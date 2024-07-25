İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Temmuz ayında gerçekleştirdiği toplantıda önemli bir karar aldı. Toplu taşıma ücretlerine zam geldi. Peki, İstanbul İETT, metro, metrobüs, marmaray fiyatı ne kadar oldu 2024?

İETT, metro, metrobüs, marmaray bilet fiyatına ne kadar zam geldi?

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Temmuz Ayı Toplantısı'nda toplu taşımaya yüzde 13 zam yapıldı. 17,70 TL olan tam basım ücreti 20 TL'ye, öğrencilerin bir basım ücreti ise yüzde 20 zam oranıyla 10 TL'den 12 TL'ye yükseldi. Öğrenci aylık abonman ücretinin ise; 250 TL'den 282,5 TL'ye çıkarılması kararlaştırıldı.

İBB ulaşım zammı ne zamandan itibaren geçerli olacak?

Zamlı ücretlerin yarından itibaren geçerli olması bekleniyor.

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Temmuz Ayı Toplantısı

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Temmuz Ayı Toplantısı’nda toplu taşımaya yüzde 13 zam sonrasında;

-17,70 TL olan tam basım ücreti 20 TL’ye,

-Öğrencilerin bir basım ücreti ise yüzde 20 zam oranıyla 10 TL’den 12 TL’ye yükseldi.

-Öğrenci aylık abonman ücretinin ise; 250 TL’den 282,5 TL’ye çıkarılması kararlaştırıldı.

Ayrıca yeni yönetmeliğe '30 yaşından gün almış öğrencilere UKOME kararı ile belirlenen Tam İstanbulkart, Aylık Tam Mavi Kart ve Tam Aktarma bedellerinin yüzde 10 oranı kadar indirim uygulanır' şeklinde revizyon yapıldı. Buna göre yüz 10 indirimle 30 yaş üstü öğrenci 15,93 lira akbil basacak.







