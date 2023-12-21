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İstanbul TOKİ müstakil ve müşterek arsa yerleri belli oldu! Milyonları ilgilendiren açıklama TOKİ’den geldi: İki ilçenin adını verdi...

İstanbul’da TOKİ müstakil arsa ve müşterek arsa kurası sonucu belli oldu. Kurada ismi çıkan vatandaşların TOKİ ‘İlk Evim Arsa’ ve ‘İlk İş Yerim’ kampanyasında başvurular, 10 Ekim 7 Kasım tarihleri arasında alındı. İstanbul’da TOKİ arsa yerlerini merak ediyorken yerlerinde Aralık ayında belli olması bekleniyordu. Bugün X sosyal medya platformunda TOKİ arsa yerleri ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bir vatandaş arsa yerlerinin neresi olduğuna dair bir soruyu sordu. Bu soru üzerine, TOKİ İstanbul müstakil arsa ve müşterek arsa yerleri hakkında resmi Twitter hesabından açıklama yaptı: TOKİ arsa yerleri hakkında iki ilçenin adını verdi. Peki İstanbul TOKİ müstakil arsa ve müşterek arsalar nerede, hangi ilçelerde olacak? İşte detaylar.

18:58 - 21/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 19:02 - 21/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
TOKİ İstanbul müşterek ve müstakil arsa yerleri için iki ilçenin adını verdi.
TOKİ İstanbul müşterek ve müstakil arsa yerleri için iki ilçenin adını verdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (
TOKİ
) tarafından yayımlanan sosyal konut projesi takvimi kapsamında "
İlk Evim
" İstanbul kura çekimleri 16 Mart-19 Nisan tarihleri arasında tamamlandı.
TOKİ İstanbul müstakil arsa
kurasında ismi çıkan vatandaşlar bir yandan TOKİ arsa yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını sorgularken diğer yandan da
TOKİ müstakil arsa yerleri
İstanbul’un hangi ilçelerinde olacak? sorusunu cevap arıyordu.
TOKİ İstanbul arsalarının plandaki yerleri belli oldu
. Beklenen açıklama TOKİ’den geldi. İşte detaylar.

TOKİ İLK EVİM ARSALARDA SON DURUM NEDİR?

İstanbul Merkez İlkevim Müşterek Arsa Projesi 28 bin 954 parsele yapılan başvuruların tamamı kabul edilmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “İlk Evim Arsa” projesinde 145 projede imar çalışmasını tamamladı. 69 il ve 624 ilçede belirlenen bin 70 projede toplam 246 milyon metrekare alanda plan çalışması sürüyor. 145 projede 75 milyon metrekarelik alanda imar çalışmasının tamamlandığı biliniyordu. Sosyal medya üzerinden bir vatandaş ‘İstanbul müstakil arsaların konumu nerede olduğunun bilgisini açıklarmısınız?’ sorusunu sordu. Bu soruya TOKİ’den İstanbul’da müstakil arsa yerlerinin nerede olacağına ilişkin iki ilçenin adı zikredilerek cevap verildi.

İSTANBUL’DA TOKİ MÜSTAKİL VE MÜŞTEREK ARSA YERLERİ NEREDE OLACAK?

TOKİ tarafından sosyal medya üzerinde verilen cevapta şu ifadelere yer verildi, “
İstanbul ilindeki müstakil ve müşterek arsa üretim bölgelerinin Silivri ve Büyükçekmece ilçelerinde olması planlanmaktadır. Halihazırda bu alanların, mülkiyet ve imar planlama işlerine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Takipte kalarak bilgi edinebilirsiniz
.”

TOKİ 69 il ve 624 ilçede arsa projelendirme çalışmalarına start verdi! Müstakil arsalar tapuları ne zaman verilecek?
TOKİ 69 il ve 624 ilçede arsa projelendirme çalışmalarına start verdi! Müstakil arsalar tapuları ne zaman verilecek?

TOKİ arsa teslim tarihleri, kura sonucu hak sahibi olan vatandaşların gündeminde. ‘İlk Evim Arsa’ ve ‘İlk İş Yerim’ kampanyasında başvurular, 10 Ekim 7 Kasım 2022 tarihleri arasında alındı. TOKİ arsa kura çekimleri de 19 Nisan’da son buldu. TOKİ’den konut hakkına sahip olan vatandaşlar TOKİ konutları teslim tarihlerini sorguluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İlk Evim arsalarda projelendirme çalışmalarını sürdürüyor. 145 projede 75 milyon metrekarelik imar çalışması tamamlandı. Peki TOKİ ilk evim arsa inşaatları ne zaman başlayacak? TOKİ arsaları ne zaman teslim edilecek? TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar.


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