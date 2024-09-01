Ankara hava durumu merak edenler için Meteoroloji'nin son tahminlerine göre Ankara'da hava nasıl olacak sorusunun cevabı netleşiyor. Ankara'da kısa süreli etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı civarındaki yollarda su birikintileri oluştu.
Trafik yer yer aksarken, sağanaktan korunmak isteyen vatandaşlar kapalı alanlara sığındı. Şaşmaz Bulvarı'nda oluşan su birikintisi nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. Bazı araçlar yolda kaldı.
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda yolun bir yönü kısmen trafiğe kapandı. Bazı sürücüler alternatif güzergahları kullanarak ilerlemeye çalıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoldaki suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.