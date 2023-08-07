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İstanbul’da meteor düştü iddiası: Gökyüzünde heyecanlandıran görüntü

İstanbul'da meteor gündemi meteorla ilgili soruları gündeme getirdi. İstanbul semalarında saat 02.30 sıralarında gökyüzünde görülen sebebi bilinmeyen ışık hüzmesi meteor düştü iddialarına neden oldu. O anlar cep telefonu ve güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Meteor nedir, nasıl oluşur? İşte merak edilenler...

08:24 . 7/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Meteor

Meteor

İstanbul semalarında gece saatlerinde beliren sebebi bilinmeyen ışık hüzmesi, görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal medyada gündem olan, cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, İstanbul ve çevre illerde görülürken bazı sosyal medya kullanıcıları ise ışığın görüldüğü sırada bir gürültünün duyulduğunu iddia etti.

METEOR'UN GÖRÜNTÜSÜ NASIL?

İstanbul'da gökyüzünde görülen parlak cisim heyecana yol açtı. Meteor izlenimi veren parlak cisim bir süre sonra gözden kayboldu.

İstanbul'da gecenin ilerleyen saatlerinde gökyüzünde görülen cisim heyecana yol açtı. Işık saçan ve meteor izlenimi veren cismi görenler cep telefonlarına sarıldı. Aynı görüntüler sosyal medyadan canlı yayın yapan bir kişinin kayıtlarına da yansıdı. Cisim düştükten sonra ise yüksek düzeyde bir ses duyuldu.

METEOR NEDİR?

NASA'nın açıklamasıyla "meteor" ve "meteor düşmesi" terimleri tekrar gündeme geldi. Göktaşları bazen Dünya’nın atmosferine girer. Atmosfere giren göktaşlarına meteor denir. Genellikle kum tanesiyle çakıl taşı arasındaki büyüklüklerde olan meteorlar atmosferde yanar. Göktaşı ya da meteor, uzaydan Dünya yüzeyine düşen maddelerin genel adıdır. Meteorit düşen nesnenin katı bir kalıntısıdır. Bu nesne kuyruklu yıldız, asteroit veya meteordur.

METEOR DÜŞMESİ NEDEN OLUR?

Objeler dünyanın atmosferine girdiği andan itibaren sürtünme, basınç ve diğer kimyasal etkileşimlerin de sonucu olarak ısınmaya ve sonrasında bu ısıyı yaymaya başlar. Böylece meteora dönüşmüş olur ve "ateş topu" oluşturur. Kayan yıldız olarak da bilinir. Astronomlar en parlak olanlara bolit derler.

Gök taşlarının atmosferi aşıp da bıraktığı etkiler kendi aralarında çok çeşitlidir. Jeologlara göre, bolitler krater oluşturabilecek büyüklükte meteoritlerdir. Dünya atmosferine ortalama olarak yılda birkaç bin gök taşı girer. Ancak bunların beş yüz kadarı buharlaşmadan, yere gök taşı olarak düşer.


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