İstanbul seçim sonuçları
İstanbul’da bulunan 39 ilçe seçim sonucu ile İstanbul cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucunu kapsayan İstanbul ilçe seçim sonuçları, sadece merkezi ile değil ilçeleri ile beraber sorgulanıyor ve Esenyurt seçim sonuçları, Pendik seçim sonuçları, Bağcılar seçim sonuçları, Küçükçekmece seçim sonuçları gibi aramalar yapılıyor. İstanbul 98 milletvekilini Meclis’e gönderiyor.
Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçiminde yurt içinde 190 bin 736 sandık kurulacağını açıkladı. Oy kullanabilecek kişi sayısı ise 60 milyon 904 bin 499 kişi. Böylelikle yurt içi ve yurt dışı toplamda 64 milyon 191 bin 285 seçmen bulunuyor. İşte 14 Mayıs 2023 seçimleri partilerin milletvekili adayları.
AK PARTİ İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- MURAT KURUM
2- ERKAN KANDEMİR
3- HASAN TURAN
4- MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT
5- HULUSİ ŞENTÜRK
6- MUSTAFA HULKİ CEVİZOĞLU
7- TUĞBA IŞIK ERCAN
8- İSMAİL ERDEM
9- YAHYA ÇELİK
10- BEHİYE EKER
11- SERKAN BAYRAM
12- ÜMMÜGÜLŞEN ÖZTÜRK
13- AZMİ EKİNCİ
14- NURETTİN ALAN
15- FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN
16- LEMAN YENİGÜN
17- ESMA ERSİN
18- UMUT ARMAN SONAY
19- ALİ SEVİNÇ
20- MAHMUT EMİNMOLLAOĞLU
21- RÜSTEM KABİL
22- ALİ YAZLI
23- AYDOĞAN AHIAKIN
24- ZEYNETTİN AYDIN
25- CEMAL DONAT
26- EBRU SARACOĞLU
27- AYŞEGÜL ESRA ATİK
28- FATİH ÖGÜN
29- ZEYNEP BAYIR
30- MURAT AÇIK
31- VELİ ARSLAN
32- YUNUS FIRAT AYDIN
33- MUSTAFA NAİM YAĞCI
34- FURKAN GÖKGÖZ
35- NURETTİN ALAGÖZ
AK PARTİ İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
İSTANBUL-2 1 SÜLEYMAN SOYLU
İSTANBUL-2 2 HALİT YEREBAKAN
İSTANBUL-2 3 RABİA KALENDER İLHAN
İSTANBUL-2 4 MEHMET ÖNDER AKSAKAL
İSTANBUL-2 5 MUSTAFA DEMİR
İSTANBUL-2 6 İSMAİL EMRAH KARAYEL
İSTANBUL-2 7 ZAFER SIRAKAYA
İSTANBUL-2 8 BÜŞRA PAKER
İSTANBUL-2 9 SEVAN SIVACIOĞLU
İSTANBUL-2 10 DERYA AYAYDIN
İSTANBUL-2 11 ADEM YILDIRIM
İSTANBUL-2 12 SENA NUR ÇELİK
İSTANBUL-2 13 AHMET BİLAL KIYMAZ
İSTANBUL-2 14 HÜSEYİN EROĞLU
İSTANBUL-2 15 ENES EMİNOĞLU
İSTANBUL-2 16 AHMET HAMDİ ÇAMLI
İSTANBUL-2 17 EMRE USTAOSMANOĞLU
İSTANBUL-2 18 ŞEVKİ ŞAR
İSTANBUL-2 19 CAHİT ALTUNAY
İSTANBUL-2 20 ÖMER FUAT GÜNDAY
İSTANBUL-2 21 ORHAN NARİN
İSTANBUL-2 22 SELÇUK KAR
İSTANBUL-2 23 KEMAL OĞUZ KIDİL
İSTANBUL-2 24 FERŞAT YILDIRIM
İSTANBUL-2 25 ECRİN NAZLI İNAN
İSTANBUL-2 26 NAZİF BARIŞ ÇİFTÇİOĞLU
İSTANBUL-2 27 BEŞİR AÇIKÇA
AK PARTİ İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
İSTANBUL-3 1 NUMAN KURTULMUŞ
İSTANBUL-3 2 ÖZLEM ZENGİN
İSTANBUL-3 3 CÜNEYT YÜKSEL
İSTANBUL-3 4 ZEKERİYA YAPICIOĞLU
İSTANBUL-3 5 HALİS DALKILIÇ
İSTANBUL-3 6 RÜMEYSA KADAK
İSTANBUL-3 7 OĞUZ ÜÇÜNCÜ
İSTANBUL-3 8 BAYRAM ŞENOCAK
İSTANBUL-3 9 ŞAMİL AYRIM
İSTANBUL-3 10 SEDA GÖREN BÖLÜK
İSTANBUL-3 11 NİLHAN AYAN
İSTANBUL-3 12 YILDIZ KONAL SÜSLÜ
İSTANBUL-3 13 ŞENGÜL KARSLI
İSTANBUL-3 14 YÜCEL ARZEN HACIOĞULLARI
İSTANBUL-3 15 HALİME KÖKCE
İSTANBUL-3 16 MEHMET SARI
İSTANBUL-3 17 NEVZAT ŞATIROĞLU
İSTANBUL-3 18 EKREM GÖRÇEKER
İSTANBUL-3 19 NECATİ KARAGÖZ
İSTANBUL-3 20 RASİM ERDOĞMUŞ
İSTANBUL-3 21 YUSUF ASLAN
İSTANBUL-3 22 MUSTAFA KORKUT
İSTANBUL-3 23 MUTLU BOZOĞLU
İSTANBUL-3 24 FETİ AHMET BALIN
İSTANBUL-3 25 OKTAY ŞAMDANLI
İSTANBUL-3 26 MEHMET YILDIZ
İSTANBUL-3 27 YILMAZ DURMUŞ
İSTANBUL-3 28 NEVİN MİNE VURAL
İSTANBUL-3 29 MEMET YALÇIN
İSTANBUL-3 30 NAZİF ÇETİN
İSTANBUL-3 31 RAMAZAN ARKAN
İSTANBUL-3 32 HARUN ÇELİK
İSTANBUL-3 33 RASİM YAĞAR
İSTANBUL-3 34 CEMAL TOPTANCI
İSTANBUL-3 35 RECEP SEYYAR
İSTANBUL-3 36 ALİ ÇİÇEK
CHP İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. OĞUZ KAAN SALICI
2. GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ
3. FETHİ AÇIKEL
4. GÖKHAN GÜNAYDIN
5. BİROL AYDIN (SAADET PARTİSİ)
6. AHMET ERSAGUN YÜCEL (İYİ PARTİ)
7. ELİF ESEN (DEVA)
8. HASAN KARAL (DEVA)
9. CEMAL ENGİNYURT (DP)
10. SELİM TEMURCİ (GELECEK PARTİSİ)
11. ALİ GÖKÇEK
12. SUAT ÖZÇAĞDAŞ
13. ÖZCAN BARİPOĞLU
14. SEVGİ KILIÇ
15. OLGUN ÇELİK
16. DOĞAN ÇAKMAK
17. KENAN OTLU
18. EFENDİ ARGUNŞAH
19. MURAT KANTEKİN
20. AYSEMİN GÜLMEZ
21. AHMET CAN YILMAZ
22. EBRU ZOR
23. ERDOĞAN ERDEN
24. FÜSUN SÖKMEZ
25. NECLA ERDEM
26. BÜLENT KULKULOĞLU
27. GÜLLÜ SARAN
28. YÜCEL OTO
29. NECDET AY
30. ELİFE GAMZE ÖZTÜRK
31. HAKAN BEKAR
32. DURSUN CAN KIRTORUN
33. MURAT GÖKHAN OFLUOĞLU
34. HALE DİLEK TOSUN
35. ABDULLAH ONUR BİLDİRİCİ
CHP İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Namık Tan,
2. Yunus Emre,
3. Gökhan Zeybek,
4. Enis Berberoğlu,
5. Mustafa Kaya (Saadet Partisi),
6. Yüksel Mansur Kılınç,
7. İsa Mesih Şahin (Gelecek Partisi),
8. Evrim Rızvanoğlu (DEVA),
9. Berna Sukas (İYİ Parti),
10. Fuat Yıldırım,
11. Onur Aydın (İYİ Parti),
12. Işık Öğütçü,
13. Soner Özimer,
14. Mehmet Ali Yüksel,
15. Şaban Karaaslan,
16. Elmas Arus,
17. Muharrem Naci Temiz,
18. Selim Yalınkılıç,
19. Gözde Fil,
20. Bülent Ütebay,
21. Mehmet Süleyman Türker,
22. Yiğit Hüseyin Numan Bıçaklı,
23. Ali Arman,
24. Bediha Büyükgebiz,
25. Özgür Nemutlu,
26. Ezgi Pekşen,
27. Refik Ersin Eroğlu.
CHP İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1. Engin Altay,
2. Erdoğan Toprak,
3. Türkan Elçi,
4. İlhan Kesici,
5. Zeynel Emre,
6. Mustafa Yeneroğlu (DEVA),
7. Bülent Kaya (Saadet Partisi),
8. Doğan Demir (Gelecek Partisi),
9. Özgür Karabat,
10. Medeni Yılmaz (DEVA),
11. Turan Taşkın Özer,
12. Doruk Bulut,
13. Oğuz Kemal Yakar,
14. Turgay Özcan,
15. Fevzi Donat,
16. Utku Caner Çaykara,
17. Hüseyin Remzi Gökbulak,
18. Bayram Ali Çeşmeci,
19. Recep Karakoç,
20. Burak Yıldırım,
21. Eda Kurt,
22. Kazım Özeren,
23. Margarit Dikme,
24. Mehtap Albayrak,
25. Nazlı Akyüz,
26. Özlem Durdağıdokuyucu,
27. Sinam Karahan,
28. Sinem Özcan,
29. Süleyman Şafak,
30. Cemal Doğan,
31. Hüseyin Arda Engizek,
32. Turgut Koç,
33. Server Gökmen,
34. Ender Unutanersözlü,
35. Neşe Kıyık,
36. Yaren Karaca
MHP İstanbul 1. bölge milletvekili adayları
1 EDİP SEMİH YALÇIN
2 İZZET ULVİ YÖNTER
3 MEMET BÜLENT KARATAŞ
4 NEVZAT ÜNLÜTÜRK
5 MURAT ŞAHİN
6 ŞAHİN GÜRZ
7 FADİME ERSOY DURSUN
8 BÜŞRA DÜZGÜN KAYA
9 HİLAL DİLBER
10 AFŞİN BİRBEN
11 İREM ÇELİK
12 ERDEM DOĞRUER
13 YİĞİT EMRE ALTUN
14 FATİH ERYILMAZ
15 FEVZİYE HASASU
16 BAYRAM BİNİCİ
17 AYSUN TURGUT BEŞOLUK
18 SELÇUK GÜVEN ÜLKER
19 GÖKSAL BEŞKAYA
20 FİKRİ AY
21 İLKER ÇAKIROĞLU
22 YUNUS EMRE DURMUŞ
23 ŞENEL USTABAŞI
24 GÖKMEN KAYIKÇI
25 CEMAL ALTUNHAN
26 FATİH KAYA
27 MAHMUT COŞKUN
28 MURAT CAN AYDIN
29 SERDAR BIYIKOĞLU
30 MÜCAHİT GÜNGÖR
31 MUSTAFA YETER
32 HALİL İBRAHİM UZ
33 SUAT ALTUNKAYNAK
34 UMUT AKBULUT
35 GÖKHAN ALPASLAN
MHP İstanbul Milletvekili Adayları 2. bölge
1 CELAL ADAN
2 CEMAL ÇETİN
3 FERHAT ÇAKIROĞLU
4 NUR TUĞBA AKTAY
5 NİYAZİ PAKSOY
6 BİROL GÜR
7 YÜKSEL KALECİ
8 GÜLLÜ YENER
9 MAHMUT YALÇIN
10 TUĞRUL GÖK
11 AYHAN ARAS
12 FEİME AKINCI
13 NEVRA İMAMOĞLU
14 MEHMET ÇETİN
15 RECEP YAVAŞ
16 ALİ ATABEYOĞLU
17 ERHAN ÜSTÜNBAŞ
18 SERKAN BÜYÜK
19 MURAT SANCAK
20 ERKAN ÖZÇELİK
21 CANER ÖNER
22 BEYDA NUR AYÇETİN
23 FERDA KAPUCUOĞLU
24 NECDET ÖZTÜRK
25 SERDAR DOYURAN
26 ALİCAN ERDOĞAN
27 CELAL DENİZ
MHP İstanbul 3. bölge Milletvekili Adayları
1 FETİ YILDIZ
2 İSMAİL FARUK AKSU
3 HAYATİ ARKAZ
4 ARZU ERDEM
5 GÖKHAN TÜRKEŞ ÖNGEL
6 DAVUT HASKIRIŞ
7 AHMET SAVAŞ ÇOLAK
8 ÖZGE TEKOĞULLARI
9 AYLİN YÜKSEL ÜLKER
10 METİN ARI
11 BAHATTİN ŞENGÜL
12 OSMAN BÜYÜKKAYA
13 UYGAR ORAL ÖZTÜRK
14 ALPARSLAN ÇATAK
15 İLKAY KAYMAK
16 DİLARA ERKUT
17 ASLIHAN SOYLU
18 MUSTAFA SEPİN
19 JASMİNA TÜRKOĞLU
20 VOLKAN BÜYÜKUSTA
21 NERGİS GÖK
22 OKAN DEMİR
23 MESUT YILDIRIM
24 MUSTAFA ALP
25 MEHMET BAŞAK
26 MEHMET ŞENER ÇELİK
27 BEKİR SITKI KARAUSTA
28 MEHMET GALİP DERE
29 ENES YILMAZ
30 MEHMET SIDDIK KAPLAN
31 HAKAN ÖZTÜRK
32 HAKAN TOPSAKAL
33 FATİH MEHMET ÇETİNKAYA
34 MEHMET ALİ ÖZEL
35 MUHAMMED RAFET YİĞİT
36 BÜLENT ÖZCAN
İYİ Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayları
NİMET ÖZDEMİR
BURAK AKBURAK
MUSTAFA CİHAN PAÇACI
BAVER MİROĞLU
DURSUN ÇOLAK
TAHA ORHUN ERTÜRKMEN
ALİ COŞKUN
EMİNE KÜÇÜKALİ
RAŞİT EMİR SÜER
MURAT KARAMAN
VEDAT BAYRAM
YÜCEL COŞKUN
OĞUZHAN HASAR
HATİCE DİLRUBA OĞULCUKLU
CEVAT SARAÇ
EMRE ZENGİN
MERAL ALEMDAR
AHMET ÇELEBİ
AHMET SELÇUK CAN
İHSAN ÖNDER ALBAYRAK
AYSEL KIRALİ
HÜLYA ARICI
UĞUR HÜSEYİN HASANÇEBİ
BARIŞ TAVLAŞOĞLU
KADİR KÜRŞAT ARSLAN
BÜLENT ASLAN
RAMAZAN UĞURAL
MEHMET ERİŞEN
ARİF TEVETOĞLU
AYŞE KIRAÇ
ERDAL DEMİR
SEDAT GÜRKAN
SEVİM DEMİR
CELAL MAHMUT SOLAK
NAZLI YURDUSEVEN
İYİ Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayları
MEHMET SATUK BUĞRA KAVUNCU
SALİM ENSARİOĞLU
BAHATTİN BAHADIR ERDEM
ECE GÜNER
HATİCE CEREN YILMAZ
HATİCE KAYALI
MÜJDAT ÖZTÜRK
MUSTAFA YAZICI
ABDULLAH ŞALCI
ALİ ÇELİK
FİSUN MEHLİKA TOCA
YILDIRAN ÖZEL
ALİ AKGÜN
ERİŞ CESUR
BARBAROS HAYRETTİN MAHİROĞULLARI
ERHAN ÖZKAN
BİLAL UZUN
GÖKHAN KARGI
HASAN HOŞBEN
RAİF GÜLER
ASLIHAN ELİBOL
YILMAZ DAĞDELEN
MUSTAFA ALKAN KÜÇÜKLER
NAZLI ASPAY ŞENER
AFFAN MAHMUT KEÇECİ
ARZU BAŞKAN
ÖMER LÜTFİ ÖZENÇ
İYİ Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayları
ERSİN BEYAZ
SEYİTHAN İZSİZ
AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU
ŞÜKRÜ KULEYİN
CELAL KARAPINAR
HAMZA YURTSEVER
SELÇUK KEDİ
MEHTAP NAZAN GÖKTAŞ
METİN BOZKURT
FEVZİ FATİH OĞUZ
ETHEM BAYKAL
ÜLKÜ AYAYDIN
DOĞAN AVCI
ADNAN SİNAN ÇAKIROĞLU
AYHAN BÖLÜKBAŞI
METE KOCA
SURURİ KARABAL
NAZMİYE İZGİN
SEVİNÇ GÜMÜŞ
MEHMET ALİ UYKUR
ZEKİ BULGAN
ARZU ÖNŞEN
ŞULE AĞAÇAYAK ERSOY
HÜRANA GÜNGÖR
MELİHA APAYDIN
ARZU ŞİMŞEK
BUSE ALBAYRAK
MERYEM TANRIVERDİ GÖKTAŞ
ATAKAN ÖZKAN
HASAN KAYA
ŞEREF TAMTÜRK
ASİYE KÜÇÜKYILMAZ
BURAK USTALI
KÜRŞAT ÖZER
SELMA SARICIOĞLU ÇALIŞKAN
FİLİZ ÇELİK
YEŞİL SOL PARTİ İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- SIRRI SÜREYYA ÖNDER
2- KEZİBAN KONUKCU KOK
3- HAKAN ÖZTÜRK
4- TURGUT ÖKER
5- DERSİM DAĞ
6- ÖZTÜRK TÜRKDOĞAN
8- ABDULCEBAR BARIŞ
10- TUNCAY GÖKÇE
11- ERDAL GÜZEL
12- PERVİN TUNBUL
13- AYHAN ERGENÇ
14- ÇİĞDEM BEKİROĞLU SADİOĞLU
15- DEVRİM ŞİMŞEK
16- BURCU AYYILDIZ
17- BEKİR KIRICI
18- SILA ÖZTÜRK
19- HÜSNÜ ALKAN
20- ÖZGÜL BİNGÖL
21- ALAETTİN ALTINTAŞ
22- NİLAY KUŞ
24- CEVRİYE AYDIN
25- ALİ ŞENGÜL
26- ZEKİNE TÜRKERİ
27- İSHAK KARAKAŞ
28- AYŞE TEPE DOĞAN
29- ALİ DOĞAN
30- AYTEN BİNGÖL
31- REŞİT KÖÇEROĞLU
32- ROZERİN KAYA
33- NEFİSE AKSOY
34- YILMAZ CESUR
35- YAĞMUR KAVAK
YEŞİL SOL PARTİ İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- CENGİZ ÇİÇEK
2- ÖZGÜL SAKİ
3- HASAN KAYA CEMAL
4- ONUR HAMZAOĞLU
5- KAMİLE KANDAL
6- HIDIR KARADAŞ
10- DİLŞAT CANBAZ KAYA
11- ERDAL DOĞAN
12- AYŞEN AKSOY
13- AHMET SAYMADİ
14- MENEKŞE KIZILDERE
15- CELAL ALPHAN
16- HAZAN İLİK
17- SERVET GÜZEL
18- BERFİN POLAT
19- MUSTAFA ÖZTÜRK
21- ŞADİ ÖZDEMİR
22- MEHMET TİMURTAŞ
23- NURAY ONUK
24- ABDURRAHMAN ÖZTÜRK
25- GÜNER BASUT
26- GÖKHAN ÇETİN
YEŞİL SOL PARTİ İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- ÇİĞDEM KILIÇGÜN UÇAR
2- İSKENDER BAYHAN
3- ÇİÇEK OTLU
4- CELAL FIRAT
5- CEMİL GÜNGÖREN
6- KEREM FIRTINA
7- İLKNUR BİROL
8- ABDULHAKİM DAŞ
9- ÇİÇEK ARIÇ
10- EDİP ARSLAN
11- ERDAL ATAŞ
14- FERDİ YAMAR
15- NALAN ÇELİK
16- UĞUR ŞEKER
17- NEVRİM KOTANOĞLU
18- YUSUF YALVAÇ
19- GÜLFİRAZ SAĞLIK
20- HÜSEYİN ÇALİŞCİ
21- ELİF BAYSAL
22- NİZAMETTİN ÖZTÜRK
23- ÖZGÜL BAYDOĞAN
24- ERCAN SAĞLAM
25- NESRİN ARSLAN
26- FAİK DELİ
27- FATMA KÖMÜRCÜ
28- HÜSEYİN FİDANBOY
29- LEVENT GÖKÇEK
30- AYŞE CENGİZ
31- ABDURRAZAK EKİNCİ
32- ŞABAN ROŞAN IŞIKTAŞ
33- PINAR KAYALAR
34- MEHMET ŞERİF ÖNER
35- ERGÜN ŞİMŞEK
36- İRFAN HÜLAKÜ
2023 seçimi: İstanbul seçim sonuçları
İstanbul Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)
İstanbul milletvekili genel seçim sonuçları (2018)
İstanbul’da hangi parti ne kadar oy aldı? İstanbul’da hangi parti kazandı?
- AK Parti % 42,7
- CHP % 26,4
- HDP % 12,7
- MHP % 8,3
- İY Parti % 8
İstanbul yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)
İstanbul yerel seçim sonuçları: CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu oyların % 54,21’ini alırken, AK Parti adayı Binali Yıldırım ise oyların % 44,99’unu aldı.
İstanbul İl Genel Meclisi seçim sonuçları (2019)
- AK Parti % 45,58
- CHP % 38,54
- HDP % 4,01
- İYİ Parti % 3,47
- Saadet Partisi % 2,63