|
Özgün

İsrail ürünleri ve markaları neler? - 2023

İsrail’in Filistin'in Gazze şehrinde sivillere yönelik saldırıları İslam dünyasında büyük tepkilere yol açtı. İsrail ürünlerini ve markalarını boykot etmek isteyen birçok vatandaş ‘İsrail ürünleri ve malları neler?, Hangi markalar İsrail’e ait?’ sorularını sorgulamaya başladı. Gıdadan, temizlik malzemelerine, içecekten giyim sektörüne kadar İsrail'e ait olan tüm markalara haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Türkiye’de satılan İsrail marka ürünler hangileri? Hangi markalar İsrail'i destekliyor? İşte 2023 İsrail ürünleri tam listesi.

16:23 . 14/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Türkiye'de satılan İsrail ürünleri

Türkiye'de satılan İsrail ürünleri

İsrail’in günlerdir Filistin’de sivillere karşı yaptığı saldırılara karşı İslam ülkeleri tek yürek oldu. Ülkemizde de yaşanan olay sonrası 2023 İsrail ürünlerinin tam listesi boykot edilmek üzere vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki İsrail'e ait gıda, temizlik, hijyen, kozmetik ve giyim markaları hangisi? İşte İsrail'e ait tüm markaların güncel listesi.

TÜRKİYE'DE SATILAN İSRAİL MARKA ÜRÜNLER HANGİLERİ?

Türkiye'de satılan İsrail marka ürünler şu şekilde;

Giyim Sektörü:
Timmy Hilfiger, Nike, Adidas, Vakko, Polo, Ralph Lauren, Parizyen, Müjde, Hugo Boss, Calvin Klein, Levi's, Timberland, Giorgio Armani, Lee
Gıda Sektörü
: Danone, Maggi, Jacobs, Banana, McDonald's, Burger King, Knorr, Calve, Komili, Becel, Sırma, Rama, Sana, First Sakız, Falım, Kraft Fritolay, Milka, Ruffles, Doritos, Lays, Cheetos
İçecek Sektörü:
Coca Cola, PEPSİ, Yedigün, Sprite, Fanta, Schweppes, Damla Su, Sırma, Hayat, Danone, Cappy Meyve Su, Sensun Akmina
Temizlik Sektörü:
Ace (Çamaşır Suyu), Air Wick, Ajax, Aldays, Alo (Çamaşır Tozu) Ariel (Çamaşır Tozu) Axe Calgon, Carrefour, Cif, Clear (Şampuan) Clit Bang, Colgate Dettol, Domestos (Çamaşır Suyu)

Dove Elidor (Şampuan), Fairy, Finish, Head & Shoulders, Hacı Şakir, Ipana (Diş Macunu) Jhonsons Baby, Loreal (Şampuan) Lux, Max Factor, Nıvea Omo (Çamaşır Tozu) Oral-B, Orkıd, (Özel) Palmolive, Pantene (Şampuan)

Prima (Bebek Bezi), Rejoıce (Şampuan), Prima, Protex, Rejoice, Rexona (Şampuan), Rinso (Çamaşır Tozu), Sensodyne, Signal (Diş Macunu) Unilever, Viecnetta Vileda, Vanish, Vaseline, Veet, Yumoş

İSRAİL'E DESTEĞİNİ AÇIKLAYAN MARKALAR HANGİLERİ?

El Cezire'nin haberine göre İsrail'e desteğini açıklayan markalar şu şekilde;

> HP

> Starbucks

> Puma

> Mc Donals

> Nestle

> Hardee's

> Nike

> Lipton

> Tide

> Coca Cola

> Burger King

> Hyundai

> IBM

> L'Oreal

> Subway



#İsrail
#Filistin
#Gazze
31 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İsrail ürünleri ve markaları neler? - 2023