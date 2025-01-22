İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk miktarları, mevsimsel değişimler ve yağışın değişmesine göre düzenli olarak takip ediliyor.

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk miktarları, mevsimsel değişimler ve yağışın değişmesine göre düzenli olarak takip ediliyor.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre 22 Ocak'ta yüzde 52.27 oldu. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 94,64 ile Istrancalar Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 38,59 ile Alibey Barajı oldu.