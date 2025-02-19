İstanbul Üniversitesi'nde yarın 20 Şubat okullar tatil mi? Rektörlükten açıklama

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava durumu tahminlerinin ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oldu. Okulların tatil edilmesinin ardından üniversitelerden de bir bir açıklama gelmeye başladı. Son olarak İstanbul Üniversitesi'nden yazılı açıklama yapıldı.

İstanbul Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre bu akşam ve yarın İstanbul genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Bu nedenle 20 Şubat 2025 günü (yarın), Üniversitemizdeki eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadeleri yer aldı.