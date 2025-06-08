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İstanbul'da hava kaç derece? Ankara, İzmir ve diğer illerde hava durumu...

İstanbul'da hava kaç derece? Ankara, İzmir ve diğer illerde hava durumu...

14:178/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Meteoroloji son dakika açıklaması geldi
Meteoroloji son dakika açıklaması geldi

Haziran ayının ikinci haftasına girerken, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok kentte hava durumuna dair araştırmalar hız kazandı. Yaz tatili ve hafta sonu planlarını yapmaya hazırlanan vatandaşlar, sıcaklıkların nasıl seyredeceğini merak ediyor. Meteoroloji’nin güncel verilerine göre il il hava durumu detayları haberimizde...

Yaz mevsiminin etkisini iyice hissettirdiği bu günlerde, İstanbul’dan İzmir’e, Ankara’dan Antalya’ya kadar tüm yurtta hava durumu araştırmaları öne çıkıyor. “Bu hafta hava nasıl olacak?”, “Sıcaklık artacak mı, yağmur var mı?” soruları gündemde. İşte Haziran’ın ikinci haftasında Türkiye genelinde beklenen hava durumu raporu...

İSTANBUL HAVA DURUMU

Pazar Az Bulutlu 18°C 27°C

Pazartesi Az Bulutlu 18°C 28°C

Salı Parçalı Bulutlu 19°C 29°C

Çarşamba Parçalı Bulutlu 20°C 29°C

Perşembe Az Bulutlu 19°C 27°C

ANKARA HAVA DURUMU

Pazar Az Bulutlu 16°C 33°C

Pazartesi Az Bulutlu 17°C 34°C

Salı Az Bulutlu 18°C 34°C

Çarşamba Parçalı Bulutlu 18°C 33°C

Perşembe Parçalı Bulutlu 18°C 32°C

İZMİR HAVA DURUMU

Pazar Az Bulutlu 20°C 34°C

Pazartesi Sıcak 21°C 35°C

Salı Sıcak 19°C 36°C

Çarşamba Sıcak 21°C 37°C

Perşembe Sıcak 22°C 37°C

#Hava durumu
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İstanbul'da hava kaç derece? Ankara, İzmir ve diğer illerde hava durumu...