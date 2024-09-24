İsrail'in Lübnan saldırılarında can kaybı 492'ye çıktı, on binlerce insan panik halinde güneyden kuzeye kaçıyor. Hizbullah gece yarısı sınıra 50 kilometre mesafedeki Megiddo hava üssünü vurdu, sabah saatlerinde ise aralıksız çalan sirenleri patlama sesleri izledi.

24 Eylül İsrail İsrail- Lübnan arasında yaşanan son durum

İsrail dünden bu yana Lübnan'da 1.300 hedefi vurduğunu açıkladı. Saldırılar, ülkede 1975-90 iç savaşının sona ermesinden bu yana günlük en yüksek can kaybı rakamına ulaşılmasına neden oldu. Lübnan Sağlık Bakanlığı can kaybının 492'ye ulaştığını, yaralı sayısının da 1645'e çıktığını duyurdu. Hizbullah ise bu sabah İsrail'in kuzeyinde iki askeri havaalanı, bir üs ve bir patlayıcı fabrikasını hedef alan 6 füze saldırısı gerçekleştirdi.

LÜBNAN'DA CAN KAYBI SAYISI KAÇ OLDU?

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 492'ye yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 35'i çocuk, 58'i kadın 492 kişinin hayatını kaybettiğini, 1645 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu.

İRAN'DAN BMGK'YA MÜDAHALE ÇAĞRISI

İran, Gazze'de İsrail'in işlediği savaş ve soykırım suçlarının Lübnan'da da yaşanmaması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) duruma müdahalesini talep ettiğini bildirdi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre, Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, İsrail'in Lübnan'a saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Muhacerani, "İran hükümeti, İsrail'in Filistin, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını şiddetle kınıyor ve bunu insanlığa yönelik bir tehdit örneği olarak değerlendiriyor. Gazze ve Refah'da yaşanan trajedilerin tekrarlanmasından endişe ediyor ve Güvenlik Konseyi'nin müdahalesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ACİL TAHLİYE HAZIRLIĞI VE DERHAL AYRILIN ÇAĞRILARI

Güney Kore, İsrail ve Lübnan'da yaşayan vatandaşlarını acil bir durumda tahliye etmeyi planlıyor. Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Kim Hong-kyun, "Acil bir durumda vatandaşlarımızı tahliye planımız var. Durum kötüleşirse, havaalanı kapatmaları veya diğer kesintiler meydana gelebilir. Vatandaşlarımıza ticari uçuşlar hala mevcutken ayrılmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz" dedi.Yonhap ajansına göre İsrail'de 480, Lübnan'da 140 Güney Kore vatandaşı bulunuyor.Kanada ise, Lübnan'daki vatandaşlarından acil şekilde evlerine dönmelerini istedi. Dışişleri Bakanı Melanie Joly, X sosyal medya hesabı üzerinden Lübnan'a giden veya ülkeye yerleşmiş Kanada vatandaşlarına 'derhal evinize dönün' çağrısı yaptı. Bakan Joly, ayrıca "Şimdilik uygun zaman değil" diyerek Kanadalılardan Lübnan'a seyahat etmemelerini istedi.

UÇUŞLAR BİR BİR İPTAL

Uluslararası hava yolu şirketleri, savaşın Lübnan'a sıçramasıyla Orta Doğu'daki havalimanlarına gidiş-dönüş uçuşlarını askıya alıyor. Wizz Air şirketi, İsrail'in başkenti Tel Aviv ve Ürdün'ün başkenti Amman'a uçuşlarını bugün için geçici olarak askıya aldı.Aynı şekilde, British Airways de Tel Aviv ve Amman’a iki gün süreyle uçuşlarını durdurdu.Alman hava yolu şirketi Lufthansa ise İsrail'e ve İsrail'den uçuşlarının iptalinin 14 Ekim'e kadar uzatıldığını duyurdu. Bu karar aynı zamanda Austrian Airlines, Swiss Air, Brussels Airlines ve Eurowings dahil olmak üzere Lufthansa grubunun diğer şirketlerini de kapsıyor. Azerbaycan Hava Yolları da (AZAL) Bakü ile Tel Aviv arasındaki uçuşların askıya aldı.İsrail'e uçuşları durduran hava yolu şirketleri arasında İspanyol Iberia da var.Türk Hava Yolları başta olmak üzere birçok uluslararası hava yolu şirketi de Lübnan’ın başkenti Beyrut'ta uçuşlarını durdurma kararı aldı.

LÜBNAN'DAN ATILAN ROKETLER İSRAİL'İN KİRYOT ŞİMONA BÖLGESİNE DÜŞTÜ

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki köy ve beldelere yönelik saldırıları yoğunlaştırırken, Hizbullah da İsrail'e ait bazı noktaları hedef aldı. Lübnan'dan atılan roketlerin İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şimona bölgesindeki arazi, bina, cadde ve sokaklara isabet eden roketler hasar oluşturdu. İsrail güçleri, hasar gören bölgede çalışma başlattı.

LÜBNAN'IN BAALBAK KENTİ BOMBARDIMAN ALTINDA

İsrail ordusu, Lübnan'ın birçok bölgesine çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirdi. İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın Baalbak kentini yoğun şekilde bombaladı. Bombardıman sonucunda bölgeden dumanlar yükseldi.



