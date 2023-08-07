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Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde motosikletli şüpheli ya da şüphelilerce düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

09:35 . 7/08/2023 Monday
Yeni Şafak
Beyoğlu

Beyoğlu

İstanbul Beyoğlu'nda motosikletli kişi ya da kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Öte yandan, çevrede güvenlik önlemi alınırken olay yeri inceleme ekipleri incelemede bulundu. Olay yerindeki bir otomobile 3 kurşun isabet ettiği belirlendi.

MOTORSİKLETLE SİLAHLI SALDIRI

Alınan bilgiye göre Tarlabaşı Bulvarı'nda seyir halindeki motosikletli kişi ya da kişiler, henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarındaki 2 kişiye silahla ateş edip uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



#beyoğlu
#silahlı saldırı
#istanbul
#istanbul haberleri
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