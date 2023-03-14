İstanbul TOKİ kura tarihleri; Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca, Esenler, Silivri, Tuzla ilçelerinde yapılması planlanan konutlar için başvuruda bulunan kişiler tarafından merak konusu oldu. 250 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da 50 bin konut yapılacak. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklamada bulundu. İşte; Çatalca, Arnavutköy, Esenler, Başakşehir, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri...

TOKİ İSTANBUL KURA TARİHLERİ BELLİ OLDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında “İlk Evim” projesinde kura çekimleri İstanbul’da 16 Mart- 19 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül’de açıkladığı ve ilk kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan “İlk Evim” projesinde kura çekimlerinde sona gelindi. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen kura çekimleri 6 Mart tarihinde Ankara’da başlayarak kalan diğer illerle devam etti.

İstanbul’da inşa edilecek 50 bin sosyal konutun kura çekimleri Tuzla’da başlayacak. Kura çekimleri 16-29 Mart tarihleri arasında 20 bin 920 hak sahibi için Tuzla Belediyesi’nde gerçekleştirilecek.

Çatalca için 540 ve Selimpaşa için 200 hak sahibi için 30 Mart’ta noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi Silivri Alibey Spor Salonu’nda yapılacak.

Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 28 bin 340 hak sahibi için yapılacak sosyal konutun kuraları da 1- 19 Nisan tarihleri arasında Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu’nda noter huzurunda çekilecek.

İstanbul’da kuralarıyla birlikte “İlk Evim” projesi kuraları sona erecek.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

TOKİ kura çekimi canlı yayın üzerinden yayınlanıyor. TOKİ kura çekiliş sonuçları e-evlet sistemi üzerinden sorgulanabilir.







