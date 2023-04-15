Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi kura sonuçları
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 31 bin 600'ü bulan sözleşmeli sağlık personelinin yanı sıra 10 bin 900 sürekli işçi alımının da yapılacağını bildirdi.
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu ne zaman?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sürecinin tamamlanması ardından gözler kura tarihine çevrilmişti. Personel ve işçi alımlarıyla ilgili sosyal medyadan bir paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kura yöntemiyle belirlenecek olan işçi alımına dair önemli bilgiler verdi. Branş dağılımına bir kez daha değinen Koca, "Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman? " sorusuna açıklamasıyla yanıt verdi.
Deprem bölgesindeki istiham hakkında da bilgi veren Koca; "Deprem bölgesinde olan 10 il için 3.358 Hemşire, 1.027 Ebe, 400 Sağlık Lisansiyeri, 507 Sağlık Teknisyeni ve 3.767 Sağlık Teknikeri olmak üzere 9.059 Sözleşmeli Sağlık Personeli ve 2.832 Sürekli İşçi, toplamda 11.891 personel istihdam edilecektir." dedi.
Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekimi ne zaman?
Sağlık Bakanlığı kura çekimi 25-26 Haziran tarihinde yapılacak. Kura, noter huzurunda çekilecek.
Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı kura sonuçları nasıl öğrenilir?
Sonuçlar https://yhgm.saglik.gov.tr/ internet adresinden yayınlanacak.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kadro, pozisyon, branşları
- 4 bin 958 temizlik görevlisi,
- 3 bin 386 güvenlik görevlisi (silahsız),
- 747 klinik destek elemanı (hastane),
- 520 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi,
- 279 elektrikçi,
- 195 inşaat boyacısı,
- 130 marangoz,
- 277 ısıtma ve sıhhi tesisatçı,
- 258 bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elamanı
- 150 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı olmak üzere 10 bin 900 sürekli işçi istihdam edilecek.