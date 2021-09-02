Özgün İstanbulda 5 Eylülde hangi ilçelerde sular kesilecek? İSKİ 8 saatlik su kesintisi yaşanacak ilçeler
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İstanbul'da 5 Eylül'de hangi ilçelerde sular kesilecek? İSKİ 8 saatlik su kesintisi yaşanacak ilçeler

İSKİ 5 Eylül 2021 Pazar günü 8 ilçede su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar 8 ilçede 5 Eylül günü yaşanacak su kesintisinin detaylarını araştırıyor. Peki, İSKİ 5 Eylül'de 8 saatlik su kesintisi hangi ilçelerde yaşanacak? İstanbul'da Pazar günü su kesintisi saat kaçta başlayıp kaçta bitecek? İşte detaylar..

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulda 5 Eylülde hangi ilçelerde sular kesilecek? İSKİ 8 saatlik su kesintisi yaşanacak ilçeler
iski

İSKİ’den yapılan açıklamada TEİAŞ’ın trafo merkezinde gerçekleştireceği çalışma nedeniyle İstanbul’da Pazar günü bazı ilçelerde 8 saatlik su kesintisi yapılacağını duyurdu. Peki, su kesintisi hangi ilçelerde olacak?

İSKİ 5 EYLÜL SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

İSKİ'den yapılan açıklamada, "TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.)'ın Alibeyköy Trafo Merkezi'nde gerçekleştireceği çalışma sebebiyle, Kağıthane İçmesuyu Arıtma Tesisi, Kağıthane Eski ve Kağıthane Yeni Terfi Merkezlerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Bu sebeple 5 Eylül 2021 Pazar günü 01.00 ile 09.00 saatleri arasında 8 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir" denildi.

Su alamayacak bölgeler ise şöyle:

Kağıthane:

Gürsel, Hürriyet, Mehmet Akif Ersoy, Talatpaşa, Çağlayan, Nurtepe, Hamidiye, Gültepe, Harmantepe, Telsizler, Ortabayır, Merkez, Yahya Kemal Mahalleleri

Beyoğlu:

Kaptanpaşa, Piyalepaşa, Piripaşa, Fetihtepe, Keçecipiri, Kulaksız, İstiklal, Yenişehir, Hacıahmet, Bostan, Kocatepe, Bülbül, Çukur, Kalyoncukulluğu, Sururi Mehmet Efendi, Yahya Kahya, Kamer Hatun, Hüseyinağa, Kuloğlu, Şehit Muhtar, Katip Mustafa Çelebi, Evliya Çelebi, Asmalı Mescit, Şahkulu, Gümüşsuyu, Tomtom, Cihangir, Ömer Avni, Kılıç Ali Paşa, Firüz Ağa, Pürtelaş Hasan Efendi ve Örnektepe Mahalleleri

Şişli:

19 Mayıs, Bozkurt, Cumhuriyet, Duatepe, Ergenekon, Eskişehir, Feriköy, Halaskargazi, Halide Edip, Halil Rıfat Paşa, Harbiye, Kaptanpaşa, Mahmut Şevket Paşa, Merkez, Meşrutiyet, Paşa, Teşvikiye, Yayla, İnönü, İzzetpaşa, Kuştepe, Esentepe, Mecidiyeköy, Gülbahar Mahalleleri

Gaziosmanpaşa:

Barbaros Hayrettin Paşa, Karadeniz, Karayolları, Kazım Karabekir, Mevlana, Yenimahalle Mahalleleri

Eyüpsultan:

Akşemseddin, Alibeyköy, Çırçır, Karadolap, Yeşilpınar, Güzeltepe, Emniyettepe, Akpınar, Odayeri, Işıklar, Çiftalan, Ağaçlı, İhsaniye, Mimarsinan (Kemerburgaz), Göktürk, Mithatpaşa, Esentepe Mahalleleri,

Bayrampaşa:

Kocatepe, Cevatpaşa, Yıldırım Mahalleleri

Sultangazi:

50. Yıl, 75. Yıl, Cumhuriyet, Esentepe, Gazi, Sultançiftliği, Uğur Mumcu, Yunus Emre, Zübeyde Hanım Mahalleleri

Esenler:

Askeri Bölge, Havaalanı, Oruçreis, Turgutreis, Tuna, Birlik, Kazım Karabekir, Menderes, Fevzi Çakmak, Yavuz Selim Mahalleleri

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