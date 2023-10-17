İsrail Gazze Şeridi’ni ve Lübnan sınırını vurdu
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan sınırından sızma girişiminde bulunanların vurulduğu anları yayınladı. İsrail Hava Kuvvetleri ise Gazze Şeridi’nde yapılan bombardımanın görüntülerini paylaştı. IDF’ten yapılan açıklamada, “IDF, Lübnan topraklarından bir terör hücresinin sızma girişimini engelledi.
Kısa bir süre önce IDF, Lübnan topraklarından sınır çitine yaklaştığı ve bomba yerleştirdiği tespit edilen bir terörist ekibin sızma girişimini engelledi. Dört terörist öldürüldü” denildi.
Gazze’de ölenlerin sayısı kaç?
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 778 kişinin öldüğünü, 10 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.