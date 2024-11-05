Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu yayımladı. MGM İstanbul için 5 Kasım 2024 Salı gününün hava durumu güncel bilgilerini paylaştı. Peki İstanbul’da hava durumu bugün nasıl olacak? İşte Meteoroloji İstanbul 5 günlük hava durumu tahminleri...
İstanbul, Salı sabahına açık bir hava ile başlarken, sıcaklık 15 derece olarak ölçülüyor. Hissedilen sıcaklık da yine 15 derece seviyesinde.
İstanbul’da öğle saatlerinde şehirde parçalı bulutlu bir hava olurken, hava sıcaklığı 15 dereceye yükseliyor ve hissedilen sıcaklık da 15 derece olarak kalıyor.
İstanbul’da akşam saatlerinde sıcaklık tekrar 12 dereceye düşerken, hissedilen sıcaklık da aynı seviyelerde seyrediyor.
İSTANBUL HAVA DURUMU TAHMİNİ
Meteoroloji'den İstanbul için yapılan açıklamada, Salı günü hafif yağış olacağı belirtildi. Peki, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri hava durumu nasıl olacak?
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 16°. Yarın için İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 15°. 7 Kasım 2024 Perşembe İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. 8 Kasım 2024 Cuma İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°. 9 Kasım 2024 Cumartesi İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°.