İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek sorusuna son dakika Meteoroloji Genel Müdürlüğü cevap verdi. Uyarılar bölümünde İstanbul için sağanak ve taşkınlar olabilir başlığı bulunurken, ülkemizin kuzey kesimlerinde yoğun sağanak yağış yer almakta. Meteoroloji İstanbul hava durumu tahmini, yağışın süreceğini gösteriyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU 6 EYLÜL 2023

Meteoroloji'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 6 Eylül Çarşamba günü sabah saatlerinde de etkili olması beklenen yağışlar, öğleden sonmra megakenti terk edecek. Saat 15.00'e dek etkisini sürdüreceği düşünülen gök gürültülü sağanağın özellikle Avrupa Yakası'nda etkili olması beklenirken vatandaşların, mecburi olmadıkça dışarı çıkmamaları gerektiği bildirildi.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İSTANBUL İLÇELERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL İÇİN KRİTİK UYARI

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MGM bitiş tarihi olarak 23.59'u gösterdi.

İL İL HAVA DURUMU( 6 EYLÜL 2023)

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Düzce, Bolu, Karabük, Sinop çevreleri ile Edirne’nin güneyi ve Kırklareli’nin kıyı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Giresun çevreleri, İzmir’in kuzey ilçeleri, Balıkesir’in batı kesimleri, Rize çevreleri ile Artvin’in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney ve zamanla doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 30

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 31

Adana: Parçalı ve az bulutlu 35

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 31

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40







