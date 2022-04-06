İETT zamlı tarif ile yeni ulaşım ücretleri: Tam bilet, öğrenci bileti, aylık otobüs biletleri ne kadar oldu?
İETT zammı sonrası tam ve öğrenci aylık akbil fiyatları değişti. Zamlı İETT tarifesinin yeni ücretleri vatandaşlar tarafından merak kazandı. UKOME’de toplu ulaşım ücretine yüzde 40 zam talebi oy çokluğu ile kabul edildi. Peki, İETT zammı yüzde kaç oldu, zamlı tarifeye göre iett tam ve öğrenci bilet ücreti ne kadar, kaç TL?
Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM), UKOME toplantısında akaryakıta gelen zamlar ile ÖTV muafiyeti gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yeniden değerleme oranında yüzde 40 zam önerildi.
İETT ULAŞIM ÜCRETLERİNE NE KADAR ZAM GELDİ?
Tam bilet 5.48 TL'den 7.67 TL'ye,
Tam abonman 430 TL'den 602 TL'ye
Öğrenci abonman 78 TL'den 109 TL'ye
İlk aktarma 3.92'den 5.48 TL'ye çıkarılması önerildi.