İl olarak ülke genelinde en fazla milletvekili çıkaran şehir olan İstanbul 2023

için Meclis’e tam 98 milletvekili gönderecek. 3 farklı bölgeden oluşan İstanbul’da 1. 2. ve 3. Bölgeler farklı sayıda seçmene ve milletvekillerine sahip olacaklar. Peki, İstanbul 1., 2. Ve 3. Bölge milletvekili sayısı kaç?