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Marmara'da bulutlu ve yağışlı hava! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 2 Eylül İstanbul hava durumu

Meteoroloji, 2 Eylül 2024 Pazartesi gününe ilişkin hava durumunu açıkladı. İstanbul ve 5 il için sarı kodlu uyarı verilerek beklenen kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Meteoroloji verilerine göre, bugün İstanbul ve il il hava durumu şöyle...

11:33 - 2/09/2024 Pazartesi
IHA
Hava durumu
Hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 2 EYLÜL 2024

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevreleri ile İstanbul ve Kırklareli'nin kuzey kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

6 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Bartın ve Düzce'de beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle sarı kodlu uyarı yayımladı.

İL İL HAVA SICAKLIKLARI

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 (Yağışların, kuzey kıyıları ve boğaz çevresinde kuvvetli olması bekleniyor.)

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 30

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32 (Yağışların, öğleden sonra kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.)

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35



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#meteoroloji
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