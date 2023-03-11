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İstanbul'da lodos ne zamana kadar devam edecek?

Türkiye’nin batı kesimlerinde, güney batı yönlerden esen sıcak lodos bugün İstanbul'da etkili oluyor. AKOM ve AFAD İstanbul'da lodosun etkisinin ne zamana kadar süreceğini açıkladı.

13:04 . 11/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Lodos

Lodos

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu hafta için hava durumu tahminlerini yayınladı. İstanbul'da rüzgarın lodos yönünden (Güney-batı) kuvvetlenerek fırtına (40-70km/s), kısa süreli kuvvetli fırtına (50-85km/s) şeklinde esmesi, beraberinde batı bölgelerinden (Silivri, Çatalca, Büyükçekmece ve Arnavutköy) başlayarak il genelinde yer yer kuvvetli sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Bu sabah itibariyle etkisini gösteren lodos deniz ulaşımını da etkiledi.

İSTANBUL'DA FIRTINA NE KADAR SÜRECEK?

AKOM ve AFAD'tan; cumartesi akşam saat 22.00'ye kadar etkili olması beklenen fırtına ve sağanak yağış nedeniyle yollarda göllenme, ağaç ve direk devrilmesi, çatı, tabela uçması, baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

BAZI SEFERLER İPTAL

Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada lodos nedeniyle bu sabah Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş ve Maltepe-Adalar seferlerinin yapılamadığı belirtildi.



#lodos
#fırtına
#istanbul
#meteoroloji
#akom
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İstanbul'da lodos ne zamana kadar devam edecek?
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