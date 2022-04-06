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Özgün İETT zamlı tarif ile yeni ulaşım ücretleri Tam bilet, öğrenci bileti, aylık otobüs biletleri ne kadar oldu?
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İETT zamlı tarif ile yeni ulaşım ücretleri: Tam bilet, öğrenci bileti, aylık otobüs biletleri ne kadar oldu?

İETT zammı sonrası tam ve öğrenci aylık akbil fiyatları değişti. Zamlı İETT tarifesinin yeni ücretleri vatandaşlar tarafından merak kazandı. UKOME’de toplu ulaşım ücretine yüzde 40 zam talebi oy çokluğu ile kabul edildi. Peki, İETT zammı yüzde kaç oldu, zamlı tarifeye göre iett tam ve öğrenci bilet ücreti ne kadar, kaç TL?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Ulaşım Ücretlerine Ne Kadar Zam Geldi? İETT yeni tarifesi!
iett bilet fiyatları

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM), UKOME toplantısında akaryakıta gelen zamlar ile ÖTV muafiyeti gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yeniden değerleme oranında yüzde 40 zam önerildi.

İETT ULAŞIM ÜCRETLERİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

Tam bilet 5.48 TL'den 7.67 TL'ye,

Tam abonman 430 TL'den 602 TL'ye

Öğrenci abonman 78 TL'den 109 TL'ye

İlk aktarma 3.92'den 5.48 TL'ye çıkarılması önerildi.

Sarı taksi açılış ücreti 7 TL'den 9.8 TL'ye,

taksi kısa mesafe ücreti 20 TL'den 28 TL'ye,

minibüs indi-bindi 3.75'ten 5.25'e çıkarıldı.

Okul servis ücreti 0-1 km 396 TL'den 554 TL'ye,

personel servis ücreti 211 TL'den 295 TL'ye

Taksi Dolmuş (Kadıköy-Bostancı) 7.25 TL'den 10 TL'ye çıkarıldı.

Beyoğlu’nda freni patlayan İETT otobüsü 4 araca çarptı
FOTOĞRAF 9
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Olay, saat 12.20 sıralarında Hasköy Kalaylıbahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolcu almak için durağa yaklaşmaya çalışan 34 YN 6304 plakalı 54HT Kasımpaşa- Taksim Harbiye İETT otobüsünün bir anda freni patladı.
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Halis Usar yönetimindeki boş otobüs, içerisinde 3 kişinin bulunduğu 34 TN 0423 plakalı otomobile çarparak sürüklemeye başladı. Hızını alamayan İETT otobüsü daha sonra yol kenarındaki park halinde bulunan 3 araca çarparak durabildi.
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Olay yerine vatandaşların ihbarıyla hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 34 TN 0423 plakalı araçta bulunan 2'si yaşlı kadın olmak üzere 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan araçlar kullanılamaz hale geldi.<br>
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Kaza anını anlattılar<br>Park halindeki siyah lüks minibüsü kullanılamaz hale gelen Gökhan Gümüş, “Benim aracım park halindeydi. Ben evdeydim. Otobüs de bildiğim kadarıyla yukarıdan gelmiş. Önce benim aracıma mı çarptı bilmiyorum. Bütün araçlara çarpıyor. Bir ay önce de kaza olmuştu” dedi.
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Freni patlayan İETT otobüsünün şoförü Halis Usar, “Orada bekliyordum. Beş dakika durdum. Saatim geldi. İnerken baktım fren tutmuyor. Geldim araçlara çarptım. Fren tutmadı. Otobüs boştu. Duraktan yolcu alacaktım. Hareket ettim, yolcu alacaktım. Hareket eder etmez araçlara çarptım” diye konuştu.
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Kazada hafif şekilde yaralanan Furkan Güler ise “Ben arabanın sahibiyim. Parmağım incindi sadece. Önden kafa kafaya vurdu bana. Ben hareket halindeydim. Kafadan vurdu ve beni o tarafa attı. Freni kitlenmiş” dedi.
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Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı<br>Faciadan dönülen kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde freninin patlaması sonucu kontrolden çıkan İETT otobüsünün önce seyir halindeki bir otomobile ardından park halindeki araçlara çarptığı görülüyor.
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Beyoğlu’nda freni patlayan İETT otobüsü 4 araca çarptı
Beyoğlu Hasköy'de freni patlayan boş İETT otobüsü önce seyir halindeki bir otomobile ardından park halindeki 3 araca çarptı. 2'si yaşlı kadın olmak üzere 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, faciadan dönülen kaza anı kameraya yansıdı.
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