İstanbul iftar vakti! 16 Mayıs 2018 iftar saat kaçta?

İstanbul iftar vakti saatleri belli oldu. Diyanet tarafından 2018 imsakiyesi açıklandı ve merakla beklenen iftar vakitlerinin saati netleşti. İstanbul’da ilk iftar saat 20.22’de açılacak. İşte İstanbul için iftar vakitleri ve 2018 Ramazan imsakiyesi.

İstanbul iftar vakitleri

Diyanet tarafından aylık olarak hazırlanmış olan 2018 İstanbul imsakiyesini sizler için hazırladık.

İmsakiye 2018 için tıklayınız

Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir?

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir (Kâsânî, Bedâî’, II, 87).İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. (Geniş bilgi için bkz. 481ve 484 nolu fetva)İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 26).

Ramazan’ı karşılamak için oruç tutulur mu?

Hz. Peygamberin (s.a.s.) Recep ve Şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu (Buhârî, Savm, 52; Müslim, Sıyâm, 173-179) bilinmektedir. Ancak Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu uygulamasını, Ramazan’ı karşılama olarak değerlendirmek doğru değildir. Ramazan’ı karşılamak amacıyla oruç tutmanın dinî bir dayanağı yoktur. Ramazan ayı girmediği hâlde, Ramazan’ın gelmiş olabileceği düşüncesiyle ihtiyaten Ramazan’dan bir veya iki gün önce oruç tutmak da mekruhtur. Dinî ıstılahta bu güne “şek günü” denilir. Ancak, Ramazan’ı karşılama niyeti olmaksızın şek gününde oruç tutulmasında bir sakınca yoktur. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), “Ramazan’ı bir veya iki gün önce oruçla karşılamayın. Eğer bir kimse âdeti olduğu için bu günleri oruçla geçiriyorsa tutsun.” (Buhârî, Savm, 14; Müslim, Sıyâm, 21) buyurmuştur.

Ramazan mesajları! Ramazan ayına özel seçilmiş resimli Ramazan mesajları Ramazan mesajları haberimizde. Ramazan ayında dostlarınızla paylaşabileceğiniz resimli ve güzel mesajları bir araya getirdik. İster sosyal medya üzerinden isterseniz de SMS aracılığı ile Ramazan mesajlarını paylaşabilirsiniz. İşte sizler için seçtiğimiz en güzel mesajlar.RAMAZAN MESAJLARIOn bir ayın sultanı kapıda. Bu ay bütün gönüller ibadetten yana, bütün yürekler aynı çatı altında. Muhammet (s.a.v) bu ay sizin kapınızda. Güzel gönlünüzden geçen her hayırlı işin avuç içlerinize dolmasını diler mübarek Ramazan ayınızı kutlarım.Kim Allah yolunda dünyevi işleri bir kenara atıp sadece gönülden ibadet ederse, Allah ona cennetinden bir bahçe ayırır. Cennetin bahçesindeki gül kokularının yüzü suyu hürmetine bu ayı ibadet ve inançla geçirmenizi temenni eder, mübarek Ramazan ayınızı en içten dileklerimle kutlarım.Bu ay değerlendirmek için en makbul aydır. Bütün günahlardan arınma, pişmanlığı ve içten gelen tövbeyi Allah'a sunma, doya doya ibadet etme fırsatı bütün din kardeşlerim için hayırlı olsun. Gönlünüzü Allah'a açacağınız bu mübarek Ramazan ayı sizi ve ailenizi huzura boğsun. Ramazan ayınız kutlu olsun.Gönül ister ki her ay böylesine aşk dolu, ibadet dolu geçsin. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerife bir kere daha nail olmak kısmet oldu. Bu ayı en iyi şekilde değerlendirmeli, dinimizin gerekliliği olan ve nefsimizi törpülemek için bize fırsat sunulan orucumuzu en iyi şekilde tutmaya gayret edelim. Ramazan ayınız mübarek olsun.Gönüllerin merhamet dolduğu, en katı yüreklerin bile iman ateşiyle ısındığı, sevgi ve saygının esas olduğu, büyüklerin sabırlı küçüklerin vefakâr olduğu bu ay Müslüman âlemine bahşedilmiş en güzel hediyelerden biridir. Ramazan ayını ibadet içinde geçirmenizi diler, Ramazan ayının bütün milletimiz için hayırlara vesile olmasını dilerim. Mübarek Ramazan ayınız kutlu olsun.Hoş geldin on bir ayın sultanı. Bu mübarek ayın bütün milletimiz ve İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diler, vatanımız için de en bereketli ay olmasını temenni ederim. Savaşların olmadığı, kıtlığın baş göstermediği, şehit haberlerinin olmadığı bir Ramazan ayı diliyorum. Mübarek ayımız kutlu olsun.On bir ayın sultanına hoş geldin deyin ey Müslümanlar. Bu ayı iyi değerlendirin. Nefsinizi törpüleyin, şeytanın vesveselerine kulak vermeyin. Her türlü ayıptan ve edepsizlikten kendinizi sakının. Kalplerinizi ve avuçlarınızı bir tek Allah'a açın. Mübarek Şehr-i Ramazanınız kutlu olsun.Gönül dergâhının tek menzili olan Ramazan ayında bütün hanelere bolluk ve bereket, bütün gönüllere dua ve Allah'tan hikmet dilerim. Dualarınız kabul Ramazan ayınız mübarek olsun.Gözlerimiz ışık dolsun, gönüllerimiz iman aşkına boğulsun, avuç içlerimiz dua dolu olsun. Bu mübarek ayda bütün dualar kabul, bütün sadakalar makbul, bütün oruçlar kabul olsun. Ramazan ayınız mübarek olsun.Bütün dualar gül kokar bu ay. İmanı yüksek ilmi derin olanlar bilir ki Ramazan ayı ayların en makbulüdür. Bu ayı oruçla, namazla ve niyazla geçirmenizi temenni eder Ramazan ayınızı kutlarım*Yаğmur gibi bereketli ve yağmur tаnеlеri kаdаr tatlı bereketli Ramazanlar dilerim .*En ışıltılı bаkışlаrın gözlеrindе, en tatlı sözlеrin kulаklаrındа, tüm mutluluklаrın аvuçlаrındа ve en sonsuz sеvgilеrin gönlüncе yаşаyаcаğı Ramazan Ayı gеçirmеnizi dilеrim…*Ruhlаrımız huzur bulsun, sоfrаlаrımız аnlаm dоlsun, Ramazan аyımız mübarek olsun. Hayırlı Ramazanlar .*Ufаk sоfrаlаrınızdа bоl ve bereketli iftаrlаr dilerim, Ramazan Ayınız mübarek olsun .*Rаmаzаn ayı kalbine tеsеlli, ruhunа ilаç, duаlаrın kаbul, Ramazan аyın mübarek olsun .*Bu mübarek ayda huzur dоlu, mutlu, sıcak ve sakin bir şеkildе gеçirmеniz dilеği ile Ramazan ayınız mübarek olsun .*Bu mübarek ramazan ayı hеpimizin üzеrindе bulut olsun, bеrеkеti üzеrimizdе dursun, Ramazan ayınız hayırlı olsun .*Sıcаk çоrbаlаr kоyulsun tаbаklаrа, samimi sohbet bаşlаsın sıcak yuvаlаrdа bu ay Ramazan ayı mübarek olsun tüm insаnlаrа*Mübаrеk аyımızdа nеfsimizi оruçlа kеsеlim, şеytаnı duаlаrımızlа yеnеlim, yеrimizi imаnımızlа bеlirliyеlim… Hayırlı Ramazanlar .*Sevgi söze dolarsa duа olur, dua Allah'a ulaşırsa nur оlur, aynı yоlda birleşen dualarımızın nur'a dönüşüp Rabbimize ulаşmаsı dileği ile Rаmаzаnın Mübarek Olsun*Mübarеk Ramazan ayı; sana vücudunun sıhhat ve selameti olan az yеmеğе. Ruhunun sıhhat ve selameti olan günahsız olmаyа. Dininin sıhhat ve selameti olan Peygamber Efеndimizin güzel ahlakına sahip оlmaya vesile olsun .*Yağmur yüklü bulutlar gibi gеlеrеk bizleri Bereketiyle donatan Ramazan ayınız Mübarek olsun…*Mukaddes olan bu hayırlı ayda, her günü inci tanesi Olarak yaşayalım, sofrаmızа bereket kabrimizе merhamet dileyelim, Hayırlı Ramazanlar .*Allah'u Tеala iki cihanda cümlemizi aziz ve bahtiyar eylesin… Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin… Rıdvan-ı Ekbеrinе vasıl eylesin. Ramazan ayınız mübarek olsun…*Ramazan ayının vеrdiği bereket İftar sofralarınıza tаt ve huzur getirmesi dileğiyle, Hayırlı Ramazanlar .*Ellerin semaya, dillerin duaya gönüllerin Mevla'ya yönеldiği bu mübarek Ramazan Ayı'nın hayırlara vesile olmasını dilerim. Hoşgeldin Ya Şеhr-i Ramazan…*11 Ayın Sulatını Ramazan'da gönülleriniz huzur sofranız bereketli Olsun, Ramazan Ayımız Mübarek olsun .*Günеşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesаbı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı Ramazanlar .*Güzel ve iman dolu bu ayda gözlеrinizdе ışık, sofralarınızda iftаr bereketi, evinizde mutluluk eksik olmasın. Hayırlı Ramazanlar .*Başı rahmet оrtası merhamet sonu ise cehennemden azad olan mibarеk Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dilerim .*Binlerce çiçek var, ama gül başka. Milyonlarca insan var, ama dost başka. Milyarlarca Ay var, ama bu ay başka, Ramazan ayının gеlişi sizlere ve sevdiklerinize mutluluklar getirsin…Hayırlı Ramazanlar .*İslаm'ın nurlu yüzü kаlbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun, günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun, Rаmаzаn-ı Şerifleriniz mübarek olsun…2018 İstanbul iftar vakti, imsak ve sahur saati! İstanbul'da ilk iftar saat kaçta?

Ramazan ne zaman bitiyor? 2018 Ramazan hangi gün, hangi tarihte ne zaman bitiyor? sorularının yanıtını haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz. 11 ayın sultanı, rahmet ve bereket ayı, tövbe kapılarının sonuna kadar açıldığı mübarek Ramazan'ın ilk sahuru dün gece yapıldı ve ilk iftar için bekleyiş başladı. Oruç ülkemizde yaklaşık 16 saat tutulacak. Ramazan orucu tutan Müslümanlar Ramazan'ın ne zaman biteceğini Bayramın ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki Ramazan ne zaman bitiyor? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) imsakiyesine göre Ramazan'ın bitişi....RAMAZAN NE ZAMANA BİTİYOR?16 Mayıs 2018 Çarşamba günü başlayan Ramazan ayı 14 Haziran 2018 Perşembe günü son iftar ile sona erecek. Arap ülkelerinde hilal gözetlemesine göre, Ramazan'ın ilk günü Perşembe olarak ilan edildi. Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sacit Özdemir ışık kirliliğine maruz kalmayan karanlık bölgelerde imsak ve yatsı vakti gözlemlerini yaptıklarını bildirdi.Elde ettikleri verilerin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvimlerdeki saatlerle uyuştuğunu anlatan Özdemir, şu ifadeleri kullandı:"Kamuoyuna duyurmak isterim ki Başkanlığımız tarafından verilen imsak, yatsı veya diğer namaz vakitlerinin hiçbirinde herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır. Bilhassa konuyu bilmeyen kişilerin bu konulara girmemesinde büyük fayda var. Çünkü yanlış bilgiyle bilerek veya bilmeyerek kamuoyunu yanıltıyorlar. Özellikle ramazan ayı geldiğinde imsak vaktiyle ilgili insanları bir şüpheye sevk ediyorlar."RAMAZAN BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?Arefe günü 14 Haziran Perşembe gününe denk geldiği için Ramazan Bayramı tatilinde uzun bir tatil olmayacak. Bu yüzden resmi tatil günleri perşembe öğleden sonra ile birlikte Cuma, Cumartesi ve Pazar. Çalışanlar, zaten iki günü hafta sonu olan 3.5 günlük bir tatil olacak.2018 Ramazan imsakiyesi! İlk sahur ilk iftar saatleri2018 RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018 YILI ÖNEMLİ GÜN VE GECELER3 aylar içerisinde birçok önemli gün ve geceler bulunmaktadır. Buna göre;Mevlid Kandili: 19 Kasım 2018 PazartesiRegaib Kandili: 22 Mart 2018 Perşembe PerşembeMiraç Kandili: 13 Nisan 2018 CumaBerat Kandili: 30 Nisan 2018 PazartesiRamazan Ayı Başlangıcı: 16 Mayıs 2018 ÇarşambaKadir Gecesi: 10 Haziran 2018 PazarRamazan Bayramı: 15 Haziran 2018 CumaKurban Bayramı: 21 Ağustos 2018 SalıBayram namazı nasıl kılınır?RAMAZAN AYI’NIN ÖNEMİMüslümanlar tutukları oruşların mükafatını almak için kıyamet gününde Allah’ın huzuruna vardığında en büyük huzuru tatacaklardır. Peygamberimiz ramazan oruç tutmanın önemi noktasında şöyle buyurmaktadır:” Oruçlu için iki sevinç vardır: biri iftar ettiği vakit, diğeride Allah’a kavuştuğu zamandır.” İftar vaktinde edilecek duaların geri çevrilmeyeceğini, Allah tarafından kabul edileceğini Peygamber efendimiz müjdelemiştir.Ramazan ayının önemi ve fazileti hakkında birçok hadsi şerif vardır. Bunlardan birisinde Peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur. “Ramazan ayının ilk gecesi olunca, cennetin bütün kapıları açılır. Ay boyunca bir tane bile kapı kapatılmaz. Allah Teala, bir çağırıcının şöyle nida etmesini emreder:’ Ey iyilik isteyen! Gel ey kötülükte ileri giden! Kendine dikkat et.’ Sonra der ki: ‘ Yok mu bağışlanmak isteyen, o bağışlanacaktır. Yok mu birşey isteyen, istediği verilecektir. Yok mu tövbe eden, Tövbesi kabul edilecektir.’ Bu davetten yer ağarana kadar devam eder.”Ramazan’da bir farzı eda etmek ise Ramazan dışında yetmiş farzı yerine getirmek gibidir. O ay sabır ayıdır. Sabrın sevabı ise cennettir. Bu ay yardım ayıdır. Bu ay mü’minin rızkının arttığı bir aydır kim bu ayda bir oruçluya iftar açtırırsa, bir köle azad etme sevabı alır ve günahı bağışlanır.Ayrıca Ranazan ayının başı Rahmet ortası günahlardan bağışlanma ve sonu ise cehennemden azad olma ayıdır.Peygam efendimiz bir hadisinde oruçluyken nasıl davranılacağına istiaden şöyle; “ Oruç bir kalkandır. Sakın oruçluyken cahillik edipte kem söz söylemeyin. Birisi size sataşacak olursa veya dalaşacak olursa ben oruçluyum deyin.” buyurmuştur.HANGİ ÜLKEDE KAÇ SAAT ORUÇ TUTULUYOR?En uzun oruç süresi, Grönland’da. Grönland’da oruç süresi 20,5 ile 21 saat arası olacak.İsveç'te oruç süresi 19 ile 19,5 saat arası. Norveç'te oruç süresi 19 ile 19,5 saat arası. Rusya'da oruç süresi 18,5 ile 19 saat arası. Danimarka'da oruç süresi 18,5 ile 19 saat arası. İngiltere'de oruç süresi 18,5 ile 19 saat arası. Hollanda'da oruç süresi 18,5 ile 19 saat arası. Belçika'da oruç süresi 18 ile 18,5 saat arası. Almanya'da oruç süresi 18 ile 18,5 saat arası. Polonya'da oruç süresi 18 ile 18,5 saat arası. Ukrayna'da oruç süresi 17,5 ile 18 saat arası. Fransa'da oruç süresi 17,5 ile 18 saat arası. Macaristan'da oruç süresi 17 ile 17,5 saat arası. Romanya'da oruç süresi 17 ile 17,5 saat arası. Bulgaristan'da oruç süresi 16,5 ile 17 saat arası. Bosna Hersek'te oruç süresi 16,5 ile 17 saat arası. Türkiye'de oruç süresi 16,5 ile 17 saat arası. İtalya'da oruç süresi 16,5 ile 17 saat arası. Japonya'da oruç süresi 15,5 ile 16 saat arası. Hindistan'da oruç süresi 14 ile 14,5 saat arası. Tunus'ta oruç süresi 15,5 ile 16 saat arası.Orucu bozan şeyler nelerdir?Kimler oruç tutar kimler tutamaz?Ramazan ne zaman bitiyor, Ramazan bayramı ne zaman ve tatil kaç gün? sorularının yanıtını haberimizde sizlerle paylaştık. Ramazan ile ilgili fetvalara ve merak ettiğiniz tüm şeyleri https://www.yenisafak.com/rama... sayfasından takip edebilirsiniz.

Diş fırçalamak ve macun yutmak orucu bozar mı? Diş fırçalamak orucu bozar mı sorusunun yanıtını sizler için hazırladık. Diyanet tarafından merak edilen soruların yanıtları belli oldu. Ramazan ayında en çok merak edilen soruların başında “Diş fırçalamak orucu bozar mı? sorusu geliyor. Diyanet ise herhangi bir bilgi kirliliğine yer vermemek adına orucu bozan şeyleri tek tek açıkladı.Diş fırçalamak orucu bozar mı?Diş fırçalamakla oruç bozulmaz. Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur ve kazası gerekir. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsaktan önce ve iftardan sonra fırçalanması uygun olur.Ramazan Ayında Diş Çürüklerine DikkatOn bir ayın sultanı Ramazan'ın gelişiyle birlikte ağzınızda fark edemediğiniz çürükler, kırılmış dolgular veya dişler, dişeti problemleri gibi sorunlar konusunda uzmanlar uyarıyor.İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Burcu Karaduman, Ramazan ayında diş çürüklerinin artabileceğini belirterek, “Ağızda çok sayıda ve çeşitte bakteri bulunmaktadır, ancak tükürüğümüz temizleme ve yıkama ile bu bakterilere karşı dişlerimizi korur. Oysaki oruç tutarken ağızda tükürük üretimi azalır ve bakteriler temizlenemediği için diş çürükleri, dişeti problemleri ve ağız kokusu artabilir" dedi.Sahurdan sonra dişlerin fırçalanmaması halinde ağız içine daha çok bakterinin yerleşeceğine dikkat çeken İAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Karaduman, “Ramazan ayında tatlılar, kahve ve çay daha çok tüketilir, akşam saatlerinde daha çok atıştırılır, dolayısıyla Ramazan ayında çürüklerin oluşması hızlanmaktadır. Sahurdan sonra dişler fırçalanmadan hemen yatıldığı için ağız içinde daha çok bakteri ürer. Diş ve dişetlerinde sorun olan bireylerde Ramazan ayında şikayetler bu yüzden artmaktadır" şeklinde konuştu.Kan aldırmak ve kan vermek orucu bozar mı?Kusmak orucu bozar mı? Diyanet'ten açıklama geldiOrucu bozan, bozmayan şeyler listesi – Oruç hangi hallerde bozulur?Sizlere bu yazımızda diş fırçalamak orucu bozar mı sorusunun yanıtını hazırladık.