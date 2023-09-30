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AKOM’dan İstanbul’a yağış uyarısı! İstanbul'da hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Marmara ve Ege'nin ardından bugün Batı Karadeniz yağışlı havanın etkisi altında. İstanbul Valiliği, AKOM ve Meteoroloji'den de yeni uyarılar geldi. Son rapora göre, 23 kent için sarı kodlu uyarı verilirken AKOM, bugün ve yarın için İstanbul için kent genelinde kuvvetli yağış uyarısı yaparak, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. İşte İstanbul'da 31 Eylül ve 1 Ekim bugün ve hafta sonu beklenen hava durumu…

12:45 . 30/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İstanbul Hava Durumu

İstanbul Hava Durumu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Perşembe gününden itibaren etkili olan yağışın bugün de devam edeceğine karşı sürücülerin ve yayaların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu.

İSTANBUL HAVA DURUMU İÇİN YAĞIŞ UYARISI

İBB AKOM’dan yapılan açıklamada, "İstanbul’da Perşembe gününden itibaren etkili olan yağış bugün de devam edecek. Sabah saatlerinden itibaren Avrupa yakası ve boğaz çevresinde kısa aralıklarla etkili olan sağanak, akşam saatlerinde Anadolu yakası ve boğaz çevresinde etkisini artıracak.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ NE KADAR SÜRECEK?

AKOM’un meteorolojik değerlendirmesine göre, özellikle Anadolu yakasının saat 18.00’den itibaren aşırı değer olarak kabul edilen saatte 100 kilogram ve üzeri yağış alması bekleniyor. Aşırı yağışa bağlı olarak sel, dere taşkını, su baskını, heyelan, istinat duvarı çökmesi, göllenme, mahsur kalma, ulaşımda aksamalar gibi bazı olumsuzluklara karşı önlemler alınırken, İstanbulluların da mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları, olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi" ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL 30 EYLÜL-1 EKİM HAFTA SONU HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.


#hava durumu
#meteoroloji
#istanbul hava durumu
36 dakika önce
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AKOM’dan İstanbul’a yağış uyarısı! İstanbul'da hafta sonu hava durumu nasıl olacak?