İsrail, Gazze'yi beyaz fosfor bombalarıyla vuruyor. Savaş hukukuna göre, kullanımı yasak olan fosfor bombaları, İsrail tarafından sıkça kullanılıyor. İsrail, günlerdir çocuk, kadın ayırt etmeksizin Gazze'ye bomba yağdırıyor. İsrail-Filistin çatışmasında Filistinli yetkililerin ve İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) İsrail tarafından kullanıldığını açıkladığı beyaz fosforun insanlar için son derece zehirli olduğu ifade ediliyor. Peki, fosfor bombası nedir, etkileri nelerdir?