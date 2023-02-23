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İstanbul’da deprem toplanma alanları

Türkiye’de fay hattı üstünde bulunmasa da Marmara fay hattına yakınlığı sebebiyle deprem riski yüksek olan illerden İstanbul’da birçok ilçe ve semtte toplanma alanı bulunuyor. Deprem öncesi ve sonrası insanların can güvenliğini sağlamak için büyük bir öneme sahip olan deprem toplanma alanları, genellikle açık alanlarda veya geniş meydanlarda bulunuyor. Kurtarma ekipleri, sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve diğer acil durum hizmetleri, deprem toplanma alanlarında bulunan koordinasyon merkezlerinde toplanarak, acil durum hizmetlerini daha etkili bir şekilde yürütebiliyor. Peki İstanbul’da deprem toplanma alanları nerelerde var? Deprem toplanma alanlarına nasıl bakılır? Acil toplanma alanı bilgisi sorgulama nasıl yapılır? İşte adım adım soruların cevabı.

11:05 . 23/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İstanbul’da deprem toplanma alanları

İstanbul’da deprem toplanma alanları

Ülkemizde son günlerde yaşanan depremlerin ardından gözler uzmanların sürekli uyarısında bulunduğu büyük İstanbul depremine çevrildi. Vatandaşlar olası bir deprem durumunda İstanbul’da deprem toplanma alanlarının nerede olduğunu merak ediyor. İşte detaylar.

İSTANBUL’DA DEPREM TOPLANMA ALANLARINA NASIL BAKILIR?

ACİL TOPLANMA ALANI BİLGİSİ SORGULAMA

Acil durum toplanma alanları ile ilgili bilgi almak isteyen İstanbullular E-Devlet’e (
https://www.turkiye.gov.tr)
giriş yaparak “
Acil Toplanma Alanı Sorgulama
” başlığından ikametlerine en uygun toplanma alanları bilgilerini öğrenebileceklerdir.

ADIM 1

> Oturduğunuz İl, ilçe, Mahalle ve Sokağı seçip ‘Sorgula’ya tıklayın.

ADIM 2

> Gelen ekranda harita üzerinde kırmızı çizgi üzerinde oturduğunu yeri seçin.

ADIM 3

> Size en yakın deprem toplanma alanını haritada görüntüleyebilirsiniz.







#deprem
#İstanbul
#fay hattı
#Marmara
#acil toplanma alanı
#AFAD
23 minutes ago
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İstanbul’da deprem toplanma alanları
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