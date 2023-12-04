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Marmara'da 5.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul Valisi Davut Gül: "Olumsuz bir durum yok"

Bursa'da merkez üssü Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi. Bursa'nın Gemlik ilçesinde 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti ve kaybı ile ilgili açıklama yapıldı. Depremde yıkılan bina var mı? sorusunun yanıtı geldi. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da deprem nedeniyle yaşanan olumsuz bir durumun olmadığını söyledi.

11:13 - 4/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 11:24 - 4/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Deprem
Deprem

AFAD saat 10.42'deki depremin derinliğini 8,98 kilometre olarak açıkladı.

Deprem Bursa'nın geneli ve İstanbul'un büyük bir kısmında da hissedildi.

DEPREMDE YIKILAN BİNA VAR MI?

İlk belirlemelere göre can ya da mal kaybı meydana gelmedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyleyen Yerlikaya, "Başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir." dedi.


AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 4 ARALIK 2023



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17 dakika önce
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