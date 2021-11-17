İstanbul Halk Ekmeği Ne Kadar Oldu? Yüzde 47’ye Varan Zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İstanbul Halk Ekmek A.Ş’de normal ekmek dışındaki tüm ambalajlı ürünlerde yüzde 47’eye varan oranda zam yapıldı.
Zamla birlikte 670 gram tost ekmeğinin fiyatı 5,75 TL’den 8,50 TL’ye, 500 gramlık organik tam buğday ekmeği 7 TL’den 8,50 TL’ye, 200 gram galeta grissini 4,50 TL’den 6 TL’ye, 200 gram Akdeniz ekmeği 1,50 TL’den 2 TL’ye, 350 gram ruşeymli ekmek 5,25 TL’den 7,50 TL’ye, 400 gram çavdarlı ekmek 5,75 TL’den 7,50 TL’ye, 50 gramlık altın çörek 1,25 TL’den 1,50 TL’ye, 1 kilogramlık tam buğday unu ise 8 TL’den 9 TL’ye yükseltildi.