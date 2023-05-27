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2023 İstanbul Adalar Seçim Sonuçları

2023 İstanbul Adalar seçim sonuçları belli oluyor. Türk vatandaşları, 28 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanıyor. Türkiye il il, ilçe ilçe 2023 genel seçim sonuçları ve Marmara Bölgesi İstanbul Adalar seçim sonuçları, oy oranları Yeni Şafak seçim sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Saat 17.00 itibariyle oy verme işlemi bitecek. Seçim yayın yasaklarının bitmesiyle seçim sonuçları, saat 21.00 gibi açıklanmaya başlayacak. 28 Mayıs 2023 İstanbul Adalar Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları, il il oy oranları seçim sonucu anlık olarak sayfamızda.

15:00 . 27/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İstanbul Adalar Seçim Sonuçları

İstanbul Adalar Seçim Sonuçları

2023 Türkiye Genel
leri 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 28 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından
açıklanacak.
haberimizden ulaşabilirsiniz.

İstanbul Adalar Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

28 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.


İstanbul Adalar Hakkında

İstanbul ilinin Adalar ilçesi, İstanbul Boğazı'nda yer alan dokuz adadan oluşan bölgedir. Adalar, Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada, Sedef Adası, Yassıada, Sivriada, Kaşık Adası ve Tavşan Adası olarak adlandırılan adalardan oluşmaktadır. Adalar, İstanbul'un turizm açısından önemli bir yeridir ve yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağıdır.

Adalar ilçesi, tarihi açıdan oldukça zengindir. Antik çağda, adaların birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı bilinmektedir. Bölge, Bizans İmparatorluğu döneminde birçok manastıra ev sahipliği yapmıştır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde ise adalarda birçok yalı, köşk ve saray inşa edilmiştir. Cumhuriyet döneminde ise adalar, önemli bir turizm merkezi haline gelmiştir.

Coğrafi olarak Adalar, İstanbul'un Avrupa Yakası'ndan Marmara Denizi'ne uzanan Boğaziçi'nin güney kısmında yer almaktadır. Deniz seviyesinden yüksekliği 0-200 metre arasında değişmektedir. İlçe, ulaşım açısından deniz ulaşımı ve motorlu taşıtların yasaklı olduğu bisikletli ulaşım gibi alternatif yollarla diğer ilçelere bağlanmaktadır.

Adalar ilçesinin güncel nüfusu 2021 yılı itibariyle 16,488'dir. İlçe, İstanbul'un en küçük nüfuslu ilçelerinden biridir. Adalar, özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çeker. İlçenin nüfusu, turizm sezonunda önemli ölçüde artış göstermektedir.

Adalar ilçesi, doğal güzellikleri, tarihi yapıları, plajları ve deniz turizmi ile İstanbul'un önemli turizm merkezlerinden biridir. Ayrıca, yürüyüş ve bisiklet yolu gibi aktivitelerle de ilgi çekmektedir. Adalar, İstanbul'un kalabalığından uzaklaşmak ve doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için ideal bir destinasyondur.

İKİNCİ TURDA SEÇMENLER NEREDE OY KULLANACAK?

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması halinde seçmenler, aynı seçmen bilgi kağıdı ile ilk seçimde oy verdikleri sandık alanlarında oylarını kullanacak.

OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

TÜRKİYE'DE SEÇİM BARAJI YÜZDE KAÇ?

Türkiye’de 12 Eylül 1980 askerî darbesinden sonra seçim barajı (10 Haziran 1983 tarihli 2839 sayılı kanunla) %10 seviyesine yükseltilmiştir. Seçimlerde yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajı 31 Mart 2022 tarihinde yüzde 7'ye indirilmiştir.



14 Mayıs 2023 İstanbul Zeytinburnu Seçim Sonuçları
14 Mayıs 2023 İstanbul Zeytinburnu Seçim Sonuçları

2023 İstanbul Zeytinburnu seçim sonuçları belli oluyor. Türk vatandaşları, 14 Mayıs 2023 Pazar günü hem Cumhurbaşkanlığı seçimi hem de TBMM milletvekili genel seçimi için oy kullanıyor. Türkiye il il, ilçe ilçe 2023 genel seçim sonuçları ve Marmara Bölgesi İstanbul Zeytinburnu seçim sonuçları, oy oranları Yeni Şafak seçim sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Saat 17.00 itibariyle oy verme işlemi bitecek. Seçim yayın yasaklarının bitmesiyle seçim sonuçları, saat 21.00 gibi açıklanmaya başlayacak. 14 Mayıs 2023 İstanbul Zeytinburnu Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan'ın oy oranları, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve ittifakların il il oy oranları seçim sonucu anlık olarak sayfamızda.


İstanbul seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları
İstanbul seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

2023 İstanbul seçim sonuçları oy sayımlarının tamamlanmasının ardından belirlendi. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için milyonlarca seçmen sandık başına gitti. 11.367.598 seçmenin olduğu İstanbul’da 30.803 sandıkta oy kullanıldı. İl genelinde kullanılan 10.291.304 oyun 10.150.710’u geçerli sayıldı. Yalova’da seçime katılım oranı % 90,5 oldu. Seçim sonuçlarına göre İstanbul’da kazanan 98 milletvekilinin hangi partiye gitti belli oldu. Kurtuluş, Soylu, Kurum, Erbakan seçilen isimlerden oldu. Peki, 2023 seçimlerinde İstanbul’da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? İstanbul milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte İstanbul seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranı, Cumhur İttifakı - Millet İttifakı AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti oy oranları ve İstanbul milletvekili dağılımı.

#İstanbul
#Adalar
#2023 Genel Seçimler
#Cumhurbaşkanlığı Seçimi
#Milletvekili Genel Seçimi
41 dakika önce
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