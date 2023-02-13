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İstanbul'da deprem olma olasılığı arttı mı? Naci Görür korkutan açıklamayı yaptı

Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından hangi bölgelerde deprem riski arttığını dile getirdi. Naci Görür, ''İstanbul'da deprem olma olasılığı arttı diye düşünüyoruz. Artık uzatmaları oynuyoruz” dedi. Peki İstanbul depremi ne zaman olur? Deprem için neler yapılmalı? İşte İstanbul depremi en riskli ilçeler.

17:47 . 13/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İstanbul depremi ne zaman?

İstanbul depremi ne zaman?

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı bir televizyon programında dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Görür, beklenen İstanbul depremiyle ilgili olarak "Artık uzatmaları oynuyoruz" dedi.

İstanbul depremi ne zaman olacak?

99 senesinden itibaren her an olmak kaydıyla 30 yıl içinde depremin olma olasılığı yüzde 62. Biz 23 yılını geçirdik. Yüzde 62 olasılık, 70’lere çıktı. Artık uzatmaları oynuyoruz. Bunun bir prezisyonu var, artı-eksi 15 sene var."

Görür'ün açıklamalarından satırbaşları şöyle: "Türkiye’de deprem rejimi, jeolojik yapısı 13 milyon sene önce başladı ve daha milyonlarca sene devam edecek. 13 milyon senedir bu depremler geliyor ve devam edecek. Bu doğanın gerçeğini ülkemizde değişmez bir gündem olarak almalıyız. Bizde ne halk ve yöneticiler depremi gündemlerine almıyorlar. Depremi konuşmamakla duymamakla sorunun çözüldüğünü sanıyorlar.

Depremin bize verdiği zararları azaltmak Japonya, ABD, Meksika gibi mümkün. Orada bu deprem olduğunda tesadüfen birkaç kişi ölmesine rağmen bizde binlerce kişi ölüyor. Başka ülkelerde afet görünümünde olmayan depremler bizde afet yaratıyor.

20 senede içinde biz tüm Türkiye’yi depreme dirençli hale getiririz. Biz daha 20 seneye İstanbul’u depreme dirençli hale getiremedik. Çünkü irade yok. Halkta ve yöneticilerde, siyasilerde irade yok. Şu an 99’ları yaşıyoruz gibi geliyor. O zaman da ‘herkes 99 bir milattır, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ diye bağırıyordu. Bakın işte oldu, her şey eski gibi, aynı acılar, aynı sahneler, aynı konuşmalar."

İstanbul depremi için ne yapılmalı?

İstanbul’u depreme hazırlayacaksak ilk yapmamız gereken yapı stoğu. Yapı insanların başına çökmemesi, öldürmemesi lazım. Bunlar bir ölçüde yapıldı. Hangi semtlerde binalar riskli araştırması yapıldı. Bunların yıkıp yapmak, güçlendirmek lazım.


İstanbul'da deprem haritasına göre en riskli ilçeler hangisi?
İstanbul'da deprem haritasına göre en riskli ilçeler hangisi?

Son depremler sonrası deprem risk haritası sorgulanıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çok sayıda ilden de hissedildi. Depremlerde 24 bin 617 kişinin hayatını kaybettiği 84 bin 242 kişinin yaralandığı açıklandı. Yurdun çeşitli bölgelerindeki deprem sonrası gözler bir kez daha büyük İstanbul depremine çevrildi. Marmara'da boydan boya bir deprem olmayacağını düşündüğünü ifade eden Prof. Dr. Naci Görür, "Adalar fayı ve Kumburgaz fayının kırılacağını ve kırılırsa da 7.5 büyüklüğüne kadar ulaşabilecek bir deprem üretebileceğini söylüyoruz" ifadelerini kullandı. Uzmanlar İstanbul depremi konusunda uyarılarına devam ederken vatandaşlar ise İstanbul deprem riski olan ilçeler hangileri, İstanbul'da depremden en az ve en çok etkilenecek ilçeler neresi? sorularını sormakta. İşte son depremler ışığında büyük İstanbul deprem risk haritası detayları.



#naci görür
#istanbul depremi
#son depremler
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