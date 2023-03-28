Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi kura sonuçları
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 31 bin 600'ü bulan sözleşmeli sağlık personelinin yanı sıra 10 bin 900 sürekli işçi alımının da yapılacağını bildirdi.
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu ne zaman?
Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2023/5 Tercih Kılavuzu'nun, Ö̈SYM'nin internet sitesinde yayınlanacağını belirten Koca, şu bilgileri verdi:
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sürecinin tamamlanması ardından gözler kura tarihine çevrilmişti. Personel ve işçi alımlarıyla ilgili sosyal medyadan bir paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kura yöntemiyle belirlenecek olan işçi alımına dair önemli bilgiler verdi. Branş dağılımına bir kez daha değinen Koca, "Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman? " sorusuna açıklamasıyla yanıt verdi.
Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı kura sonuçları nasıl öğrenilir?
Sonuçlar https://yhgm.saglik.gov.tr/ internet adresinden yayınlanacak.