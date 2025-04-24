İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dün İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı.

Şuana kadar kaç artçı deprem oldu?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 266 artçı deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerlikaya, "AFAD tarafından İstanbul'a 650 personel ve 148 araç görevlendirdik. İstanbul'da barınma talebi olan 51 bin vatandaşımız dün gece camilerimizde, 50 vatandaşımız da okul ve yurtlarda barındırıldı. Kızılay 38 belediye ve STK'larımızla ikram çadırı ve ikram aracı 286 araç ve 1508 personel çalıştı. 348 dağıtım noktasında çorba, ekmek, kumanya ve içecek dağıtıldı" dedi.

İstanbul depremi olumsuz bir durum oldu mu?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: Dün öğle saatlerinde 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle hepimiz bir endişe ve korkuya kapıldık. Cenabı Allah ülkemizi milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin. Dün depremi alır almaz hemen afet bölgesine harekete geçtik. Bakanlarımızla birlikte AFAD Merkezine geçerek toplantımızı yaptık. Şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye gayret ettik.

39 ilçemizde kaymakamlıklarımız nezdinde AFAD koordinasyonları hizmete geçti. 1399 yapı ihbarı aldık. Ekipler incelemelerini yaptılar. 7 binamız az hasarlı bunun dışında hasar söz konusu değil.

"Saha çalışmalarına devam ediyoruz"