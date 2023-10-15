Toplum Yararına Programlar; afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında İŞKUR ile kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde düzenlenen programlardır. TYP kapsamında 1500 kişilik personel alımı yapacak. İşte İŞKUR TYP 1500 personel alımı başvuruları..

TYP başvuru şartları neler?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kuruma kayıtlı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak, Emekli ve malul aylığı almıyor olmak, Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç)

TYP kapsamında personel alımı yapılacak iller hangisi?

Haliliye - 300 İşçi Alımı İş İlanı No: 315388 (Son Başvuru Tarihi 15 Ekim 2023) Iğdır Merkez - 50 İşçi Alımı İş İlanı No: 315393 (Son Başvuru Tarihi 15 Ekim 2023) Şanlıurfa - 100 İşçi Alımı İş İlanı No: 315391 (Son Başvuru Tarihi 16 Ekim 2023) Kilis - 100 İşçi Alımı İş İlanı No: 315401 (Son Başvuru Tarihi 16 Ekim 2023 Çanakkale - 13 İşçi Alımı İş İlanı No: 315402 (Son Başvuru Tarihi 16 Ekim 2023) Yüreğir - 15 İşçi Alımı İş İlanı No: 315403 (Son Başvuru Tarihi 16 Ekim 2023) Niğde Merkez - 5 İşçi Alımı İş İlanı No: 315485 (Son Başvuru Tarihi 16 Ekim 2023) Adıyaman Merkez - 15 İşçi Alımı İş İlanı No: 315486 (Son Başvuru Tarihi 16 Ekim 2023) Kırklareli Merkez - 14 İşçi Alımı İş İlanı No: 315487 (Son Başvuru Tarihi 16 Ekim 2023) Ankara Çankaya - 23 İşçi Alımı İş İlanı No: 315488 (Son Başvuru Tarihi 17 Ekim 2023) Çankırı Merkez - 20 İşçi Alımı İş İlanı No: 315405 (Son Başvuru Tarihi 18 Ekim 2023)

TYP'nin amacı nedir?

İşsizlerin geçici süreliğine istihdam edilmesini sağlayarak işgücü piyasasına kazandırmak,

İşsizlerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek,

Toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda kamu yararı sağlamak.

TYP'ye kimler başvurabilir?

TYP'ye başvurmak için aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir:

İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli ve malul aylığı almamak,

Öğrenci olmamak (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç).

TYP'de çalışanların hakları neler?

TYP'de çalışanlara günlük asgari ücret tutarında ücret ödenir. Ayrıca, TYP'de çalışanlara sigorta primi, iş kazası ve meslek hastalığı tazminatı, hastalık ve analık sigortası gibi sosyal güvenceler sağlanır.

TYP'de çalışma süresi

TYP'de çalışma süresi, her bir program için en fazla 6 aydır. Bir katılımcı TYP'den en fazla 9 ay süreyle yararlanabilir.

TYP'ye nasıl başvurulur?

TYP'ye başvurular, İŞKUR'un internet sitesi üzerinden veya İŞKUR'un il ve ilçe müdürlüklerine şahsen veya posta yoluyla yapılmaktadır.

TYP'de çalışılan alanları nedir?

TYP kapsamında çalışılan alanlar şunlardır:

Park, bahçe ve yeşil alanların bakımı, Kamu binalarının temizliği, Tarihi ve turistik yerlerin restorasyon ve bakım onarımı, Sosyal yardım hizmetlerinin yürütülmesi, Afet riski taşıyan alanların temizliği ve rehabilitasyonu, Doğal afetlerden etkilenen bölgelerde yardım faaliyetlerinin yürütülmesi.

TYP maaşı ne kadar?

TYP programında çalışanların en az asgari ücret alacağı tahmin ediliyor. Ekonomistlere göre 2024 asgari ücret miktarı ise 15 bin TL'yi bulacak.







