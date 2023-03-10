Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Geyikli- Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.