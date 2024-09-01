Ankara hava durumu merak edenler için Meteoroloji'nin son tahminlerine göre Ankara'da hava nasıl olacak sorusunun cevabı netleşiyor. Ankara'da kısa süreli etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı civarındaki yollarda su birikintileri oluştu.