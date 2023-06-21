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Asgari ücret ara zammı ile yeni işsizlik maaşı arttı

İşsizlik maaşı 2023 Temmuz asgari ücret zammıyla yeniden belli oldu. Asgari ücretin 1 Temmuz 2023 itibarıyla brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, net 11 bin 402 lira 32 kuruşa yükseltildi. En düşük işsizlik maaşı 3048,9 lira, en yüksek ise 7885,4 lira olarak ödenmekteydi. Yeni asgari ücretten etkilenen kalemlerin başında gelen işsizlik ödeneğinde sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor. Peki asgari ücret ara zammı ile yeni işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşından kimler yararlanır? Ne kadar kaç ay işsizlik aylığı alınır? 4 ay çalışan bir işçi ne kadar işsizlik parası alıyor? İşte detaylar.

10:01 . 21/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İşsizlik maaşına zam ne kadar?

İşsizlik maaşına zam ne kadar?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantıda yaptığı konuşmada, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2023 yılı asgari ücret ara zammının tespiti için çalışmalarını tamamladığını söyledi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin 1 Temmuz 2023 itibarıyla brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 liraya yükseltilmesi konusunda anlaştı. Peki yeni işsizlik maaşı ne kadar oldu? En düşük ve en yüksek işsizlik ödeneği kaç para oldu?

İşsizlik maaşı ne kadar ödeniyor?

Çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı kadar işsizlik maaşı ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor.

İşsizlik maaşı en son kadar?

Yeni asgari ücretten etkilenen kalemlerin başında gelen işsizlik ödeneğinde sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor. 2023 yılı Temmuz ayı ve sonrasında en az 4 ay çalışan bir işçi için; işsiz kalması ve gerekli şartları taşıması halinde işsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise yüzde 80'i olarak hesaplandığı için yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinin en düşüğü 5 bin 325 lira, en yükseği ise 10 bin 650 lira şeklinde uygulanacak.

İşsizlik maaşı nedir?

Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemedir.

İşsizlik maaşından kimler yararlanır?

  1. Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
  2. Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
  3. Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
  4. Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

İşsizlik maaşı kaç ay veriliyor?

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

  • 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
  • 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
  • 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.
2023 yaşlılık maaşı (65 yaş aylığı) ne kadar?
2023 yaşlılık maaşı (65 yaş aylığı) ne kadar?

Yaşlılık maaş tutarı 2023 asgari ücret zammı sonrasında araştırılmaya başladı. 65 yaş aylığı olarak da adlandırılan yaşlılık maaşı zammı, vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ocak'ta asgari ücrete yüzde 54,4 oranında zam yapılırken 65 yaş aylıkları da yükselmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin net 11 bin 402 lira olduğunu açıkladı. Asgari ücrete yapılacak ara zam sonrası 65 yaş aylığı da artacak. Peki yeni yaşlılık maaşı ne kadar olacak? Asgari ücret zammıyla yaşlılık aylığı kaça yükselecek? 65 yaş aylığı zamlı ne zaman yatacak? Yaşlılık maaşını kimler alır, karı ve koca ikisi birlikte 65 yaş maaşı alır mı? İşte, 2023 zamlı yaşlılık maaşı detayları...

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38 dakika önce
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