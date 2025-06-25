İstanbul'da az önce deprem mi oldu? Son dakika İstanbul'da deprem kaç büyüklüğünde oldu? 25 Haziran AFAD son depremler

AFAD, İstanbul'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD'ın resmi internet adresinde yer alan bilgilere göre, saat 23.25'te merkez üssü Marmara Denizi Büyükçekmece açıkları olan 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi. Deprem yerin yaklaşık 15 kilometre altında gerçekleşti.





AFAD SON DEPREMLER (25 Haziran 2025)

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id

2025-06-25 23:25:30 40.84944 28.39972 15.69 ML 3.1 Marmara Denizi - [19.65 km] Büyükçekmece (İstanbul)

2025-06-25 23:18:19 38.81194 26.70389 11.44 ML 2.1 Ege Denizi - [13.19 km] Foça (İzmir)

2025-06-25 22:33:11 38.56056 26.75611 13.22 ML 2.3 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [11.23 km] Foça (İzmir)

2025-06-25 22:24:25 39.2375 28.97194 7.1 ML 1.2 Simav (Kütahya)

2025-06-25 22:11:47 39.18611 40.31472 7.0 ML 1.4 Kiğı (Bingöl)

2025-06-25 21:56:07 35.7975 28.67472 7.55 ML 1.8 Akdeniz - [78.71 km] Kaş (Antalya)

2025-06-25 21:34:18 38.09056 38.34944 10.19 ML 1.6 Çelikhan (Adıyaman)

2025-06-25 21:28:28 38.19167 37.86222 6.03 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)

2025-06-25 21:12:28 38.14361 36.87667 8.86 ML 1.4 Afşin (Kahramanmaraş)

2025-06-25 21:06:48 39.38167 40.30944 12.21 ML 1.7 Kiğı (Bingöl)

2025-06-25 21:02:20 38.18556 38.61083 7.0 ML 1.0 Pütürge (Malatya)

2025-06-25 20:52:17 38.18778 38.61028 10.75 ML 1.5 Pütürge (Malatya)

2025-06-25 20:42:38 40.86889 28.43972 13.18 ML 1.3 Marmara Denizi - [16.20 km] Büyükçekmece (İstanbul)





ARTÇI DEPREM NEDİR?

Ana depremden sonra meydana gelen sarsıntılara artçı sarsıntı denmektedir. Artçı sarsıntılar ana depremin hissedildiği merkezde gerçekleşir ancak büyüklük olarak ondan daha küçüktür. Eğer artçı sarsıntı ana depremden daha şiddetli gerçekleşirse bilinmelidir ki artçıdan önce meydana gelen deprem ana deprem değil öncü sarsıntıdır ve artçı sarsıntı adı verilen sarsıntı aslında ana depremdir.

DEPREM FIRTINASI NEDİR?

Belirli bir bölgede meydana gelen depremler dizisidir. Artçı sarsıntılardan farkı tek bir depreme bağlı olmayışlarıdır. Esas depremden sonra ondan daha yüksek şiddette artçılar meydana gelmezken deprem fırtınalarında bu mümkündür. Deprem fırtınasına örnek olarak 2004 yılında Yellowstone Millî Parkında meydana gelen sismik aktiviteleri verebiliriz.





1. 2. 3. DERECE VE EN AZ RİSKLİ DEPREM BÖLGESİ

Birinci dereceden deprem bölgesi olan iller;İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.





İkinci derece deprem bölgesi olan iller; Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.





Üçüncü derece deprem bölgesi olan iller; Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

En az riskli bölgeler; Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman’dır.



