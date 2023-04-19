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İstanbul seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçim sonucu oy oranları

İstanbul seçim sonuçları, siyaset gündeminin en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İstanbul genel seçim sonuçları, diğer bir değişle İstanbul milletvekili seçim sonuçları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer alacak İstanbul milletvekillerini belirlemek üzere, milletvekillerin hangi isimler olacağı ve hangi siyasi partiden Meclis’e gireceğini belirlemekte. İstanbul cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin başı olan cumhurbaşkanını seçmek için yapılmakta. Peki İstanbul Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne oldu? İstanbul milletvekili seçim sonuçları hangi parti ne kadar oy aldı? İşte İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

14:28 . 19/04/2023 Wednesday
Yeni Şafak
İstanbul seçim sonuçları

İstanbul seçim sonuçları

İstanbul’da bulunan 39 ilçe seçim sonucu ile İstanbul cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucunu kapsayan İstanbul ilçe seçim sonuçları, sadece merkezi ile değil ilçeleri ile beraber sorgulanıyor ve Esenyurt seçim sonuçları, Pendik seçim sonuçları, Bağcılar seçim sonuçları, Küçükçekmece seçim sonuçları gibi aramalar yapılıyor. İstanbul 98 milletvekilini Meclis’e gönderiyor.

Türkiye 14 Mayıs 2023 Pazar günü 13. cumhurbaşkanı ile 28. dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gidecek.
2023 seçimlerinde de kritik öneme sahip olacak. Cumhurbaşkanı seçimi için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan yarışacak. Milletvekili seçimi için ise partilerin bir kısmı Cumhur İttifakı bir kısmı Millet İttifakı içinde yer alırken bazı partiler ise herhangi bir ittifak içinde yer almaksızın seçilere katılacak.

Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçiminde yurt içinde 190 bin 736 sandık kurulacağını açıkladı. Oy kullanabilecek kişi sayısı ise 60 milyon 904 bin 499 kişi. Böylelikle yurt içi ve yurt dışı toplamda 64 milyon 191 bin 285 seçmen bulunuyor. İşte 14 Mayıs 2023 seçimleri partilerin milletvekili adayları.

AK PARTİ İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- MURAT KURUM

2- ERKAN KANDEMİR

3- HASAN TURAN

4- MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT

5- HULUSİ ŞENTÜRK

6- MUSTAFA HULKİ CEVİZOĞLU

7- TUĞBA IŞIK ERCAN

8- İSMAİL ERDEM

9- YAHYA ÇELİK

10- BEHİYE EKER

11- SERKAN BAYRAM

12- ÜMMÜGÜLŞEN ÖZTÜRK

13- AZMİ EKİNCİ

14- NURETTİN ALAN

15- FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN

16- LEMAN YENİGÜN

17- ESMA ERSİN

18- UMUT ARMAN SONAY

19- ALİ SEVİNÇ

20- MAHMUT EMİNMOLLAOĞLU

21- RÜSTEM KABİL

22- ALİ YAZLI

23- AYDOĞAN AHIAKIN

24- ZEYNETTİN AYDIN

25- CEMAL DONAT

26- EBRU SARACOĞLU

27- AYŞEGÜL ESRA ATİK

28- FATİH ÖGÜN

29- ZEYNEP BAYIR

30- MURAT AÇIK

31- VELİ ARSLAN

32- YUNUS FIRAT AYDIN

33- MUSTAFA NAİM YAĞCI

34- FURKAN GÖKGÖZ

35- NURETTİN ALAGÖZ

AK PARTİ İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İSTANBUL-2 1 SÜLEYMAN SOYLU

İSTANBUL-2 2 HALİT YEREBAKAN

İSTANBUL-2 3 RABİA KALENDER İLHAN

İSTANBUL-2 4 MEHMET ÖNDER AKSAKAL

İSTANBUL-2 5 MUSTAFA DEMİR

İSTANBUL-2 6 İSMAİL EMRAH KARAYEL

İSTANBUL-2 7 ZAFER SIRAKAYA

İSTANBUL-2 8 BÜŞRA PAKER

İSTANBUL-2 9 SEVAN SIVACIOĞLU

İSTANBUL-2 10 DERYA AYAYDIN

İSTANBUL-2 11 ADEM YILDIRIM

İSTANBUL-2 12 SENA NUR ÇELİK

İSTANBUL-2 13 AHMET BİLAL KIYMAZ

İSTANBUL-2 14 HÜSEYİN EROĞLU

İSTANBUL-2 15 ENES EMİNOĞLU

İSTANBUL-2 16 AHMET HAMDİ ÇAMLI

İSTANBUL-2 17 EMRE USTAOSMANOĞLU

İSTANBUL-2 18 ŞEVKİ ŞAR

İSTANBUL-2 19 CAHİT ALTUNAY

İSTANBUL-2 20 ÖMER FUAT GÜNDAY

İSTANBUL-2 21 ORHAN NARİN

İSTANBUL-2 22 SELÇUK KAR

İSTANBUL-2 23 KEMAL OĞUZ KIDİL

İSTANBUL-2 24 FERŞAT YILDIRIM

İSTANBUL-2 25 ECRİN NAZLI İNAN

İSTANBUL-2 26 NAZİF BARIŞ ÇİFTÇİOĞLU

İSTANBUL-2 27 BEŞİR AÇIKÇA

AK PARTİ İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İSTANBUL-3 1 NUMAN KURTULMUŞ

İSTANBUL-3 2 ÖZLEM ZENGİN

İSTANBUL-3 3 CÜNEYT YÜKSEL

İSTANBUL-3 4 ZEKERİYA YAPICIOĞLU

İSTANBUL-3 5 HALİS DALKILIÇ

İSTANBUL-3 6 RÜMEYSA KADAK

İSTANBUL-3 7 OĞUZ ÜÇÜNCÜ

İSTANBUL-3 8 BAYRAM ŞENOCAK

İSTANBUL-3 9 ŞAMİL AYRIM

İSTANBUL-3 10 SEDA GÖREN BÖLÜK

İSTANBUL-3 11 NİLHAN AYAN

İSTANBUL-3 12 YILDIZ KONAL SÜSLÜ

İSTANBUL-3 13 ŞENGÜL KARSLI

İSTANBUL-3 14 YÜCEL ARZEN HACIOĞULLARI

İSTANBUL-3 15 HALİME KÖKCE

İSTANBUL-3 16 MEHMET SARI

İSTANBUL-3 17 NEVZAT ŞATIROĞLU

İSTANBUL-3 18 EKREM GÖRÇEKER

İSTANBUL-3 19 NECATİ KARAGÖZ

İSTANBUL-3 20 RASİM ERDOĞMUŞ

İSTANBUL-3 21 YUSUF ASLAN

İSTANBUL-3 22 MUSTAFA KORKUT

İSTANBUL-3 23 MUTLU BOZOĞLU

İSTANBUL-3 24 FETİ AHMET BALIN

İSTANBUL-3 25 OKTAY ŞAMDANLI

İSTANBUL-3 26 MEHMET YILDIZ

İSTANBUL-3 27 YILMAZ DURMUŞ

İSTANBUL-3 28 NEVİN MİNE VURAL

İSTANBUL-3 29 MEMET YALÇIN

İSTANBUL-3 30 NAZİF ÇETİN

İSTANBUL-3 31 RAMAZAN ARKAN

İSTANBUL-3 32 HARUN ÇELİK

İSTANBUL-3 33 RASİM YAĞAR

İSTANBUL-3 34 CEMAL TOPTANCI

İSTANBUL-3 35 RECEP SEYYAR

İSTANBUL-3 36 ALİ ÇİÇEK

CHP İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. OĞUZ KAAN SALICI

2. GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ

3. FETHİ AÇIKEL

4. GÖKHAN GÜNAYDIN

5. BİROL AYDIN (SAADET PARTİSİ)

6. AHMET ERSAGUN YÜCEL (İYİ PARTİ)

7. ELİF ESEN (DEVA)

8. HASAN KARAL (DEVA)

9. CEMAL ENGİNYURT (DP)

10. SELİM TEMURCİ (GELECEK PARTİSİ)

11. ALİ GÖKÇEK

12. SUAT ÖZÇAĞDAŞ

13. ÖZCAN BARİPOĞLU

14. SEVGİ KILIÇ

15. OLGUN ÇELİK

16. DOĞAN ÇAKMAK

17. KENAN OTLU

18. EFENDİ ARGUNŞAH

19. MURAT KANTEKİN

20. AYSEMİN GÜLMEZ

21. AHMET CAN YILMAZ

22. EBRU ZOR

23. ERDOĞAN ERDEN

24. FÜSUN SÖKMEZ

25. NECLA ERDEM

26. BÜLENT KULKULOĞLU

27. GÜLLÜ SARAN

28. YÜCEL OTO

29. NECDET AY

30. ELİFE GAMZE ÖZTÜRK

31. HAKAN BEKAR

32. DURSUN CAN KIRTORUN

33. MURAT GÖKHAN OFLUOĞLU

34. HALE DİLEK TOSUN

35. ABDULLAH ONUR BİLDİRİCİ

CHP İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Namık Tan,

2. Yunus Emre,

3. Gökhan Zeybek,

4. Enis Berberoğlu,

5. Mustafa Kaya (Saadet Partisi),

6. Yüksel Mansur Kılınç,

7. İsa Mesih Şahin (Gelecek Partisi),

8. Evrim Rızvanoğlu (DEVA),

9. Berna Sukas (İYİ Parti),

10. Fuat Yıldırım,

11. Onur Aydın (İYİ Parti),

12. Işık Öğütçü,

13. Soner Özimer,

14. Mehmet Ali Yüksel,

15. Şaban Karaaslan,

16. Elmas Arus,

17. Muharrem Naci Temiz,

18. Selim Yalınkılıç,

19. Gözde Fil,

20. Bülent Ütebay,

21. Mehmet Süleyman Türker,

22. Yiğit Hüseyin Numan Bıçaklı,

23. Ali Arman,

24. Bediha Büyükgebiz,

25. Özgür Nemutlu,

26. Ezgi Pekşen,

27. Refik Ersin Eroğlu.

CHP İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Engin Altay,

2. Erdoğan Toprak,

3. Türkan Elçi,

4. İlhan Kesici,

5. Zeynel Emre,

6. Mustafa Yeneroğlu (DEVA),

7. Bülent Kaya (Saadet Partisi),

8. Doğan Demir (Gelecek Partisi),

9. Özgür Karabat,

10. Medeni Yılmaz (DEVA),

11. Turan Taşkın Özer,

12. Doruk Bulut,

13. Oğuz Kemal Yakar,

14. Turgay Özcan,

15. Fevzi Donat,

16. Utku Caner Çaykara,

17. Hüseyin Remzi Gökbulak,

18. Bayram Ali Çeşmeci,

19. Recep Karakoç,

20. Burak Yıldırım,

21. Eda Kurt,

22. Kazım Özeren,

23. Margarit Dikme,

24. Mehtap Albayrak,

25. Nazlı Akyüz,

26. Özlem Durdağıdokuyucu,

27. Sinam Karahan,

28. Sinem Özcan,

29. Süleyman Şafak,

30. Cemal Doğan,

31. Hüseyin Arda Engizek,

32. Turgut Koç,

33. Server Gökmen,

34. Ender Unutanersözlü,

35. Neşe Kıyık,

36. Yaren Karaca

MHP İstanbul 1. bölge milletvekili adayları

1 EDİP SEMİH YALÇIN

2 İZZET ULVİ YÖNTER

3 MEMET BÜLENT KARATAŞ

4 NEVZAT ÜNLÜTÜRK

5 MURAT ŞAHİN

6 ŞAHİN GÜRZ

7 FADİME ERSOY DURSUN

8 BÜŞRA DÜZGÜN KAYA

9 HİLAL DİLBER

10 AFŞİN BİRBEN

11 İREM ÇELİK

12 ERDEM DOĞRUER

13 YİĞİT EMRE ALTUN

14 FATİH ERYILMAZ

15 FEVZİYE HASASU

16 BAYRAM BİNİCİ

17 AYSUN TURGUT BEŞOLUK

18 SELÇUK GÜVEN ÜLKER

19 GÖKSAL BEŞKAYA

20 FİKRİ AY

21 İLKER ÇAKIROĞLU

22 YUNUS EMRE DURMUŞ

23 ŞENEL USTABAŞI

24 GÖKMEN KAYIKÇI

25 CEMAL ALTUNHAN

26 FATİH KAYA

27 MAHMUT COŞKUN

28 MURAT CAN AYDIN

29 SERDAR BIYIKOĞLU

30 MÜCAHİT GÜNGÖR

31 MUSTAFA YETER

32 HALİL İBRAHİM UZ

33 SUAT ALTUNKAYNAK

34 UMUT AKBULUT

35 GÖKHAN ALPASLAN

MHP İstanbul Milletvekili Adayları 2. bölge

1 CELAL ADAN

2 CEMAL ÇETİN

3 FERHAT ÇAKIROĞLU

4 NUR TUĞBA AKTAY

5 NİYAZİ PAKSOY

6 BİROL GÜR

7 YÜKSEL KALECİ

8 GÜLLÜ YENER

9 MAHMUT YALÇIN

10 TUĞRUL GÖK

11 AYHAN ARAS

12 FEİME AKINCI

13 NEVRA İMAMOĞLU

14 MEHMET ÇETİN

15 RECEP YAVAŞ

16 ALİ ATABEYOĞLU

17 ERHAN ÜSTÜNBAŞ

18 SERKAN BÜYÜK

19 MURAT SANCAK

20 ERKAN ÖZÇELİK

21 CANER ÖNER

22 BEYDA NUR AYÇETİN

23 FERDA KAPUCUOĞLU

24 NECDET ÖZTÜRK

25 SERDAR DOYURAN

26 ALİCAN ERDOĞAN

27 CELAL DENİZ

MHP İstanbul 3. bölge Milletvekili Adayları

1 FETİ YILDIZ

2 İSMAİL FARUK AKSU

3 HAYATİ ARKAZ

4 ARZU ERDEM

5 GÖKHAN TÜRKEŞ ÖNGEL

6 DAVUT HASKIRIŞ

7 AHMET SAVAŞ ÇOLAK

8 ÖZGE TEKOĞULLARI

9 AYLİN YÜKSEL ÜLKER

10 METİN ARI

11 BAHATTİN ŞENGÜL

12 OSMAN BÜYÜKKAYA

13 UYGAR ORAL ÖZTÜRK

14 ALPARSLAN ÇATAK

15 İLKAY KAYMAK

16 DİLARA ERKUT

17 ASLIHAN SOYLU

18 MUSTAFA SEPİN

19 JASMİNA TÜRKOĞLU

20 VOLKAN BÜYÜKUSTA

21 NERGİS GÖK

22 OKAN DEMİR

23 MESUT YILDIRIM

24 MUSTAFA ALP

25 MEHMET BAŞAK

26 MEHMET ŞENER ÇELİK

27 BEKİR SITKI KARAUSTA

28 MEHMET GALİP DERE

29 ENES YILMAZ

30 MEHMET SIDDIK KAPLAN

31 HAKAN ÖZTÜRK

32 HAKAN TOPSAKAL

33 FATİH MEHMET ÇETİNKAYA

34 MEHMET ALİ ÖZEL

35 MUHAMMED RAFET YİĞİT

36 BÜLENT ÖZCAN

İYİ Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayları

NİMET ÖZDEMİR

BURAK AKBURAK

MUSTAFA CİHAN PAÇACI

BAVER MİROĞLU

DURSUN ÇOLAK

TAHA ORHUN ERTÜRKMEN

ALİ COŞKUN

EMİNE KÜÇÜKALİ

RAŞİT EMİR SÜER

MURAT KARAMAN

VEDAT BAYRAM

YÜCEL COŞKUN

OĞUZHAN HASAR

HATİCE DİLRUBA OĞULCUKLU

CEVAT SARAÇ

EMRE ZENGİN

MERAL ALEMDAR

AHMET ÇELEBİ

AHMET SELÇUK CAN

İHSAN ÖNDER ALBAYRAK

AYSEL KIRALİ

HÜLYA ARICI

UĞUR HÜSEYİN HASANÇEBİ

BARIŞ TAVLAŞOĞLU

KADİR KÜRŞAT ARSLAN

BÜLENT ASLAN

RAMAZAN UĞURAL

MEHMET ERİŞEN

ARİF TEVETOĞLU

AYŞE KIRAÇ

ERDAL DEMİR

SEDAT GÜRKAN

SEVİM DEMİR

CELAL MAHMUT SOLAK

NAZLI YURDUSEVEN

İYİ Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayları

MEHMET SATUK BUĞRA KAVUNCU

SALİM ENSARİOĞLU

BAHATTİN BAHADIR ERDEM

ECE GÜNER

HATİCE CEREN YILMAZ

HATİCE KAYALI

MÜJDAT ÖZTÜRK

MUSTAFA YAZICI

ABDULLAH ŞALCI

ALİ ÇELİK

FİSUN MEHLİKA TOCA

YILDIRAN ÖZEL

ALİ AKGÜN

ERİŞ CESUR

BARBAROS HAYRETTİN MAHİROĞULLARI

ERHAN ÖZKAN

BİLAL UZUN

GÖKHAN KARGI

HASAN HOŞBEN

RAİF GÜLER

ASLIHAN ELİBOL

YILMAZ DAĞDELEN

MUSTAFA ALKAN KÜÇÜKLER

NAZLI ASPAY ŞENER

AFFAN MAHMUT KEÇECİ

ARZU BAŞKAN

ÖMER LÜTFİ ÖZENÇ

İYİ Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayları

ERSİN BEYAZ

SEYİTHAN İZSİZ

AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU

ŞÜKRÜ KULEYİN

CELAL KARAPINAR

HAMZA YURTSEVER

SELÇUK KEDİ

MEHTAP NAZAN GÖKTAŞ

METİN BOZKURT

FEVZİ FATİH OĞUZ

ETHEM BAYKAL

ÜLKÜ AYAYDIN

DOĞAN AVCI

ADNAN SİNAN ÇAKIROĞLU

AYHAN BÖLÜKBAŞI

METE KOCA

SURURİ KARABAL

NAZMİYE İZGİN

SEVİNÇ GÜMÜŞ

MEHMET ALİ UYKUR

ZEKİ BULGAN

ARZU ÖNŞEN

ŞULE AĞAÇAYAK ERSOY

HÜRANA GÜNGÖR

MELİHA APAYDIN

ARZU ŞİMŞEK

BUSE ALBAYRAK

MERYEM TANRIVERDİ GÖKTAŞ

ATAKAN ÖZKAN

HASAN KAYA

ŞEREF TAMTÜRK

ASİYE KÜÇÜKYILMAZ

BURAK USTALI

KÜRŞAT ÖZER

SELMA SARICIOĞLU ÇALIŞKAN

FİLİZ ÇELİK

YEŞİL SOL PARTİ İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- SIRRI SÜREYYA ÖNDER

2- KEZİBAN KONUKCU KOK

3- HAKAN ÖZTÜRK

4- TURGUT ÖKER

5- DERSİM DAĞ

6- ÖZTÜRK TÜRKDOĞAN

8- ABDULCEBAR BARIŞ

10- TUNCAY GÖKÇE

11- ERDAL GÜZEL

12- PERVİN TUNBUL

13- AYHAN ERGENÇ

14- ÇİĞDEM BEKİROĞLU SADİOĞLU

15- DEVRİM ŞİMŞEK

16- BURCU AYYILDIZ

17- BEKİR KIRICI

18- SILA ÖZTÜRK

19- HÜSNÜ ALKAN

20- ÖZGÜL BİNGÖL

21- ALAETTİN ALTINTAŞ

22- NİLAY KUŞ

24- CEVRİYE AYDIN

25- ALİ ŞENGÜL

26- ZEKİNE TÜRKERİ

27- İSHAK KARAKAŞ

28- AYŞE TEPE DOĞAN

29- ALİ DOĞAN

30- AYTEN BİNGÖL

31- REŞİT KÖÇEROĞLU

32- ROZERİN KAYA

33- NEFİSE AKSOY

34- YILMAZ CESUR

35- YAĞMUR KAVAK

YEŞİL SOL PARTİ İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- CENGİZ ÇİÇEK

2- ÖZGÜL SAKİ

3- HASAN KAYA CEMAL

4- ONUR HAMZAOĞLU

5- KAMİLE KANDAL

6- HIDIR KARADAŞ

10- DİLŞAT CANBAZ KAYA

11- ERDAL DOĞAN

12- AYŞEN AKSOY

13- AHMET SAYMADİ

14- MENEKŞE KIZILDERE

15- CELAL ALPHAN

16- HAZAN İLİK

17- SERVET GÜZEL

18- BERFİN POLAT

19- MUSTAFA ÖZTÜRK

21- ŞADİ ÖZDEMİR

22- MEHMET TİMURTAŞ

23- NURAY ONUK

24- ABDURRAHMAN ÖZTÜRK

25- GÜNER BASUT

26- GÖKHAN ÇETİN

YEŞİL SOL PARTİ İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- ÇİĞDEM KILIÇGÜN UÇAR

2- İSKENDER BAYHAN

3- ÇİÇEK OTLU

4- CELAL FIRAT

5- CEMİL GÜNGÖREN

6- KEREM FIRTINA

7- İLKNUR BİROL

8- ABDULHAKİM DAŞ

9- ÇİÇEK ARIÇ

10- EDİP ARSLAN

11- ERDAL ATAŞ

14- FERDİ YAMAR

15- NALAN ÇELİK

16- UĞUR ŞEKER

17- NEVRİM KOTANOĞLU

18- YUSUF YALVAÇ

19- GÜLFİRAZ SAĞLIK

20- HÜSEYİN ÇALİŞCİ

21- ELİF BAYSAL

22- NİZAMETTİN ÖZTÜRK

23- ÖZGÜL BAYDOĞAN

24- ERCAN SAĞLAM

25- NESRİN ARSLAN

26- FAİK DELİ

27- FATMA KÖMÜRCÜ

28- HÜSEYİN FİDANBOY

29- LEVENT GÖKÇEK

30- AYŞE CENGİZ

31- ABDURRAZAK EKİNCİ

32- ŞABAN ROŞAN IŞIKTAŞ

33- PINAR KAYALAR

34- MEHMET ŞERİF ÖNER

35- ERGÜN ŞİMŞEK

36- İRFAN HÜLAKÜ

2023 seçimi: İstanbul seçim sonuçları

İstanbul Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)

na göre, Erdoğan oyların yüzde 50’sini alırken, Muharrem İnce İstanbul Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 36.9’unu aldı. Selahattin Demirtaş ise oyları yüzde 7,2’sini Meral Akşener oyların yüze 4,8, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,9’unu aldı.

İstanbul milletvekili genel seçim sonuçları (2018)

: Cumhur İttifakı oy oranı % 51 olurken, AK Parti 51, MHP 8 milletvekili çıkardı. İstanbul seçim sonucu Millet İttifakı ise oyların yüzde 35,9’unu aldı ve CHP 27, HDP 12, İYİ Parti 8 milletvekili çıkardı.

İstanbul’da hangi parti ne kadar oy aldı? İstanbul’da hangi parti kazandı?

  1. AK Parti % 42,7
  2. CHP % 26,4
  3. HDP % 12,7
  4. MHP % 8,3
  5. İY Parti % 8

İstanbul yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)

İstanbul yerel seçim sonuçları: CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu oyların % 54,21’ini alırken, AK Parti adayı Binali Yıldırım ise oyların % 44,99’unu aldı.

İstanbul İl Genel Meclisi seçim sonuçları (2019)

  1. AK Parti % 45,58
  2. CHP % 38,54
  3. HDP % 4,01
  4. İYİ Parti % 3,47
  5. Saadet Partisi % 2,63

Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları - 24 Haziran 2018

Milletvekili Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018 Genel Seçim

31 Mart 2019 Türkiye Geneli Yerel Seçim Sonuçları

AK Parti'nin masasındaki son anket sonuçları canlı yayında açıklandı: İşte en güncel seçim anket sonuçları
AK Parti'nin masasındaki son anket sonuçları canlı yayında açıklandı: İşte en güncel seçim anket sonuçları

14 Mayıs 2023 seçimleri için takvim işliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan cumhurbaşkanlığı için yarışacak. DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti seçime CHP listesinden girecek. Seçime sayılı günler kala son anket sonuçları da ardı ardına geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anketlere göre hem başkanlık hem Meclis seçimlerinde açık ara öndeyiz" dedi. Genar ve Areda Survey son seçim anketini paylaştı. Erdoğan ilk turda kazanıyor. Peki AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Erdoğan’ın oy oran nedir? Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı ne kadar oy alıyor? İşte AK Parti’nin yaptırdığı anket sonuçları.

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