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Meteoroloji uyarmıştı! Ankara yağışa teslim oldu: Caddeler göle döndü araçlar yolda kaldı

Ankara'da etkili olan sağanak yağışlar, başkentin çeşitli cadde ve sokaklarında su birikintilerine yol açtı. Bu durum, trafikte aksamalara neden oldu. Yoğun yağışın etkisiyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşarken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bazı bölgelerde su tahliye çalışmaları devam ediyor. Yağışların önümüzdeki saatlerde de süreceği tahmin ediliyor, bu nedenle bölgedeki vatandaşların tedbirli olmaları önemli.

17:44 - 1/09/2024 Pazar
Yeni Şafak
Meteoroloji Ankara hava durumu
Meteoroloji Ankara hava durumu

Ankara hava durumu merak edenler için Meteoroloji'nin son tahminlerine göre Ankara'da hava nasıl olacak sorusunun cevabı netleşiyor. Ankara'da kısa süreli etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı civarındaki yollarda su birikintileri oluştu.

Trafik yer yer aksarken, sağanaktan korunmak isteyen vatandaşlar kapalı alanlara sığındı. Şaşmaz Bulvarı'nda oluşan su birikintisi nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. Bazı araçlar yolda kaldı.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda yolun bir yönü kısmen trafiğe kapandı. Bazı sürücüler alternatif güzergahları kullanarak ilerlemeye çalıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoldaki suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.



#Ankara
#Meteoroloji
#hava durumu
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Meteoroloji uyarmıştı! Ankara yağışa teslim oldu: Caddeler göle döndü araçlar yolda kaldı