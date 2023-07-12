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Naci Görür’den korkutan deprem açıklaması: Depremin yerini ve büyüklüğünü verdi

Prof. Dr. Naci Görür, olası ‘Büyük İstanbul Depremi’ için bir kez daha uyardı. Naci Görür, "Şimdi de Marmara depreminin geleceğini söylüyoruz” diyerek, “Adalar ve Kumburgaz fayının kırılmasını bekliyoruz. Kuzey Anadolu fayının kuzey fayının kırılmasını bekliyoruz. Minimum 7.2 ile 7.6’ya varacak deprem bekliyoruz” ifadesini kullandı. İşte İstanbul’un en sağlam ve en riskli ilçeleri. İşte MTA güncel İstanbul diri fay hattı haritası.

10:49 . 12/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Naci Görür, olası İstanbul depreminin şiddetini vererek uyardı

Naci Görür, olası İstanbul depreminin şiddetini vererek uyardı

Bilim Akademisi Üyesi, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Gemlik Belediyesi tarafından düzenlenen Afet Zararlarını Azaltma Çalıştayı’na katıldı. Marmara ve Bursa’nın deprem riskini değerlendiren Görür, "Dünyada hiçbir ülke bizim kadar depreme hazırlanmamıştır. Kütüphane rafları rapordan geçilmiyor.” dedi.

İstanbul’da hangi fay hattı kırılacak?

Depremde ne yapılması gerektiği ile ilgili yüzlerce rapor görürsünüz ancak yapılan şey ne yazık ki oldukça az. 1999 depreminin geleceği 70’li yıllardan belliydi. Uyarılarımızı ne aziz halkımız, ne yerel yönetimler, ne de merkezi hükümet duydu. Elazığ depremi ile alakalı da uyardık. Elazığ bizi alkışladı, deprem vurdu kimse bir şey yapmadı. Şimdi de Marmara depreminin geleceğini söylüyoruz. Adalar ve Kumburgaz fayının kırılmasını bekliyoruz.

İstanbul’da kaç büyüklüğünde deprem olacak?

Kuzey Anadolu fayının kuzey fayının kırılmasını bekliyoruz. Minimum 7.2 ile 7.6’ya varacak deprem bekliyoruz. Gemlik ve Bursa için birinci derece depremden söz ediliyor bu iki faydan söz ediyoruz. Sizin için tek tehdit burası değil’’ açıklamasında bulundu.

İstanbul’un en riskli ilçeleri hangileri?

İstanbul deprem haritası, şehrin deprem riski taşıyan bölgelerini düşük, orta ve yüksek riskli olmak üzere üçe ayırıyor.

İstanbul'daki düşük riskli ilçeler ve semtler; Pendik, Kadıköy, Kartal, Ümraniye, Şile, Üsküdar, Darıca, Erenköy, Çengelköy, Suadiye, Altunizade, Polonezköy, Eminönü, Rumelihisarı, Adalar, Beşiktaş, İçerenköy, Sarıyer, Nişantaşı, İstinye, Gültepe, Kağıthane, Taksim, Arnavutköy, Şişli ve Levent'tir.

İstanbul'daki orta derece riskli ilçe ve semtler; Üsküdar Çukuru, Tarabya Çukuru, Tophane, Çayırbaşı Çukuru, Ortaköy'deki dolgu kısımlar, Kurbağalıdere, Alibeyköy, Moda Sahili, Silivri, Fatih, Gümüşyaka ve Topkapı'dır.

İstanbul'da yüksek derecede deprem riski taşıyan bölgeler ise Zeytinburnu, Küçükçekmece, Florya, Esenkent, Ispartakule, Ambarlı, Avcılar ve Haramidere'dir.

İstanbul’da deprem riski en fazla olan ilçeler

Deprem uzmanlarının yaptığı açıklamaya göre; İstanbul'da yapı bakımından en eski ilçelerin başında Beyoğlu ve Fatih ilçeleri geliyor. Bu bölgeler, depremden en fazla etkilenecek yerler olarak görülüyor.

İstanbul'daki yapıların yaşına bakıldığından en yaşlı ilçe olarak Beyoğlu'ndan sonra ikinci sırada gelen Fatih (Tarihi Yarımada) depremden en fazla etkiyi görecek ilçe olarak öne çıkıyor.

Fatih'in yanı sıra Zeytinburnu, Bakırköy, Florya, Küçükçekmece'nin Menekşe-Kanarya ve Cumhuriyet Mahallesi, Avcılar, Beylikdüzü'ne bağlı Gürpınar'ın Pekmez ve Pınarkent mahalleleri, Büyükçekmece'nin Devebağırtan bölgesi, Kumburgaz ile Silivri'nin yanı sıra Tekirdağ ve Marmara Ereğlisi de olası depremden ciddi şekilde etkilenecek.

AVRUPA YAKASI'NDAKİ DEPREME DAYANAKLI İLÇELER

  1. Beyoğlu
  2. Beşiktaş
  3. Şişli
  4. Kağıthane
  5. Gaziosmanpaşa
  6. Esenler'in önemli bölümü
  7. Kemerburgaz – Göktürk
  8. Sultanbeyli
  9. Beykoz'un kıyıdan uzak yüksek bölgeleri
  10. Maltepe'nin kıyıdan uzak bir bölümü
  11. Çekmeköy
  12. Sultangazi
  13. Başakşehir'in büyük bölümü
  14. Sarıyer'in sahilden uzak bulunan bir bölümü
  15. Arnavutköy
  16. Maslak
  17. Alibeyköy

İSTANBUL'DA ORTA DEPREM RİSKİ TAŞIYAN SEMTLER, İLÇELER

  1. Beşiktaş,
  2. Ortaköy Dereboyu,
  3. İstinye çukuru,
  4. Tarabya çukuru,
  5. Üsküdar çukuru,
  6. Beylerbeyi çukuru,
  7. Küçüksu çukuru,
  8. Paşabahçe-Beykoz çukuru,
  9. Topkapı,
  10. Bakırköy,
  11. Bahçelievler,
  12. Merter,
  13. Şirinevler (bir kısmı),
  14. Halkalı,
  15. Nakkaşdere,
  16. Esenkent,
  17. Ömerli,
  18. Büyükçekmece,
  19. Tepecik (Tepecik, Akören ve Pomak'ın güney kısmı),
  20. Selimpaşa,
  21. Silivri,
  22. Çanta,
  23. Gümüşyaka,
  24. Kavaklı,
  25. Yakuplu,
  26. Esenyurt,
  27. Avcılar,
  28. Ambarlı,
  29. Firuzköy,
  30. Küçükçekmece,
  31. Florya, Yeşilköy,
  32. Ataköy ve Zeytinburnu,
  33. Çayırbaşı çukuru,
  34. Karaköy, Tophane,
  35. Salıpazarı, Ortaköy (dolgu olan kesimleri),
  36. Eyüp,
  37. Alibeyköy,
  38. Sütlüce,
  39. Balat,
  40. Kasımpaşa ve Güngören'in sahil kesimi,
  41. Kadıköy (Kurbağalıdere),
  42. Moda (denize bakan kısmı),
  43. Küçükyalı,
  44. Kartal (Rahmanlar bölümü),
  45. Tuzla (dere kısmı),
  46. Dilovası,
  47. Eminönü (Cankurtaran, Şehzadebaşı, Fatih, Çarşamba, Edirnekapı'nın güneyinde kalan kısım).
#istanbul
#deprem
#Naci Görür
31 dakika önce
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