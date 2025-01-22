İSKİ, İstanbul'un baraj doluluk oranlarını düzenli olarak duyurmaya devam ediyor. İstanbul'da su bilgilerini merak edenler, İSKİ'nin resmi açıklamaları ile güncel baraj doluluk oranlarını öğrenebilmekte. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, 22 Ocak Çarşamba İSKİ'nin verilerine göre yüzde 52.27 olarak ölçüldü. Mega kentte baraj doluluk oranı 15 Ocak'ta yüzde 47.22 olarak ölçülmüştü. İşte, Alibeyköy, Ömerli, Terkos, Kazandere ve diğer barajlardaki doluluk oranları...
İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajlardaki son durum verisini paylaştı. İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesinde artış yaşandı.
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre 22 Ocak'ta yüzde 52.27 oldu. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 94,64 ile Istrancalar Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 38,59 ile Alibey Barajı oldu.
İstanbul'da hangi barajda ne kadar su var, doluluk oranı yüzde kaç?
Ömerli Barajı: %54,01
Darlık Barajı: %45,95
Elmalı Barajı: %83,61
Terkos Barajı: %57,2
Alibey Barajı: %38,59
Büyükçekmece Barajı: %47,88
Sazlıdere Barajı: %41,68
Istrancalar Barajı: %94,64