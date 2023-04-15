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Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman? İŞKUR 10 bin 900 sağlık personeli kura sonuç tarihi

Sağlık Bakanlığı 10.900 işçi alımı için geri sayım sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Deprem bölgesinde olan 10 il için 3.358 Hemşire, 1.027 Ebe, 400 Sağlık Lisansiyeri, 507 Sağlık Teknisyeni ve 3.767 Sağlık Teknikeri olmak üzere 9.059 Sözleşmeli Sağlık Personeli ve 2.832 Sürekli İşçi, toplamda 11.891 personel istihdam edilecektir.” dedi. Sağlık Bakanlığı işçi alım için başvurular mart ayında başvurularını gerçekleştirmişti. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kuraları ne zaman yapılacak? İşte İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı.

11:02 . 15/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi kura sonuçları

Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi kura sonuçları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 31 bin 600'ü bulan sözleşmeli sağlık personelinin yanı sıra 10 bin 900 sürekli işçi alımının da yapılacağını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu ne zaman?

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2023/5 Tercih Kılavuzu'nun, Ö̈SYM'nin internet sitesinden yayınlanmıştı. Buna göre, adaylar tercihlerini 28 Mart-3 Nisan 2023 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden
http://ais.osym.gov.tr
gerçekleştirdi. Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? 10.900 işçi alımına yönelik başvuruların alınmasının ardından kura tarihleri de merak ediliyor. Kura tarihleri belli oldu. İşte işçi alımı için kritik tarihler.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sürecinin tamamlanması ardından gözler kura tarihine çevrilmişti. Personel ve işçi alımlarıyla ilgili sosyal medyadan bir paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kura yöntemiyle belirlenecek olan işçi alımına dair önemli bilgiler verdi. Branş dağılımına bir kez daha değinen Koca, "Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman? " sorusuna açıklamasıyla yanıt verdi.

Deprem bölgesindeki istiham hakkında da bilgi veren Koca; "Deprem bölgesinde olan 10 il için 3.358 Hemşire, 1.027 Ebe, 400 Sağlık Lisansiyeri, 507 Sağlık Teknisyeni ve 3.767 Sağlık Teknikeri olmak üzere 9.059 Sözleşmeli Sağlık Personeli ve 2.832 Sürekli İşçi, toplamda 11.891 personel istihdam edilecektir." dedi.

Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekimi ne zaman?

Sağlık Bakanlığı kura çekimi 25-26 Haziran tarihinde yapılacak. Kura, noter huzurunda çekilecek.

Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı kura sonuçları nasıl öğrenilir?

Sonuçlar https://yhgm.saglik.gov.tr/ internet adresinden yayınlanacak.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kadro, pozisyon, branşları

  1. 4 bin 958 temizlik görevlisi,
  2. 3 bin 386 güvenlik görevlisi (silahsız),
  3. 747 klinik destek elemanı (hastane),
  4. 520 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi,
  5. 279 elektrikçi,
  6. 195 inşaat boyacısı,
  7. 130 marangoz,
  8. 277 ısıtma ve sıhhi tesisatçı,
  9. 258 bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elamanı
  10. 150 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı olmak üzere 10 bin 900 sürekli işçi istihdam edilecek.

Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı kadro dağılımı

Sağlık personeli alım ilanı: Pozisyonlar, unvan, branş ve kontenjanları
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Sağlık Bakanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanıyla atanacak sözleşmeli sağlık personeli ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. KPSS sonucuna göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Sözleşmeli personel alım ilanına göre, 22 bin 507 kişi sağlık teknisyeni-sağlık teknikerinden oluşacak. Peki Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alım başvurusu ne zaman? Sağlık personeli iş ilanı başvurusu nasıl, nereden yapılacak? İşte ÖSYM KPSS-2023/5 tercih kılavuzu sağlık personeli alım ilanı: Pozisyonlar, unvan, branş ve kontenjan dağılımları.

Adalet Bakanlığı 18 bin 305 sözleşmeli personel alımı yapıyor: İşte kontenjan dağılımları
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Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı yapacak. Açıklama, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan geldi. Bakan Bozdağ, Adalet Bakanlığının personel alımlarına dair konuşan Bozdağ, “Adalet Bakanlığı olarak yakında personel alım ilanına çıkacağız.” dedi. Adalet Bakanlığı işçi alım branş ve kontenjan dağılımına göre, 9 bin 229 Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde, 8 bin 376 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, 700 İcra Dairesi bünyesinde olmak üzere 18 bin 305 personel alımı gerçekleştirecek. Peki Adalet Bakanlığı işçi alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılacak? İşte Adalet Bakanlığı personel alımı şartları ile kontenjanları ve branş dağılımı.

#İŞKUR
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#Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası
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