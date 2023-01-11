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İşsizlik maaşı alma şartları ve koşulları

İşsizlik Sigortası Fonu'nun büyüklüğü 2022 yılında 33,5 milyar lira artarak, yıl sonu itibarıyla 124 milyar lirayı aştı. İŞKUR üzerinden alınan işsizlik maaşını almak için bazı şartlar söz konusu. Bu şartların en başında kişinin kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması geliyor. Peki işsizlik maaşı nasıl alınır kimler alabilir başvuru şartları nelerdir? İşte haberin detayları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İşsizlik maaşı nasıl alınır kimler alabilir başvuru şartları nelerdir?
İşsizlik maaşı nasıl alınır şartları neler?

İşsiz vatandaşlara yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemedir. İşinden ayrılan vatandaşlara ödenen işsizlik maaşını almak için bazı koşullar gerekiyor. Bu şartlar sağlandıktan sonra işsiz vatandaşlara 180 gün ile 300 gün arasında ödeme yapılıyor. Çalıştığı kurumla sözleşmeyi fesheden bir vatandaşın en geç 30 gün içerisinde başvuru yapması gerekiyor. Peki, işsizlik maaşı nasıl alınır? İşte, detaylar...

İşsizlik maaşı
İşsizlik maaşı

İşsizlik maaşı nasıl alınır, şartları nelerdir?

Bu arada işsiz kalanların, işsizlik ödeneğinden yararlanabilmesi için belirli şartları sağlaması gerekiyor. Kişinin kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olması, hizmet akdinin feshinden önceki son üç yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemesi ve hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvurması halinde bu ödenekten yararlanabiliyor.

Kimler işsizlik maaşı alır?
Kimler işsizlik maaşı alır?

Sigortalılık süresi kaç gün olanlar işsizlik maaşı alır?

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yılda 600 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı çalışıp bu primi ödemiş sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı çalışıp prim ödemiş sigortalı işsizlere 300 gün işsizlik ödeneği veriliyor.

İşsizlik maaşı başvurusu
İşsizlik maaşı başvurusu

İşsizlik maaşı başvurusu nasıl, nereden yapılır?

İşsizlik maaşı almak için başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir.

2023 işsizlik maaşı ne kadar?

Çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı kadar Işsizlik Maaşı ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Asgari ücrete yüzde 54,66 zam oldu ve en düşük işsizlik maaşı 3048,9 lira, en yüksek de 7885,4 lira olarak ödenecek.

  • İŞKUR İŞSİZLİK MAAŞI ALMAK İÇİN BAŞVURU EKRANI

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