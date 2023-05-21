28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. Türkiye 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı geçici sonuçlara göre seçime katılan adaylardan Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oy oranı yüzde 49,5, Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı yüzde 44,89 oy aldı. Adaylardan hiçbiri cumhurbaşkanı seçilebilmek için yeterli oyu alamadı ve seçim ikinci tura kaldı. Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidecek.

İstanbul Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları

28 Mayıs 2023 Pazar günü İstanbul seçim sonuçları , ilçe ilçe sandık sonuçları, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranları belli olacak. Açılan son sandık sonuçlarına göre; İstanbul’da Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, anlık sandık sonuçları, oyların yüzdelik dilimleri ile İstanbul 2. tur seçiminde kim önde, seçimin kazananı kim olduğu 14 Mayıs seçiminde olduğu gibi yeni yenişafak seçim sayfasında öğrenilecek.

28 Mayıs İstanbul Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranlar

Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı 2. tur İstanbul seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak.

İstanbul 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları

14 Mayıs’ta kayıtlı seçmen sayısı 64 milyon 145 bin 504 kişi, oy kullanan seçmen sayısı 55 milyon 833 bin 153 kişi, geçerli oy 54 milyon 796 bin 49 kişi, geçersiz oy sayısının 1 milyon 37 bin 104 kişi olduğu belirtildi. 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'ne katılma oranı yüzde 87,04 oldu, 1 milyon 37 bin 104 oy geçersiz sayıldı.

İstanbul 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, % 48.6 Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy alırken, İstanbul Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan % 46.7 oranında oy aldı. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan İstanbul oy oranı ise % 4.5 oldu.

İstanbul 14 Mayıs 2023 milletvekili seçim sonuçları 2023

2023 İstanbul milletvekili genel seçim sonuçlarına göre AK Parti oyların % 36’sını alırken CHP % 28.3 oranında oya sahip oldu. İstanbul’da Yeşil Sol Parti % 8.2, İYİ Parti % 8.1, MHP % 6.2 TİP % 4, Yeniden Refah Partisi % 3.3 oranında oy aldı.

14 Mayıs seçim sonuçları Erdoğan ne kadar oy aldı?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

14 Mayıs seçim sonuçları Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.

Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.

14 Mayıs seçimlerinde yurtdışında ne kadar oy kullanıldı?

Yurt dışında 3 milyon 423 bin 759 kayıtlı seçmenden 1 milyon 691 bin 287'si oy kullandı. Oyların 1 milyon 676 bin 268'i geçerli, 15 bin 19'u geçersiz sayıldı. Yurt dışında seçime katılma oranı yüzde 49,40 olarak gerçekleşti.

İstanbul’da hangi ilçede Erdoğan’a en fazla oy çıktı?

Sultanbeyli, %65,17 oranıyla Erdoğan’a en çok destek veren ilçe oldu. Sultanbeyli’yi, Arnavutköy (%61,6), Esenler (%62,15), Sultangazi (%58,32), Gaziosmanpaşa (%55,25), Pendik (% 53,44), Başakşehir (%53,14), Fatih (%52,84), Beykoz (% 52,07), Ümraniye (%51,92), Zeytinburnu (%50,07) takip etti.

İstanbul’da hangi ilçede Kılıçdaroğlu’na en fazla oy çıktı?

Kılıçdaroğlu’na en fazla oy desteği sunan ilçelerden bazıları sırasıyla şöyle: Kadıköy (%80,58), Beşiktaş (%80,48), Bakırköy (% 3,52), Adalar (%72,21), Şişli (%68,67), Maltepe (%59,43), Avcılar (%54,63), Kartal (%54,39), Beylikdüzü (%54,48).

İstanbul’da hangi ilçede Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’na ne kadar oy çıktı?

Eyüpsultan’da Kılıçdaroğlu’nun oyu %48,48, Erdoğan’ınki %46,38 oldu. Üsküdar’da ise Kılıçdaroğlu %49,81, Erdoğan %45,39 oy aldı. Tuzla'da, 14 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu'na %47,45, Erdoğan'a %46,67 oy çıktı. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oyları Sancaktepe’de %48.64’e %47,06; Beyoğlu’nda %48,55’e %47,34 oldu.

14 Mayıs 2023 İstanbul milletvekili seçim sonuçları

2023 İstanbul milletvekili genel seçim sonuçlarına göre AK Parti oyların % 36’sını alırken CHP % 28.3 oranında oya sahip oldu. İstanbul’da Yeşil Sol Parti % 8.2, İYİ Parti % 8.1, MHP % 6.2 TİP % 4, Yeniden Refah Partisi % 3.3 oranında oy aldı.

İstanbul’da kazanan milletvekilleri kim oldu?

İSTANBUL 1. BÖLGE

Murat Kurum - AK Parti

Erkan Kandemir - AK Parti

Hasan Turan - AK Parti

Müşerref Pervin Tuba Durgut - AK Parti

Hulusi Şentürk - AK Parti

Hulki Cevizoğlu - AK Parti

Tuğba Işık Ercan - AK Parti

İsmail Erdem - AK Parti

Yahya Çelik - AK Parti

Behiye Eker - AK Parti

Serkan Bayram - AK Parti

Ümmü Gülşen Öztürk - AK Parti

Azmi Ekinci - AK Parti

Nurettin Alan - AK Parti

Oğuz Kaan Salıcı - CHP

Gamze Akkuş İlgezdi - CHP

Fethi Açıkel - CHP

Gökhan Günaydın CHP

Birol Aydın - CHP

Ahmet Ersagun Yücel - CHP

Elif Esen - CHP

Hasan Karal - CHP

Cemal Enginyurt - CHP

Selim Temurci - CHP

Ali Gökçek - CHP

Suat Özçağdaş - CHP

Edip Semih Yalçın - MHP

İzzet Ulvi Yönter - MHP

Nimet Özdemir - İYİ Parti

Burak Akburak - İYİ Parti

Mustafa Cihan Paçacı - İYİ Parti

Sırrı Süreyya Önder - YSP

Kezban Konukçu - YSP

Sera Kadıgil - TİP

Suat Pamukçu - Yeniden Refah Partisi

İSTANBUL 2. BÖLGE

Süleyman Soylu - AK Parti

Halit Yerebakan - AK Parti

Rabia İlhan - AK Parti

Önder Aksakal - AK Parti

Mustafa Demir - AK Parti

İsmail Emrah Karayel - AK Parti

Zafer Sırakaya - AK Parti

Büşra Paker - AK Parti

Sevan Sıvacıoğlu - AK Parti

Derya Ayaydın - AK Parti

Adem Yıldırım - AK Parti

Sena Nur Çelik - AK Parti

Namık Tan - CHP

Yunus Emre- CHP

Gökan Zeybek - CHP

Enis Berberoğlu - CHP

Mustafa Kaya - CHP

Yüksel Mansur Kılınç - CHP

İsa Mesih Şahin - CHP

Evrim Rızvanlıoğlu - CHP

Celal Adan - MHP

Mehmet Satuk Buğra Kavuncu - İYİ Parti

Mehmet Selim Ensarioğlu - İYİ Parti

Cengiz Çiçek - YSP

Özgül Saki -YSP

Ahmet Şık - TİP

Fatih Erbakan - Yeniden Refah Partisi

İSTANBUL 3. BÖLGE

Numan Kurtuluş - AK Parti

Özlem Zengin - AK Parti

Cüneyt Yüksel - AK Parti

Zekeriya Yapıcıoğlu - AK Parti

Halis Dalkılıç - AK Parti

Rümeysa Kadak - AK Parti

Oğuz Üçüncü - AK Parti

Bayram Şenocak - AK Parti

Şamil Ayrım - AK Parti

Seda Gören Bölük - AK Parti

Nilhan Ayan - AK Parti

Yıldız Konal Süslü - AK Parti

Şengül Karslı - AK Parti

Yücel Arzen Hacıoğulları - AK Parti

Engin Altay - CHP

Erdoğan Toprak - CHP

Türkan Elçi - CHP

İlhan Kesici - CHP

Zeynel Emre - CHP

Mustafa Yeneroğlu - CHP

Bülent Kaya - CHP

Doğan Demir - CHP

Özgür Karabat - CHP

Medeni Yılmaz - CHP

Turan Taşkın Özer - CHP

Feti Yıldız - MHP

İsmail Faruk Aksu - MHP

Ersin Beyaz - İYİ Parti

Seyithan İzsiz - İYİ Parti

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu - İYİ Parti

Çiğdem Kılıçgün Uçar - YSP

İskender Bayhan - YSP

Çiçek Otlu - YSP

Celal Fırat - YSP

Erkan Baş - TİP

Doğan Bekin - Yeniden Refah Partisi



