İŞKUR özel sektör alımları : İŞKUR, özel sektör işverenlerinin ilan ettiği iş ilanları için, iş arayanlara iş bulma hizmeti vermektedir. İş arayanlar, İŞKUR'un internet sitesi üzerinden veya İŞKUR şubelerinden bu ilanlara başvurabilirler.

İŞKUR alımlarına başvuru yapmak için, İŞKUR'a kayıt olmak gerekmektedir. İŞKUR'a kayıt olmak için, İŞKUR'un internet sitesi üzerinden veya İŞKUR şubelerinden başvuru yapılabilmektedir.

İŞKUR kayıt için istenen belgeler neler?

İŞKUR'a kayıt olmak için gerekli belgeler şunlardır:

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi,

Kimlik fotokopisi,

Adli sicil kaydı,

İşsizlik sigortası başvuru formu.







