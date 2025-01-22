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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 22 Ocak 2025 Alibeyköy, Ömerli, Terkos, Kazandere... İstanbul'daki barajlarda son durum

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 22 Ocak 2025 Alibeyköy, Ömerli, Terkos, Kazandere... İstanbul'daki barajlarda son durum

10:2422/01/2025, Çarşamba
G: 22/01/2025, Çarşamba
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İstanbul baraj doluluk oranı
İstanbul baraj doluluk oranı

İSKİ, İstanbul'un baraj doluluk oranlarını düzenli olarak duyurmaya devam ediyor. İstanbul'da su bilgilerini merak edenler, İSKİ'nin resmi açıklamaları ile güncel baraj doluluk oranlarını öğrenebilmekte. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, 22 Ocak Çarşamba İSKİ'nin verilerine göre yüzde 52.27 olarak ölçüldü. Mega kentte baraj doluluk oranı 15 Ocak'ta yüzde 47.22 olarak ölçülmüştü. İşte, Alibeyköy, Ömerli, Terkos, Kazandere ve diğer barajlardaki doluluk oranları...

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk miktarları, mevsimsel değişimler ve yağışın değişmesine göre düzenli olarak takip ediliyor.
İSKİ İstanbul barajlarındaki doluluk oranı
nın ortalamasını açıkladı. Peki İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç? İşte İSKİ İstanbul'da barajların doluluk oranı.

İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajlardaki son durum verisini paylaştı. İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesinde artış yaşandı.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre 22 Ocak'ta yüzde 52.27 oldu. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 94,64 ile Istrancalar Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 38,59 ile Alibey Barajı oldu.

İstanbul'da hangi barajda ne kadar su var, doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ'nin paylaştığı
İstanbul barajları doluluk oranı
şu şekilde:

Ömerli Barajı: %54,01

Darlık Barajı: %45,95

Elmalı Barajı: %83,61

Terkos Barajı: %57,2

Alibey Barajı: %38,59

Büyükçekmece Barajı: %47,88

Sazlıdere Barajı: %41,68

Istrancalar Barajı: %94,64

#İSKİ
#İstanbul baraj doluluk oranları
#İstanbul

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