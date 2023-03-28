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Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman? İŞKUR 10 bin 900 sağlık personeli kura sonuç tarihi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Deprem bölgesinde olan 10 il için 3.358 Hemşire, 1.027 Ebe, 400 Sağlık Lisansiyeri, 507 Sağlık Teknisyeni ve 3.767 Sağlık Teknikeri olmak üzere 9.059 Sözleşmeli Sağlık Personeli ve 2.832 Sürekli İşçi, toplamda 11.891 personel istihdam edilecektir.” dedi. 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli alımına başvuruda bulunacak adaylar, tercihlerini 28 Mart-3 Nisan 2023 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre yapacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kura tarihini Twitter adresinden duyurdu. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman?

14:59 . 28/03/2023 Tuesday
Yeni Şafak
Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi kura sonuçları

Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi kura sonuçları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 31 bin 600'ü bulan sözleşmeli sağlık personelinin yanı sıra 10 bin 900 sürekli işçi alımının da yapılacağını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu ne zaman?

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2023/5 Tercih Kılavuzu'nun, Ö̈SYM'nin internet sitesinde yayınlanacağını belirten Koca, şu bilgileri verdi:

"Adaylar, tercihlerini 28 Mart-3 Nisan 2023 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden
http://ais.osym.gov.tr
yapabilecek. ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Personel istihdamı mülakat olmadan yapılacak. Şimdiden hayırlı olsun."

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sürecinin tamamlanması ardından gözler kura tarihine çevrilmişti. Personel ve işçi alımlarıyla ilgili sosyal medyadan bir paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kura yöntemiyle belirlenecek olan işçi alımına dair önemli bilgiler verdi. Branş dağılımına bir kez daha değinen Koca, "Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman? " sorusuna açıklamasıyla yanıt verdi.

Deprem bölgesindeki istiham hakkında da bilgi veren Koca; "Deprem bölgesinde olan 10 il için 3.358 Hemşire, 1.027 Ebe, 400 Sağlık Lisansiyeri, 507 Sağlık Teknisyeni ve 3.767 Sağlık Teknikeri olmak üzere 9.059 Sözleşmeli Sağlık Personeli ve 2.832 Sürekli İşçi, toplamda 11.891 personel istihdam edilecektir.
İşçi alım başvuruları İŞKUR tarafından tamamlanmış olup, kura çekimi 25-26 Nisan arasında Bakanlığımızca Noter huzurunda yapılacaktır."
dedi.

Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı kura sonuçları nasıl öğrenilir?

Sonuçlar https://yhgm.saglik.gov.tr/ internet adresinden yayınlanacak.

Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı kadro dağılımı

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#İŞKUR
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#Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası
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