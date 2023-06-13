Asgari ücrette ara zam için komisyon çalışmaları başladı. Kamuoyu beklentisi, halen net 8 bin 506 olan asgari ücretin 11 bin ile 12 bin lira arasında bir yerde belirleneceği yönünde. 65 yaş aylığı, işsizlik maaşı, staj ücreti, kıdem tazminatı, engelli aylığı, GSS primi yeni asgari ücretle değişecek.

Çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı kadar işsizlik maaşı ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor. Yeni asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı en düşük 2561 lira, en yüksek de 5123 lira olarak ödenecek. İşsizlik maaşından yüzde 0.00759 oranında da damga vergisi kesintisi yapılıyor.

İşsizlik maaşı nedir?

Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemedir.

Asgari ücret ara zammı ile yeni işsizlik maaşı ne kadar olacak?

Çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı kadar işsizlik maaşı ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor. Yeni asgari ücrete yüzde 30 zam olması halinde en düşük işsizlik maaşı 5125 lira, en yüksek de 10 bin 250 lira olarak ödenecek. Yüzde 40 zam yapılırsa en düşük işsizlik maaşı 5519 lira, en yüksek de 11 bin 39 lira olacak. Yüzde 50 zam yapılırsa en düşük işsizlik maaşı 5913 lira, en yüksek de 11 bin 827 lira olacak.

İşsizlik maaşı en son kadar?

Sigortalın son dört aylık prime esas kazancı dikkate alınarak hesaplanan işsizlik maaşı, kişinin günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı olarak hesaplanır. 2023 yılındaki asgari ücrete yüzde 54,66 zam yapıldı. Buna göre, en düşük işsizlik maaşı 3048,9 lira, en yüksek ise 7885,4 lira olarak ödenmekte.

İşsizlik maaşından kimler yararlanır?

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak, Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak, Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak, Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

İşsizlik maaşı kaç ay veriliyor?

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;