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İsrail, Lübnan'dan sızma girişiminde bulunan 4 Hizbullah milisini öldürdü

İsrail ordusu, 7 Ekim'de başlayan savaşın 11'inci gününde Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını devam ettirdi. Saldırılarda Gazze'de 2 bin 778 kişinin ölürken, 10 binden fazla kişi de yaralandı. İsrail, dün de Gazze Şeridi'ni ve Lübnan sınırını vurdu. Çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi öldü.

11:10 . 17/10/2023 Salı
Yeni Şafak
İsrail Gazze Şeridi’ni ve Lübnan sınırını vurdu

İsrail Gazze Şeridi’ni ve Lübnan sınırını vurdu

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan sınırından sızma girişiminde bulunanların vurulduğu anları yayınladı. İsrail Hava Kuvvetleri ise Gazze Şeridi’nde yapılan bombardımanın görüntülerini paylaştı. IDF’ten yapılan açıklamada, “IDF, Lübnan topraklarından bir terör hücresinin sızma girişimini engelledi.

Kısa bir süre önce IDF, Lübnan topraklarından sınır çitine yaklaştığı ve bomba yerleştirdiği tespit edilen bir terörist ekibin sızma girişimini engelledi. Dört terörist öldürüldü” denildi.

Gazze’de ölenlerin sayısı kaç?

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 778 kişinin öldüğünü, 10 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.


İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırıları 11'inci gününde: Her 5 dakikada bir Filistinli ölüyor!
İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırıları 11'inci gününde: Her 5 dakikada bir Filistinli ölüyor!

Hamas-İsrail savaşında 10 gün geride kaldı. İsrail’in Gazze’deki operasyonlarında sivil can kaybı artıyor, Gazze’de yüz binlerce Filistinli hayatta kalma mücadelesi veriyor, Tel Aviv bir yandan da kara harekâtına hazırlanıyor. ABD Başkanı Joe Biden’ın ise yarın İsrail’e gideceği açıklandı. İsrail Savunma Bakanı Gallant, "Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak ama kazanacağız." dedi. İran'dan ise 'Hizbullah saldırı yapabilir' denildi. ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times İsrail'in ABD'den talebini yazdı, WSJ ise ABD'nin İsrail planını deşifre etti. Ayrıca Hamas ilk kez İsrailli esir bir kadının görüntülerini yayınladı. İşte savaşın 11. gününde dakika dakika yaşanan sıcak gelişmeler...


#İsrail
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