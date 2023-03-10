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Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Çanakkale'de, Kuzey Ege'deki etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferi iptal edildi.

17:53 . 10/03/2023 Cuma
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Arşiv

Arşiv

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Geyikli- Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Seferler iptal

Buna göre, Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 05.00, 09.00 seferleri, Gökçeada'dan ise saat 07.00 seferleri yapılamayacak.

Geyikli-Bozcaada hattında ise Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00, 14.00 seferleri, Geyikli'den ise saat 08.00, 11.00, 15.00 seferleri iptal edildi.

#Çanakkale Boğazı
#Bozcaada
#Gökçeada
1 saat önce
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Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli
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