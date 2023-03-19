İstanbul imsak, sahur ve iftar vakitlerinin ne zaman olduğu araştırılıyor. Her sene evlerimize feyzi ve bereketi çok büyük bir misafir olarak gelen Ramazan ayı ile birlikte gönüller ferahlar, ruhlar yeniden canlanır.

Sultanlar sultanı mübarek Ramazan ayında teravih namazlarıyla, sahurların bereketiyle, Kur’an-ı Kerim tilavetleriyle, hatimlerle, teheccüd namazlarıyla, sahur ve iftarın bereketiyle dünya işlerine ara verip yaratıcımız olan Yüce Rabbimiz’e (C.C) yönelme zamanıdır. İstanbul imsak, sahur ve iftar vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan İstanbul 2023 imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

İstanbul akşam ezanı saati ve iftar vakti kaçta?

İstanbul Ramazan imsakiyesi ile İstanbul iftar vakti ve akşam ezan saati detaylarına aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2023 Ramazan ne zaman hangi gün başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl Mart ayında başlayacak. 23 Mart 2023 Perşembe günü Müslümanlar ilk oruçlarını tutacaklar. İlk oruç 23 Mart Perşembe günü tutulacak. İlk sahur ise 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece imsak vaktine kadar yapılacak. 20 Nisan Perşembe günü son oruç tutulacak.

2023 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?

Ramazan Bayramı bu yıl 20 Nisan Perşembe Arife Günü'nün ardından 21-22-23 Nisan günlerinde idrak edilecek.

Akşam namazı kaç rekattır?

Akşam namazı 3 rekat farz ve 2 rekat sünnetten oluşmaktadır. Akşam namazı günün 4.vakit namazıdır.

Akşam namazı nasıl kılınır?

Akşam Namazı Farzının 1. Rekatı

Kamet getirilir.

Kalben niyet edilir.

Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak hizasına kalkacak şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.

Sübhaneke okunur.

Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.

Akşam Namazı Farzının 2. Rekatı

Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim"

Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.

Ettehıyyatü okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Üçüncü rekat için ayağa kalkılır.

Akşam Namazı Farzının 3. Rekatı

Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim"

Fatiha okunur:

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.

– Ettehıyyatü okunur.

– Salli ve Barik duaları okunur.

– Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.

"Allahümme entesselamü ve minkes selam tebarekte yazel celali vel ikram" dedikten sonra, sünneti kılmak için hemen ayağa kalkılır.

Akşam namazının sünneti nasıl kılınır? (Akşamın sünnetinin kılınışı)

Akşam Namazı Sünnetinin 1. Rekatı

Kalben niyet edilir.

Tekbir getirilir: Eller kulak hizasına kadar kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.

Sübhaneke okunur.

Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" – Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.

Akşam Namazı Sünnetinin 2. Rekatı

Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim"

Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

-"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.

– Ettehıyyatü okunur.

– Salli ve Barik duaları okunur.

– Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.







