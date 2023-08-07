İstanbul Beyoğlu'nda motosikletli kişi ya da kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Öte yandan, çevrede güvenlik önlemi alınırken olay yeri inceleme ekipleri incelemede bulundu. Olay yerindeki bir otomobile 3 kurşun isabet ettiği belirlendi.

Alınan bilgiye göre Tarlabaşı Bulvarı'nda seyir halindeki motosikletli kişi ya da kişiler, henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarındaki 2 kişiye silahla ateş edip uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.