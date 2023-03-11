Bursa-İstanbul hattında 10 deniz otobüsü seferi iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Ankara ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yurt genelinde kuvvetli fırtına ile birlikte sağanak yağış etkili olacak. Meteoroloji olası olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa başta olmak üzere tüm illerin 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.