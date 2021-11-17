Özgün İstanbul Halk Ekmeği Ne Kadar Oldu? Yüzde 47ye Varan Zam
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İstanbul Halk Ekmeği Ne Kadar Oldu? Yüzde 47’ye Varan Zam

İstanbul Halk Ekmek’te normal ekmek dışında tüm ürünlere yüzde 47’ye varan oranda zam yapıldı. Yapılan zamla birlikte 670 gram tost ekmeğinin fiyatı 5,75 TL’den 8,50 TL’ye çıktı.

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Haber Merkezi İHA
İstanbul Halk Ekmeği Ne Kadar Oldu? Yüzde 47’ye Varan Zam
Halk Ekmeği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İstanbul Halk Ekmek A.Ş’de normal ekmek dışındaki tüm ambalajlı ürünlerde yüzde 47’eye varan oranda zam yapıldı.

Zamla birlikte 670 gram tost ekmeğinin fiyatı 5,75 TL’den 8,50 TL’ye, 500 gramlık organik tam buğday ekmeği 7 TL’den 8,50 TL’ye, 200 gram galeta grissini 4,50 TL’den 6 TL’ye, 200 gram Akdeniz ekmeği 1,50 TL’den 2 TL’ye, 350 gram ruşeymli ekmek 5,25 TL’den 7,50 TL’ye, 400 gram çavdarlı ekmek 5,75 TL’den 7,50 TL’ye, 50 gramlık altın çörek 1,25 TL’den 1,50 TL’ye, 1 kilogramlık tam buğday unu ise 8 TL’den 9 TL’ye yükseltildi.

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