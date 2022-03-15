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İŞKUR KPSS'siz personel, memur iş alımları: Başvurular ne zaman, nasıl yapılacak?

İŞKUR memur alımı ve personel alımı ilanları güncel olarak her gün kurum resmi internet sitesi üzerinden duyurulmaya devam ediyor. KPSS şartsız personel alımı için başvuru süreci bugün itibarı ile başladı. Kamuda çalışmak isteyen binlerce kişi nin beklediği alımlar için beklenen zaman geldi. İŞKUR aracılığı ile yapılacak alımlarda KPSS şartı aranmaksızın tercihler yapılacak. Peki, İŞKUR KPSS'siz personel memur alımlarına ne zaman nasıl başvuru yapılacak? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İŞKUR KPSSsiz personel, memur iş alımları: Başvurular ne zaman, nasıl yapılacak?
İŞKUR

İŞKUR personel alımı ilanlarında, başvuru şartları ve aranan nitelikler gibi detaylar da yer alıyor. İşte, en az ilkokul mezunu, KPSS şartlı ve şartsız güncel 2022 İŞKUR personel, memur alımı ilanları ve detaylar...

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 10 bin sürekli işçi alımı yapılacak.

  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'Kırk bin kadro kapsamındaki 10.000 sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10.000 sürekli işçi kadrosu için Mart ayı içinde ilana çıkılarak alım işlemi yapılacaktır. Sağlık hizmeti alacak vatandaşlarımıza ve sağlık camiamıza hayırlı olsun.' dedi.

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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması Başvurular 15 - 22 Mart 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 22 Mart 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

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