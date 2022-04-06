İETT zamlı tarif ile yeni ulaşım ücretleri: Tam bilet, öğrenci bileti, aylık otobüs biletleri ne kadar oldu? İETT zammı sonrası tam ve öğrenci aylık akbil fiyatları değişti. Zamlı İETT tarifesinin yeni ücretleri vatandaşlar tarafından merak kazandı. UKOME’de toplu ulaşım ücretine yüzde 40 zam talebi oy çokluğu ile kabul edildi. Peki, İETT zammı yüzde kaç oldu, zamlı tarifeye göre iett tam ve öğrenci bilet ücreti ne kadar, kaç TL?

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