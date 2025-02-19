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İstanbul Üniversitesi'nde yarın 20 Şubat okullar tatil mi? Rektörlükten açıklama

İstanbul Üniversitesi'nde yarın 20 Şubat okullar tatil mi? Rektörlükten açıklama

17:3719/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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İstanbul Üniversitesi'nden tatil açıklaması
İstanbul Üniversitesi'nden tatil açıklaması

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini arttırdı. İstanbul Üniversitesi kar yağışının ardından resmi açıklama yaptı. Peki İstanbul Üniversitesi'nde yarın 20 Şubat okullar tatil edildi mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava durumu tahminlerinin ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oldu. Okulların tatil edilmesinin ardından üniversitelerden de bir bir açıklama gelmeye başladı. Son olarak İstanbul Üniversitesi'nden yazılı açıklama yapıldı.


İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDE YARIN (20 ŞUBAT) OKULLAR TATİL Mİ?


İstanbul Üniversitesi yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitim ve öğretime ara verildiğini duyurdu.


İstanbul Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre bu akşam ve yarın İstanbul genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Bu nedenle 20 Şubat 2025 günü (yarın), Üniversitemizdeki eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

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