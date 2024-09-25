İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi 25 Eylül 2024 Çarşamba gününün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Vatandaşlar arama motorlarında elektrik kesintisi ile ilgili yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, 25 Eylül 2024 elektrikler ne zaman gelecek?

BEDAŞ 25 Eylül Çarşamba elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçeler

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

İstanbul'da 26 Eylül 2024 Perşembe günü belirlenen saatler içerisinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Arnavutköy:

2024-09-26 00:30:00 - 06:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah SIRTKÖY sk bölgelerinde 26/09/2024 00:30:00 - 26/09/2024 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-09-26 00:30:00 - 06:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -KARAAĞAÇ mah sk bölgelerinde 26/09/2024 00:30:00 - 26/09/2024 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-09-26 00:30:00 - 06:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -KARAAĞAÇ mah sk bölgelerinde 26/09/2024 00:30:00 - 26/09/2024 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-09-26 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah AKSOYLU, BOYALIK-BAKLALI sk / BOYALIK mah AKARCA, AKIN, AKÇİÇEK, ATAK, BOYALIK-BAKLALI, DAHİ, DURSUNKÖY-BOYALIK, ENDERUN, HACI SALİM AĞA, HAMZA YERLİKAYA, KEKLİK, MİLLET, NAZAR, PETEK, SAYGI, SORGUN ÇIKMAZI, TARIM, TELAĞACI, ULU, ULUÇAM, YEŞİL ÇİMEN, YUKARI, ŞEHİT ALİ YILMAZ, ŞEHİT İZZET sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1391. sk bölgelerinde 26/09/2024 09:00:00 - 26/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-09-26 09:30:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AYASOFYA sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-NAKKAŞ mah MÜHENDİS sk bölgelerinde 26/09/2024 09:30:00 - 26/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Avcılar:

2024-09-26 00:00:00 - 08:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, YILDIRIM BEYAZIT sk // ESENYURT ilce MERKEZ-TURGUT ÖZAL mah 55., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 70. sk bölgelerinde 26/09/2024 00:00:00 - 26/09/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-09-26 00:00:00 - 08:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce -CİHANGİR mah sk bölgelerinde 26/09/2024 00:00:00 - 26/09/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-09-26 00:00:00 - 08:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ, İSTİKLAL sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 109., 2. sk / TURGUT ÖZAL mah 109., 57., 58., 59., 89., 90., 91., 92., OKTAY RIFAT, PEYAMİ SAFA sk bölgelerinde 26/09/2024 00:00:00 - 26/09/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-09-26 00:00:00 - 08:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah HAMZA YERLİKAYA sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah AYDIN, FİRUZKÖY BULVARI, KAYABAŞI, KÖROĞLU, MUTLULUK, ÇETİN sk // ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 119. sk / SAADETDERE mah 1., 106., 107., 77., 78., 79., 80., 81., 95., 96., 97., 98., MARMARA, PEYAMİ SAFA sk bölgelerinde 26/09/2024 00:00:00 - 26/09/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-09-26 00:00:00 - 08:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce -CİHANGİR mah sk bölgelerinde 26/09/2024 00:00:00 - 26/09/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-09-26 00:00:00 - 08:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce -CİHANGİR mah sk bölgelerinde 26/09/2024 00:00:00 - 26/09/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-09-26 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ, KANARYA, MEKTEP, ORHAN GAZİ, İSTİKLAL sk / ÜNİVERSİTE mah CAMİ, KANARYA, KARADUT, LALE, MAHİR, MAREŞAL, MEKTEP, URAN, İSTİKLAL sk // ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah ORKİDE sk bölgelerinde 26/09/2024 09:00:00 - 26/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağcılar:

2024-09-26 00:30:00 - 03:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 806., 807., 809., 810., 820., 821., 822., 823., 824., 825., 826., 828., 829., 830., 832., 843., 853., İSTANBUL sk bölgelerinde 26/09/2024 00:30:00 - 26/09/2024 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-09-26 03:00:00 - 05:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce -ESENLER ASKERİ BÖLGE mah sk bölgelerinde 26/09/2024 03:00:00 - 26/09/2024 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-09-26 03:00:00 - 05:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 718., 733., 734., 735., ESENLER sk / ÇINAR mah 781., 782., 784., 787., 802., 803., 804., 820., ESENLER sk bölgelerinde 26/09/2024 03:00:00 - 26/09/2024 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-09-26 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2030., 2031., 2034., 2035., 2036., 2051., 2052. sk bölgelerinde 26/09/2024 09:00:00 - 26/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-09-26 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1779., 1781., 1785., 1821., PAZAR sk / KEMALPAŞA mah 1921. sk bölgelerinde 26/09/2024 09:00:00 - 26/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-09-26 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1821. sk bölgelerinde 26/09/2024 09:00:00 - 26/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-09-26 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1821., 1823. sk bölgelerinde 26/09/2024 09:00:00 - 26/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-09-26 10:00:00 - 14:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1045., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062., 1063., 1064., 1065., 1066., 1067., 1068., 1069., 1070., 1071., 1072., 1073., 1074., 1075., 1077., 1078., 1094. sk bölgelerinde 26/09/2024 10:00:00 - 26/09/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-09-26 12:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 169., 171., 173., 175., 176., 177., 178., 180., 181., 182., 183., 184., 185., 186., 187., 190., 191., 192., 193., 194., 195., 196., 197., 201., 208., 220., MAHMUTBEY sk / KAZIM KARABEKİR mah 220., 246., 256., 257., 262., 263., 264., 282. sk bölgelerinde 26/09/2024 12:00:00 - 26/09/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bahçelievler:

2024-09-26 00:00:00 - 06:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KAVAK, SEDİR sk bölgelerinde 26/09/2024 00:00:00 - 26/09/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-09-26 00:00:00 - 06:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM, IHLAMUR 3, KAVAK, SEDİR sk bölgelerinde 26/09/2024 00:00:00 - 26/09/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-09-26 00:00:00 - 06:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 26/09/2024 00:00:00 - 26/09/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-09-26 01:00:00 - 03:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 26/09/2024 01:00:00 - 26/09/2024 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Başakşehir:

2024-09-26 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah BAĞDA, DİRHEM, KARTAL, KURBAN, TÜRKER sk bölgelerinde 26/09/2024 09:00:00 - 26/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-09-26 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Deplase Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., AHMET YESEVİ, KARADENİZ, OVALI sk bölgelerinde 26/09/2024 09:00:00 - 26/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-09-26 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah DİRHEM, YUNUS, ÖZTÜRK sk bölgelerinde 26/09/2024 09:00:00 - 26/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-09-26 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah AKBAŞ, ESKİ İSTANBUL, ESKİ İSTANBUL YOLU, GÖKÇINAR, GÜLBAĞLAR, KÖPRÜ YOLU sk bölgelerinde 26/09/2024 09:00:00 - 26/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-09-26 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Deplase Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 35., 37., 38., 40., AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 26/09/2024 09:00:00 - 26/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beşiktaş:

2024-09-26 00:00:00 - 06:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah BARBAROS, GAZİ UMUR PAŞA sk / GAYRETTEPE mah BARBAROS sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE, KASAP, MÜSELLES sk bölgelerinde 26/09/2024 00:00:00 - 26/09/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beylikdüzü:

2024-09-26 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah YURT sk bölgelerinde 26/09/2024 09:00:00 - 26/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beyoğlu:

2024-09-26 10:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah AKÇAY sk bölgelerinde 26/09/2024 10:00:00 - 26/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Büyükçekmece:

2024-09-26 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MİMAROBA mah BAHAR, BELEN, BEYLİKOVA, FİGEN, HARUN, MEŞAKKAT, MUSTAFA KEMAL, SAĞLIK 1, UĞUR MUMCU, ÇARMIKLI, ÖZKÖMÜR sk bölgelerinde 26/09/2024 09:00:00 - 26/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çatalca:

2024-09-26 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MURAT ÇESME mah PİRSULTAN sk // SİLİVRİ ilce MERKEZ-DANAMANDIRA mah ARDA, ARKA DERE, BERKİN ÇIKMAZI, CİBALİ, DALGIN, ERDOĞANLAR, ESKİ CAMİ, GAMLI, IŞIK ÇIKMAZI, KADIRGA, MANDIRA, NEY, SARIGÜZEL, SATEN ÇIKMAZI, TAŞLIK MEVKİİ, URALLAR, UĞUR SALTAN, VATAN, YALÇINDAĞ ÇIKMAZI, YÜCEGÖKLER, YÜKSELLER, ÖZGÜRLER, ÖZKANLAR, ŞAKAYIK ÇIKMAZI sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AKTEKİN ÇIKMAZI, BAHARÇİÇEĞİ, BAŞKAYA, BUZAĞLIK ÇIKMAZI, BİLGE, DIRGAZ, EBRULİ, FATİH SULTAN MEHMET, FAİK YUMUŞAK, GAZİ MUSTAFA KEMAL, GÜLERYÜZ, KORUK ÇIKMAZI, KUM, KURAL, KURDELE, KURTULUŞ, KUYU, KUZGUN, KUZU, KÜBRA, KÜLHAN, KÜMBET, LAÇİN, SAKLIBAHÇE ÇIKMAZI, SAMYELİ, SELMA, SEMİH, SEVCAN, TOPRAK, TUNAY, TÜFEK, UĞUR, ZAMAN, ZİŞAN, ÇAMOLUK, ÖZLÜ, ÖZTEKİN sk / AYDINLAR mah AKBİLGE ÇIKMAZI, AYPARE, BAHA, BAKLA, BALCI ÇIKMAZI, BİNKILIÇ, BİTENGÜL, GÖÇ, GÜREL, KARAN, KAYINPINAR, KEMAL PAŞA, MEDENİ, MERHAMET, MERİH, MEŞELİK, MİMAR SİNAN, NİŞANCI ÇIKMAZI, OSMANGAZİ, PEHLİVAN ÇIKMAZI, RIDVAN, SAFİR ÇIKMAZI, SERVİ, SEVİNÇ ÇIKMAZI, SULTAN MEHMET, YILMAZ, ZEKİ ÇIKMAZI, ÇINARALTI, ÇOLAK, ÇİLEKÇİ ÇIKMAZI, ÖZKUL ÇIKMAZI, ÖZTUNÇ, ŞAN ÇIKMAZI, ŞENNUR sk / FATİH mah AÇANGÜL, BEYZA, CANGÜL, CANSEL ÇIKMAZI, CANSEVER, CANSOY, CANTEKİN, CANTÜRK, CANİK, CEBECİ, CEBRAİL, CEBİR, CEFAKAR, CELİL, CEMAL, CEMRE, CEMİYET, CENGAVER, CENK, CENNET, CEREN, CESARET, CESİM, CEVAHİR ÇIKMAZI, CEVVAL, CEVİZ, CEZMİ, DOLAPDERE, FATİH SULTAN MEHMET, FIRTINA, GAZEL, GAZİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIRMIZI ÇEŞME, KIRMIZIGÜL, LA bölgelerinde 26/09/2024 09:00:00 - 26/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenler:

2024-09-26 09:00:00 - 17:30:00

Kesinti Nedeni: Deplase Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah NİĞBOLU, YILDIZ sk / NAMIK KEMAL mah 1., 2., 23., 25., 26., 27., 28., 29., 3., 3/1., 30., 32., 33., 35., 36., 38., 39/1. ÇIKMAZ, 4., 41., 42., 43., KOSOVA, MOSTAR, NAMIK KEMAL, NİĞBOLU, YILDIZ sk bölgelerinde 26/09/2024 09:00:00 - 26/09/2024 17:30:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-09-26 10:30:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1050., 1059., ÇİNÇİN DERE sk bölgelerinde 26/09/2024 10:30:00 - 26/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenyurt:

2024-09-26 00:00:00 - 08:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, YILDIRIM BEYAZIT sk // ESENYURT ilce MERKEZ-TURGUT ÖZAL mah 55., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 70. sk bölgelerinde 26/09/2024 00:00:00 - 26/09/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-09-26 00:00:00 - 08:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TURGUT ÖZAL mah 67. sk bölgelerinde 26/09/2024 00:00:00 - 26/09/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-09-26 00:00:00 - 08:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ, İSTİKLAL sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 109., 2. sk / TURGUT ÖZAL mah 109., 57., 58., 59., 89., 90., 91., 92., OKTAY RIFAT, PEYAMİ SAFA sk bölgelerinde 26/09/2024 00:00:00 - 26/09/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-09-26 00:00:00 - 08:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah HAMZA YERLİKAYA sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah AYDIN, FİRUZKÖY BULVARI, KAYABAŞI, KÖROĞLU, MUTLULUK, ÇETİN sk // ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 119. sk / SAADETDERE mah 1., 106., 107., 77., 78., 79., 80., 81., 95., 96., 97., 98., MARMARA, PEYAMİ SAFA sk bölgelerinde 26/09/2024 00:00:00 - 26/09/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-09-26 09:00:00 - 11:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1656., 1657., 1670. sk bölgelerinde 26/09/2024 09:00:00 - 26/09/2024 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-09-26 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TURGUT ÖZAL mah 23., 24., 25., 34., 35., 38., 65., OKTAY RIFAT, SU YOLU, TONGUÇ BABA sk bölgelerinde 26/09/2024 09:00:00 - 26/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-09-26 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1340., 1343., 1512., 1515., 1516., 1517., 1518., 1519., 1520., 1521., 1522., 1523., 1524., 1525., 1526., 1528., 1530., 1534., 1537., 1538., 1540., 1542., 1543., 1602., 1603., 1604., 1606., ERZURUM KONGRE sk / TALATPAŞA mah FATİH SULTAN MEHMET sk / YEŞİLKENT mah FATİH SULTAN MEHMET sk / ÇINAR mah 1456. sk / ÖRNEK mah 1382., 1383., 1448., 1449., 1451., 1454., 1458., 1461., ERZURUM KONGRE, FİKRİ SÖNMEZ sk bölgelerinde 26/09/2024 09:00:00 - 26/09/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-09-26 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AŞIK VEYSEL mah HADIMKÖY - BAHÇEŞEHİR YOLU sk bölgelerinde 26/09/2024 09:00:00 - 26/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-09-26 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni TM Tesisi

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah 785., 786., 787., 788., 789., 790., 791., 792., 793., 824., DOĞAN ARASLI sk / SÜLEYMANİYE mah 768., 771., ISPARTAKULE sk bölgelerinde 26/09/2024 09:00:00 - 26/09/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Eyüpsultan:

2024-09-26 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -ALİBEYKÖY mah sk / ÇIRÇIR mah sk bölgelerinde 26/09/2024 09:00:00 - 26/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Fatih:

2024-09-26 00:30:00 - 06:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, KOÇİBEY, KÜÇÜK LANGA, TİRYAKİ HASANPAŞA, VALİDE CAMİİ, İNKILAP sk / BALABANAĞA mah HARİKZEDELER sk / MESİHPAŞA mah AZİMKAR, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, MESİHPAŞA sk bölgelerinde 26/09/2024 00:30:00 - 26/09/2024 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-09-26 10:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-İSKENDERPAŞA mah AHMEDİYE, AİLE, DEĞNEKÇİ, FEYZULLAH EFENDİ, HACI SALİH EFENDİ, HATTAT FEHMİ, HATTAT FEHMİ 1. ÇIKMAZI, HATTAT FEHMİ 2. ÇIKMAZI, HAVLUCU, HORHOR, KARAKADI, KURŞUNCU ÇIKMAZI, ORTA ÇEŞME ÇIKMAZI, RAGIPBEY, SOFULAR, SOFULAR TEKKESİ, SİMİTÇİ ŞAKİR, ÖKSÜZLER sk bölgelerinde 26/09/2024 10:00:00 - 26/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-09-26 10:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ADNAN KAHVECİ, BÂLİPAŞA, FEYZULLAH EFENDİ, HALICILAR, MUHTAR HÜSNÜ, SARIGÜZEL, VATANPERVER, ÇİFTE KUMRULAR sk / İSKENDERPAŞA mah AİLE, BÂLİPAŞA, DEĞNEKÇİ, FEYZULLAH EFENDİ, HACI SALİH EFENDİ, KIZANLIK, MUHTAR HÜSNÜ, PAZARYERİ, SARIGÜZEL, SOFULAR, VATANPERVER, ÇİFTE KUMRULAR, İSKENDERPAŞA sk bölgelerinde 26/09/2024 10:00:00 - 26/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-09-26 10:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah BANKACILAR, CELALBEY, SULTAN HAMAMI, VAKIF HANI, YENİ CAMİİ, ŞEYHÜLİSLAM HAYRİEFENDİ sk / RÜSTEMPAŞA mah BALIK PAZARI KAPISI, ERZAK AMBARI, SAKA MEHMET, TAHMİS, YENİ CAMİİ, YENİ CAMİİ MEYDANI sk / TAHTAKALE mah SABUNCUHANI sk bölgelerinde 26/09/2024 10:00:00 - 26/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Gaziosmanpaşa:

2024-09-26 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah EŞREF, GÜLDEMET, KUBİLAY sk bölgelerinde 26/09/2024 09:00:00 - 26/09/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kağıthane:

2024-09-26 09:30:00 - 17:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah CEFAKAR, DENİZCİ, EFENDİ, KAĞITHANE BARBAROS, MURAT, SIRMALI, TURNA, ÇAYKARA, ÜZÜMBAĞI sk / SULTAN SELİM mah BUYRUK, KAĞITHANE BARBAROS sk / TELSİZLER mah BENEK sk bölgelerinde 26/09/2024 09:30:00 - 26/09/2024 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-09-26 22:00:00 - 06:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / TM Kapasite Artışı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKGÜL, DR. CEMİL BENGÜ sk bölgelerinde 26/09/2024 22:00:00 - 27/09/2024 06:00:00 saatleri arasında Yatırım / TM Kapasite Artışı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Küçükçekmece:

2024-09-26 00:01:00 - 06:01:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah ŞEHİT YILMAZ ÖZDEMİR sk / HALKALI MERKEZ mah 1.ÇEŞME, 1.İKİTELLİ, 2.CİHAN, 242., EGEMEN, KOCAALİ, SANAYİ, SÖNMEZ, ŞEHİT YILMAZ ÖZDEMİR sk bölgelerinde 26/09/2024 00:01:00 - 26/09/2024 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-09-26 00:01:00 - 06:01:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -HALKALI MERKEZ mah sk bölgelerinde 26/09/2024 00:01:00 - 26/09/2024 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-09-26 00:01:00 - 06:01:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.POSTA, 1.ÇEŞME, 1.İKİTELLİ, 2.CİHAN, 242., CEVİZLİK ÇIKMAZI, KARAKOL, MERKEZ CAMİİ, TURGUT ÖZAL sk bölgelerinde 26/09/2024 00:01:00 - 26/09/2024 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sarıyer:

2024-09-26 00:00:00 - 06:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah ATA OLGAÇ, ATAMAN, BOYACI ÇEŞME, DÖNEM ÇIKMAZI, DÖNÜM, EMİRGAN MEKTEBİ, EŞKİNCİ, FIRIN, FISTIKLI BAĞLAR, HAKKAK YÜMNİ, HEKİM ATA, SAFSAF, SAKIP SABANCI, SEYYAH, TAN, TEBDİL ESKİSİ, TORAMAN, YEDEKÇİ HÜSEYİN, ZERGERDAN, ŞEHİT TEĞMEN İBRAHİM NACİ, ŞİRKET GEÇİDİ sk bölgelerinde 26/09/2024 00:00:00 - 26/09/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-09-26 00:00:00 - 06:00:00



