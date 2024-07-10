İstanbul'u tehdit eden en büyük tehlikelerden biri kuraklık. Son yıllarda artan sıcaklıklar ve azalan yağışlar, İstanbul'un su kaynaklarını da olumsuz etkiliyor. Bu sabah itibariyle yapılan ölçümde İstanbul barajlarındaki doluluk oranının, yüzde 73.43'e gerilediği görüldü. İki haftada buharlaşmanın da etkisiyle doluluk oranı yüzde 4.2 geriledi. Peki İstanbul barajların doluluk oranları ne kadar? Hangi barajda ne kadar su var? İstanbul’un suyu kaç gün yeter?