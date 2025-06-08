İstanbul'da hava kaç derece? Ankara, İzmir ve diğer illerde hava durumu...

Yaz mevsiminin etkisini iyice hissettirdiği bu günlerde, İstanbul’dan İzmir’e, Ankara’dan Antalya’ya kadar tüm yurtta hava durumu araştırmaları öne çıkıyor. “Bu hafta hava nasıl olacak?”, “Sıcaklık artacak mı, yağmur var mı?” soruları gündemde. İşte Haziran’ın ikinci haftasında Türkiye genelinde beklenen hava durumu raporu...