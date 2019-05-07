Kusmak orucu bozar mı? Diyanet’ten kusmak ile ilgili net açıklama

Kusmak orucu bozar mı sorusunun cevabı haberimizde. Orucu bozan şeyler merak ediliyor. Bizler de sizler için Diyanet tarafından orucu bozan şeyleri veya kaza gerektiren durumları araştırdık. Peki kusmak orucu bozar mı? İşte Diyanet tarafından yapılan resmi açıklama...

Kusmakla oruç bozulur mu?

Kendiliğinden kusmakla oruç bozulmaz. Ancak kişinin kendi isteği ve müdahalesiyle meydana gelen kusma, "ağız dolusu" olması hâlinde, orucu bozar.



Fitre ve zekat nasıl hesaplanır? Fitre ve zekat, yerine getirmemiz gereken ibadetlerden biridir. Her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da birçok kişi "Fitre ve zekat nasıl hesaplanır?" sorusunu sormaya başladı.

Ramazan Ayında Ağız Ve Diş Sağlığına Dikkat

Diş Hekimi A. Doğan Bircan, Ramazan ayında ağız ve diş sağlığına dikkat edilmesi gerektiğin belirti.

Her zaman dikkat edilmesi gereken ağız ve diş sağlığının, Ramazan ayında oruç tutarken daha da büyük önem kazandığını ifade eden Diş Hekimi A. Doğan Bircan, “Ramazan'da, dişler fırçalanmadığı zaman sahurdan iftara kadarki uzun sürede ağızda kolayca üreme ortamı bulan bakteriler, ağızda kötü kokuya sebep olurken, diş çürüklerini de arttırabiliyor" dedi.

İftardan ve sahurdan sonra dişlerin daha özenle fırçalanması gerektiğini anlatan Diş Hekimi A. Doğan Bircan, “Diş fırçalarken, dil yüzeyi ve diş eti bölgelerinin de fırça yardımıyla iyice temizlenmesi gerekmektedir. Oruç tutan bireyler ayrıca sahurda diş fırçaladıktan sonra antiseptik ağız çalkalama suları ile gargara yaparlarsa; hem gün boyu ağızdaki ferahlık sağlanmış olur hem de bu gargaraların anti bakteriyel özelliğinden faydalanmış olurlar. İftar ve sahur yemeklerinden hemen sonra ağız içerisinde asit oranı artarak bakterilerin çoğalması için uygun bir ortam sağlar. Bu nedenle diş fırçalamanın yanı sıra ağız antiseptiği kullanılması özellikle Ramazan ayında tavsiye ettiğimiz olgulardandır. Anti bakteriyel gargara ya da ağız spreyi kullanılabileceği gibi, hiçbiri olmazsa tuzlu su ile gargara da yapılabilir" diye konuştu.

Diş macununu yutmamak kaydıyla oruçluyken diş fırçalamanın bir mahsuru olmadığının din adamları tarafından çok kereler vurgulandığını anlatan Diş Hekimi A. Doğan Bircan, “Oruçluyken ağız kokusu nasıl önleriz? Ağız kokusu, yalnızca diş çürüklerinden kaynaklanmamaktadır. Çürüklerin dışında diş eti hastalıkları, kötü yapılmış protezler, mide ve boğaz rahatsızlıkları da kötü kokulara neden olabilmektedir. Ağız bakımı iyi bir şekilde yapıldığı takdirde ağızdaki kötü kokulardan kurtulabilmemiz mümkündür. Ramazan'da oruçluyken yeme içme faaliyeti olmadığından, ağızda tükürük salgısı az seviyede olur. İftar ve sahur yemeklerinden sonra fırçalanmayan dişlerde oluşan bakteriler ağızda kolayca üreyebilmektedir. Bakteriler ağızda asitlenmeye yol açar, bu durum da diş çürüklerine neden olur. Bu sebeplerden ötürü Ramazan ayı boyunca oruç tutan bireyler her zamankinden daha fazla ağız ve diş sağlığına dikkat etmelidirler" dedi.

Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir? İbadetlerimizin sahih olabilmesi için niyet etmek şart. Bu durum oruç içinde geçerli. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır. Doğru vakitte niyet etmek doğru vakitte oruç açmak çok önemlidir. Diyanet yaptığı açıklamasında, “oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir?” sorusuna yanıt verdi.Niyetin önemiNiyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir.Her güne ayrı niyetBununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır.Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir. Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).Gönül dünyamızı imar etme zamanıMescid-i Aksa’da ilk teravih namazı eda edildiDünyada ilk teravih namazları eda edildi