İstanbul seçim bölgeleri
İSTANBUL 1. BÖLGE NERESİ, HANGİ İLÇELER YER ALIYOR?
İstanbul 1. seçim bölgesi Anadolu Yakası olarak belirlendi. İşte ilçeler: Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar.
İSTANBUL 1. BÖLGE KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK?
İstanbul 1. Bölgeden 35 milletvekili Meclis’te yer alıyor.
İSTANBUL 2. BÖLGE NERESİ, HANGİ İLÇELER?
Nüfus yoğunluğu fazla olan ilçelerin de yer aldığı İstanbul ikinci bölgeyi oluşturan ilçeler şöyle: Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli ve Zeytinburnu.
İSTANBUL 2. BÖLGE KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK?
İl genelinde 98 milletvekilimim çıkacağı İstanbul’da seçim bölgeleri arasında yer alan ikinci bölgede 4.341.423 seçmen bulunuyor. İstanbul 2. Bölgede toplamda 27 milletvekili çıkacak. YSK’nın aktardığı bilgilere göre ikinci bölgede 1 milletvekiline düşen nüfus sayısı 155 bin 50 olacak.
İSTANBUL 3. BÖLGE NERESİ, HANGİ İLÇELER?
Nüfus yoğunluğu fazla olan ilçelerin de yer aldığı İstanbul üçüncü bölgeyi oluşturan ilçeler şöyle:
ARNAVUTKÖY
AVCILAR
BAĞCILAR
BAHÇELİEVLER
BAKIRKÖY
BAŞAKŞEHİR
BEYLİKDÜZÜ
BÜYÜKÇEKMECE
ÇATALCA
ESENYURT
GÜNGÖREN
KÜÇÜKÇEKMECE
SİLİVRİ
İSTANBUL 3. BÖLGE KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK?
İl genelinde 98 milletvekilimim çıkacağı İstanbul’da seçim bölgeleri arasında yer alan üçüncü bölgede 5 milyon 300 bini aşkın seçmen bulunuyor. İstanbul 3. Bölgede toplamda 36 milletvekili çıkacak. YSK’nın aktardığı bilgilere göre üçüncü bölgede 1 milletvekiline 153 binden fazla nüfus düşecek.
İSTANBUL 1. BÖLGE SEÇİM SONUCU CUMHURBAŞKANI VE MİLLETVEKİLİ OY ORANLARI 2023
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