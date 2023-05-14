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İstanbul 1. bölge, 2. bölge, 3. bölge seçim sonuçları ve milletvekili seçim sonuçları 2023

Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs 2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri seçim bölgelerine göre seçim sonuçlarını açıklanıyor. İstanbul 1. Bölge, 2.bölge ve 3. Bölge seçim bölgelerine sahip. Oy verme işleminin başlamasıyla İstanbul 1. Bölge, 2, bölge ve 3. Bölge seçim sonuçları da belli olmaya başladı. Peki, İstanbul 2. Bölge kaç milletvekili çıkaracak? Oy oranları belli oldu mu?

17:55 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
İstanbul seçim bölgeleri

İstanbul seçim bölgeleri

İl olarak ülke genelinde en fazla milletvekili çıkaran şehir olan İstanbul 2023
için Meclis’e tam 98 milletvekili gönderecek. 3 farklı bölgeden oluşan İstanbul’da 1. 2. ve 3. Bölgeler farklı sayıda seçmene ve milletvekillerine sahip olacaklar. Peki, İstanbul 1., 2. Ve 3. Bölge milletvekili sayısı kaç?

İSTANBUL 1. BÖLGE NERESİ, HANGİ İLÇELER YER ALIYOR?

İstanbul 1. seçim bölgesi Anadolu Yakası olarak belirlendi. İşte ilçeler: Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar.

İSTANBUL 1. BÖLGE KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK?

İstanbul 1. Bölgeden 35 milletvekili Meclis’te yer alıyor.

İSTANBUL 2. BÖLGE NERESİ, HANGİ İLÇELER?

Nüfus yoğunluğu fazla olan ilçelerin de yer aldığı İstanbul ikinci bölgeyi oluşturan ilçeler şöyle: Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli ve Zeytinburnu.

İSTANBUL 2. BÖLGE KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK?

İl genelinde 98 milletvekilimim çıkacağı İstanbul’da seçim bölgeleri arasında yer alan ikinci bölgede 4.341.423 seçmen bulunuyor. İstanbul 2. Bölgede toplamda 27 milletvekili çıkacak. YSK’nın aktardığı bilgilere göre ikinci bölgede 1 milletvekiline düşen nüfus sayısı 155 bin 50 olacak.

İSTANBUL 3. BÖLGE NERESİ, HANGİ İLÇELER?

Nüfus yoğunluğu fazla olan ilçelerin de yer aldığı İstanbul üçüncü bölgeyi oluşturan ilçeler şöyle:

ARNAVUTKÖY

AVCILAR

BAĞCILAR

BAHÇELİEVLER

BAKIRKÖY

BAŞAKŞEHİR

BEYLİKDÜZÜ

BÜYÜKÇEKMECE

ÇATALCA

ESENYURT

GÜNGÖREN

KÜÇÜKÇEKMECE

SİLİVRİ

İSTANBUL 3. BÖLGE KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK?

İl genelinde 98 milletvekilimim çıkacağı İstanbul’da seçim bölgeleri arasında yer alan üçüncü bölgede 5 milyon 300 bini aşkın seçmen bulunuyor. İstanbul 3. Bölgede toplamda 36 milletvekili çıkacak. YSK’nın aktardığı bilgilere göre üçüncü bölgede 1 milletvekiline 153 binden fazla nüfus düşecek.

İSTANBUL 1. BÖLGE SEÇİM SONUCU CUMHURBAŞKANI VE MİLLETVEKİLİ OY ORANLARI 2023

Yenisafak.com Seçim 2023 sayfası üzerinden partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının aldığı oylar anlık olarak takip edilebilecek. Aynı zamanda seçimle ilgili değerlendirmeler, son veriler ve diğer tüm detaylar da yenisafak.com’da olacak.


İstanbul Seçim Sonuçları - 14 Mayıs 2023 İstanbul İttifak ve Parti Oy Oranları Milletvekilleri
İstanbul Seçim Sonuçları - 14 Mayıs 2023 İstanbul İttifak ve Parti Oy Oranları Milletvekilleri

2023 İstanbul seçim sonuçları, Cumhur İttifakı oy oranı, Millet, Emek ve Özgürlük, ATA İttifakı oy oranları ve 28. Dönem milletvekilleri listesi belli oluyor. Oy verme İstanbul ve tüm Türkiye’de sabah 08.00’de başlayıp 17.000’de sona erecek. Oy verme işleminin sona ermesiyle sandıklardan çıkan oy pusulaları sayılıyor. AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti, HÜDA Par, Memleket Partisi, Yeşil Sol Parti, Yeniden Refah Partisi ve diğer partilerin aldıkları güncel ilçelere göre oy oranları ve oy sayısı netleşiyor. 14 Mayıs Marmara Bölgesi İstanbul Cumhurbaşkanı adayı oy oranı ve 28. Dönem Milletvekili seçilen İstanbul milletvekilleri listeleri Yeni Şafak seçim sayfasında.


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Sakarya Seçim Sonuçları 2023: 14 Mayıs Sakarya Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi Oy Oranları