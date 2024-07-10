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BEDAŞ tek tek açıkladı! 10 Temmuz Çarşamba İstanbul'da elektrik kesintisi olacak ilçe, mahalle ve sokaklar listesi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 10 Temmuz 2024 Çarşamba günü İstanbul'da planlı bakım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde elektrik kesintilerinin yaşanacağını duyurdu. İşte İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler.

09:53 - 10/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 09:55 - 10/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
İstanbul'da elektrik kesintisi hangi ilçelerde var?
İstanbul'da elektrik kesintisi hangi ilçelerde var?

BEDAŞ'ın 10 Temmuz'da planladığı elektrik kesintileri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? sorusuna cevap arıyor. BEDAŞ tarafından 10 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'un bazı ilçelerinde planlı elektrik kesintilerinin yapılacağı duyuruldu. Kesintilerin hangi ilçeleri ve hangi saatlerde etkileyeceğine dair güncel bilgilere BEDAŞ tarafından açıklandı. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri sorgulama ekranı...

ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 10 Temmuz Çarşamba İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.



#İstanbul Elektrik Kesinti Sorgulama
#BEDAŞ
#AYEDAŞ
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