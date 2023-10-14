Türkiye'de satılan İsrail ürünleri
İsrail’in günlerdir Filistin’de sivillere karşı yaptığı saldırılara karşı İslam ülkeleri tek yürek oldu. Ülkemizde de yaşanan olay sonrası 2023 İsrail ürünlerinin tam listesi boykot edilmek üzere vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki İsrail'e ait gıda, temizlik, hijyen, kozmetik ve giyim markaları hangisi? İşte İsrail'e ait tüm markaların güncel listesi.
TÜRKİYE'DE SATILAN İSRAİL MARKA ÜRÜNLER HANGİLERİ?
Türkiye'de satılan İsrail marka ürünler şu şekilde;
Dove Elidor (Şampuan), Fairy, Finish, Head & Shoulders, Hacı Şakir, Ipana (Diş Macunu) Jhonsons Baby, Loreal (Şampuan) Lux, Max Factor, Nıvea Omo (Çamaşır Tozu) Oral-B, Orkıd, (Özel) Palmolive, Pantene (Şampuan)
Prima (Bebek Bezi), Rejoıce (Şampuan), Prima, Protex, Rejoice, Rexona (Şampuan), Rinso (Çamaşır Tozu), Sensodyne, Signal (Diş Macunu) Unilever, Viecnetta Vileda, Vanish, Vaseline, Veet, Yumoş
İSRAİL'E DESTEĞİNİ AÇIKLAYAN MARKALAR HANGİLERİ?
El Cezire'nin haberine göre İsrail'e desteğini açıklayan markalar şu şekilde;
> HP
> Starbucks
> Puma
> Mc Donals
> Nestle
> Hardee's
> Nike
> Lipton
> Tide
> Coca Cola
> Burger King
> Hyundai
> IBM
> L'Oreal
> Subway