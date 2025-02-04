İŞKUR Gençlik Programı detayları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite öğrencileri için müjdelediği İŞKUR Gençlik Programı'nda günlük çalışmaya bin 83 TL, ayda 5 gün çalışan öğrencilere 5 bin 415 TL ödeme yapılacak. Ayda 14 gün çalışanlara ise 15 bin 162 TL ödeme desteği sağlanacak. İŞKUR Gençlik Programı başvuru şartları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;





İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER, NE KADAR ÖDENECEK?





Erdoğan, gençlere yönelik bir müjdeyi de paylaşarak, "Üniversite öğrencileri için hazırladığımız İŞKUR Gençlik Programımızı bugün itibarıyla devreye alıyoruz. İŞKUR Gençlik Programı ile gençlerimiz bir yandan üniversitedeki eğitimlerini sürdürürken diğer yandan kendilerini geliştirebilecekleri pek çok alanda bu programa dahil olabilecektir." şeklinde konuştu.





İŞKUR Gençlik Programı kapsamında öğrencilerin, katılacakları AR-GE faaliyetleri, laboratuvar çalışmaları, akademik ve bilimsel projeler, bilgi ve teknoloji sistemleri gibi birbirinden farklı alanlarda bilgi ve deneyim kazanacaklarını vurgulayan Erdoğan, programın her üniversitenin kendi öğrencilerine özel olarak haftalık azami 3 güne kadar kısmi süreli katılım modeliyle uygulanacağını söyledi.





Erdoğan, programdan hane gelirleri asgari ücretin 3 katının altında kalan öğrencilerin faydalanacağını aktararak, şu bilgileri verdi:





" Günlük 1083 liralık ödeme ile programa ayda 5 gün katılacak öğrencilerimize 5 bin 415 lira, 14 gün katılacak öğrencilerimize ise yaklaşık 15 bin 162 lira tutarında destek vereceğiz. Ayrıca katılımcıların kısa vadeli sigorta primlerini de biz karşılayacağız. Programdan bu yıl 200 bin, önümüzdeki 4 yıl boyunca toplam 1 milyon üniversiteli gencimizin istifade etmesini planlıyoruz. Kampüslerde ve üniversitelerimizin çalışma yaptıkları alanlarda düzenlenecek programlarla öğrencilerimiz, iş arama, finansal okuryazarlık, öz geçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri gibi eğitimler de alacak."





İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?





İŞKUR Gençlik Programı başvuruları için henüz duyuru yapılmadı. Başvuru ekranı açıldığında İŞKUR'un resmi adresi olan genclik.iskur.gov.tr üzerinden başvurular yapılabilecek.





PROF. DR. VEDAT IŞIKHAN'DAN GENÇLERE MESAJ





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan gençlere mesajını şu ifadelerle paylaştı;





Türkiye Yüzyılı hedefimize giden yolda eğitimlerinizin ardından iş gücü piyasasına aktif katılımınızda daha fazla tecrübe kazanabilmeniz amacıyla hayata geçirdiğimiz “İŞKUR Gençlik” ile ihtiyaç duyacağınız tüm hizmetlerimizi sizler için tek platformda bir araya getirdik. Bu Platform üzerinden İŞKUR Gençlik Programlarımıza başvurunuzu gerçekleştirebilir; eğitim aldığınız üniversite kampüslerinde, program kapsamında kendinizi geliştirebileceğiniz çalışmalarda yer alarak hem deneyim kazanabilir hem de gelir elde edebilirsiniz.





Genç istihdamının artırılması için sunduğumuz teşvik ve desteklerin yanı sıra aktif iş gücü hizmetlerimiz kapsamında düzenlediğimiz, sizlere mesleki bilgi ve tecrübe kazandıracak kurs ve programlarımıza da bu Platformumuz üzerinden başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. “İŞKUR Gençlik” Platformumuzun Türkiye'nin geleceği siz gençlerimiz için hayırlı olması temennisiyle hepinize güzel bir gelecek dilerim.







