Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) İstanbul için yaptığı son değerlendirmelere göre, 5 Kasım 2024 Salı günü, İstanbulluları parçalı bulutlu bir hava bekliyor.

İstanbul, Salı sabahına açık bir hava ile başlarken, sıcaklık 15 derece olarak ölçülüyor. Hissedilen sıcaklık da yine 15 derece seviyesinde.

İstanbul’da öğle saatlerinde şehirde parçalı bulutlu bir hava olurken, hava sıcaklığı 15 dereceye yükseliyor ve hissedilen sıcaklık da 15 derece olarak kalıyor.

İstanbul’da akşam saatlerinde sıcaklık tekrar 12 dereceye düşerken, hissedilen sıcaklık da aynı seviyelerde seyrediyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji'den İstanbul için yapılan açıklamada, Salı günü hafif yağış olacağı belirtildi. Peki, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri hava durumu nasıl olacak?