İstanbul’da deprem toplanma alanları
Ülkemizde son günlerde yaşanan depremlerin ardından gözler uzmanların sürekli uyarısında bulunduğu büyük İstanbul depremine çevrildi. Vatandaşlar olası bir deprem durumunda İstanbul’da deprem toplanma alanlarının nerede olduğunu merak ediyor. İşte detaylar.
İSTANBUL’DA DEPREM TOPLANMA ALANLARINA NASIL BAKILIR?
ACİL TOPLANMA ALANI BİLGİSİ SORGULAMA
ADIM 1
> Oturduğunuz İl, ilçe, Mahalle ve Sokağı seçip ‘Sorgula’ya tıklayın.
ADIM 2
> Gelen ekranda harita üzerinde kırmızı çizgi üzerinde oturduğunu yeri seçin.
ADIM 3
> Size en yakın deprem toplanma alanını haritada görüntüleyebilirsiniz.