İstanbul cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları 2023
İstanbul Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları
28 Mayıs İstanbul Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranlar
İstanbul 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları
14 Mayıs’ta kayıtlı seçmen sayısı 64 milyon 145 bin 504 kişi, oy kullanan seçmen sayısı 55 milyon 833 bin 153 kişi, geçerli oy 54 milyon 796 bin 49 kişi, geçersiz oy sayısının 1 milyon 37 bin 104 kişi olduğu belirtildi. 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'ne katılma oranı yüzde 87,04 oldu, 1 milyon 37 bin 104 oy geçersiz sayıldı.
İstanbul 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, % 48.6 Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy alırken, İstanbul Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan % 46.7 oranında oy aldı. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan İstanbul oy oranı ise % 4.5 oldu.
İstanbul 14 Mayıs 2023 milletvekili seçim sonuçları 2023
2023 İstanbul milletvekili genel seçim sonuçlarına göre AK Parti oyların % 36’sını alırken CHP % 28.3 oranında oya sahip oldu. İstanbul’da Yeşil Sol Parti % 8.2, İYİ Parti % 8.1, MHP % 6.2 TİP % 4, Yeniden Refah Partisi % 3.3 oranında oy aldı.
14 Mayıs seçim sonuçları Erdoğan ne kadar oy aldı?
Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.
14 Mayıs seçim sonuçları Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?
Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.
Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.
14 Mayıs seçimlerinde yurtdışında ne kadar oy kullanıldı?
Yurt dışında 3 milyon 423 bin 759 kayıtlı seçmenden 1 milyon 691 bin 287'si oy kullandı. Oyların 1 milyon 676 bin 268'i geçerli, 15 bin 19'u geçersiz sayıldı. Yurt dışında seçime katılma oranı yüzde 49,40 olarak gerçekleşti.
İstanbul’da hangi ilçede Erdoğan’a en fazla oy çıktı?
Sultanbeyli, %65,17 oranıyla Erdoğan’a en çok destek veren ilçe oldu. Sultanbeyli’yi, Arnavutköy (%61,6), Esenler (%62,15), Sultangazi (%58,32), Gaziosmanpaşa (%55,25), Pendik (% 53,44), Başakşehir (%53,14), Fatih (%52,84), Beykoz (% 52,07), Ümraniye (%51,92), Zeytinburnu (%50,07) takip etti.
İstanbul’da hangi ilçede Kılıçdaroğlu’na en fazla oy çıktı?
Kılıçdaroğlu’na en fazla oy desteği sunan ilçelerden bazıları sırasıyla şöyle: Kadıköy (%80,58), Beşiktaş (%80,48), Bakırköy (% 3,52), Adalar (%72,21), Şişli (%68,67), Maltepe (%59,43), Avcılar (%54,63), Kartal (%54,39), Beylikdüzü (%54,48).
İstanbul’da hangi ilçede Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’na ne kadar oy çıktı?
Eyüpsultan’da Kılıçdaroğlu’nun oyu %48,48, Erdoğan’ınki %46,38 oldu. Üsküdar’da ise Kılıçdaroğlu %49,81, Erdoğan %45,39 oy aldı. Tuzla'da, 14 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu'na %47,45, Erdoğan'a %46,67 oy çıktı. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oyları Sancaktepe’de %48.64’e %47,06; Beyoğlu’nda %48,55’e %47,34 oldu.
14 Mayıs 2023 İstanbul milletvekili seçim sonuçları
- 2023 İstanbul milletvekili genel seçim sonuçlarına göre AK Parti oyların % 36’sını alırken CHP % 28.3 oranında oya sahip oldu. İstanbul’da Yeşil Sol Parti % 8.2, İYİ Parti % 8.1, MHP % 6.2 TİP % 4, Yeniden Refah Partisi % 3.3 oranında oy aldı.
İstanbul’da kazanan milletvekilleri kim oldu?
Murat Kurum - AK Parti
Erkan Kandemir - AK Parti
Hasan Turan - AK Parti
Müşerref Pervin Tuba Durgut - AK Parti
Hulusi Şentürk - AK Parti
Hulki Cevizoğlu - AK Parti
Tuğba Işık Ercan - AK Parti
İsmail Erdem - AK Parti
Yahya Çelik - AK Parti
Behiye Eker - AK Parti
Serkan Bayram - AK Parti
Ümmü Gülşen Öztürk - AK Parti
Azmi Ekinci - AK Parti
Nurettin Alan - AK Parti
Oğuz Kaan Salıcı - CHP
Gamze Akkuş İlgezdi - CHP
Fethi Açıkel - CHP
Gökhan Günaydın CHP
Birol Aydın - CHP
Ahmet Ersagun Yücel - CHP
Elif Esen - CHP
Hasan Karal - CHP
Cemal Enginyurt - CHP
Selim Temurci - CHP
Ali Gökçek - CHP
Suat Özçağdaş - CHP
Edip Semih Yalçın - MHP
İzzet Ulvi Yönter - MHP
Nimet Özdemir - İYİ Parti
Burak Akburak - İYİ Parti
Mustafa Cihan Paçacı - İYİ Parti
Sırrı Süreyya Önder - YSP
Kezban Konukçu - YSP
Sera Kadıgil - TİP
Suat Pamukçu - Yeniden Refah Partisi
Süleyman Soylu - AK Parti
Halit Yerebakan - AK Parti
Rabia İlhan - AK Parti
Önder Aksakal - AK Parti
Mustafa Demir - AK Parti
İsmail Emrah Karayel - AK Parti
Zafer Sırakaya - AK Parti
Büşra Paker - AK Parti
Sevan Sıvacıoğlu - AK Parti
Derya Ayaydın - AK Parti
Adem Yıldırım - AK Parti
Sena Nur Çelik - AK Parti
Namık Tan - CHP
Yunus Emre- CHP
Gökan Zeybek - CHP
Enis Berberoğlu - CHP
Mustafa Kaya - CHP
Yüksel Mansur Kılınç - CHP
İsa Mesih Şahin - CHP
Evrim Rızvanlıoğlu - CHP
Celal Adan - MHP
Mehmet Satuk Buğra Kavuncu - İYİ Parti
Mehmet Selim Ensarioğlu - İYİ Parti
Cengiz Çiçek - YSP
Özgül Saki -YSP
Ahmet Şık - TİP
Fatih Erbakan - Yeniden Refah Partisi
Numan Kurtuluş - AK Parti
Özlem Zengin - AK Parti
Cüneyt Yüksel - AK Parti
Zekeriya Yapıcıoğlu - AK Parti
Halis Dalkılıç - AK Parti
Rümeysa Kadak - AK Parti
Oğuz Üçüncü - AK Parti
Bayram Şenocak - AK Parti
Şamil Ayrım - AK Parti
Seda Gören Bölük - AK Parti
Nilhan Ayan - AK Parti
Yıldız Konal Süslü - AK Parti
Şengül Karslı - AK Parti
Yücel Arzen Hacıoğulları - AK Parti
Engin Altay - CHP
Erdoğan Toprak - CHP
Türkan Elçi - CHP
İlhan Kesici - CHP
Zeynel Emre - CHP
Mustafa Yeneroğlu - CHP
Bülent Kaya - CHP
Doğan Demir - CHP
Özgür Karabat - CHP
Medeni Yılmaz - CHP
Turan Taşkın Özer - CHP
Feti Yıldız - MHP
İsmail Faruk Aksu - MHP
Ersin Beyaz - İYİ Parti
Seyithan İzsiz - İYİ Parti
Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu - İYİ Parti
Çiğdem Kılıçgün Uçar - YSP
İskender Bayhan - YSP
Çiçek Otlu - YSP
Celal Fırat - YSP
Erkan Baş - TİP
Doğan Bekin - Yeniden Refah Partisi