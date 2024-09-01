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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Marmara'nın kuzeybatısı ile Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor. Ayrıca, kuvvetli yağış beklenen İstanbul için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

10:37 - 1/09/2024 Pazar
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Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Karadeniz kıyıları ile Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Osmaniye çevreleri, Adana’nın kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş’ın batı, Hatay’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.


İstanbul için "sarı" kodlu uyarı

Öte yandan, "sarı" kodlu uyarı yapılan İstanbul'da, sağanak ve gök gürültülü sağanağın, kuzey ilçeleri ve boğaz çevresi başta olmak üzere yerel kuvvetli olması bekleniyor.


Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

#Meteoroloji
#Yağış
#Yağmur
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